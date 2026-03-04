„Az első fordulóban Erdő Péter vezetett” – könyvet írtak a 2025-ös konklávéról

A CNN cikke szerint egy új könyv fényt derített arra, hogyan választották meg XIV. Leó pápát 2025 májusában a katolikus egyház 2000 éves történetének első amerikai születésű pápájává. A szerzők korábban nem hallott részletességgel mesélik el, hogyan szerzett Robert Prevost bíboros, egy visszafogott chicagói Ágoston-rendi szerzetes csendben támogatást bíborostársaitól a konklávé kezdetén, de komoly jelöltként továbbra sem kapott szélesebb körű figyelmet.

Gerard O'Connell, a New York-i székhelyű America nevű katolikus magazin vatikáni tudósítója, valamint Elisabetta Piqué, az argentin La Nacion című újság tudósítója és a CNN munkatársa a Sixtus-kápolnában 2025-ben lezajlott szavazás elemzése során egyebek mellett arról írnak, hogy hogyan maradt alul egy olasz esélyes, valamint hogy milyen váratlanul ért sokakat Prevost bíboros megválasztása, hiszen

évekig lehetetlennek tűnt, hogy amerikai legyen a pápa

az Egyesült Államok „katonai, gazdasági és kulturális ereje” miatt – fogalmazott a szerzőknek egy bíboros.

A XIV. Leó pápa megválasztása: Ferenc pápa utolsó meglepetése című könyv számos bíborossal készült interjúra hivatkozik. Ezen források felhasználásával a szerzők leírják, hogyan zajolhatott a csata a konklávét megelőző feszült napokban a Bíborosi Kollégiumban. Ahogy O'Connell és Piqué is leírták, végül kudarcot vallottak az arra irányuló erőfeszítések, hogy egy olyan pápát válasszanak, aki Ferencétől eltérő irányba halad. Leó, bár stílusában különbözik elődjétől, és még mindig némileg kifürkészhetetlen, nagyjából Ferenc választásának tekinthető.

O'Connell beszámolója azt is tartalmazza, hogy

az első szavazáson Erdő Péter szerezte meg a legtöbb szavazatot. A magyar bíborost elismert egyházi jogászként írják le, akire a konzervatívok voksoltak.

Bár a támogatottsága jól szervezett volt, nem feltétlenül volt széles körű – O'Connell szerint. Ebben a nyitófordulóban „több mint 30 jelölt kapott szavazatot, de csak három 20 és 30 közöttit” – írja a szerző –, a másik két jelölt Robert Prevost bíboros és Pietro Parolin bíboros, a Szentszék államtitkára és a vezető olasz jelölt volt. A következő két szavazáson azonban Prevost bíboros támogatottsága a könyvben olvashatók szerint megnőtt, míg Erdőé visszaesett. Az első amerikai pápát a negyedik szavazáson választották meg 108 szavazattal, Parolin lett a második helyezett. A könyv azt is felvonultatja, hogy a negyedik szavazást meg kellett ismételni, mert az egyik bíboros véletlenül két szavazólapot ragasztott össze, amint ez 2013-ban is történhetett, Ferenc pápa megválasztásakor.

További részletek itt olvashatók.