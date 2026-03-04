ARÉNA - PODCASTOK
A 4iG Csoport zöldmezősen épít 5G hálózatot Észak-Macedóniában
Nyitókép: 4iG Csoport

A 4iG Csoport zöldmezős beruházásában 5G hálózatot épít Észak-Macedóniában

Infostart

A One Macedonia és az Ericsson Barcelonában írtak alá megállapodást a több mint ötszáz 5G bázisállomás létesítéséről.

A 4iG Csoport macedón tagvállalata, a One Macedonia és az Ericsson a 2026-os Mobile World Congress (MWC) keretében szállítói és szolgáltatási szerződést írtak alá Észak-Macedónia egyik legfejlettebb, zöldmezős 5G (SA - Standalone) mobilhálózatának kiépítésére. Az Ericsson exkluzív technológiai partnerként vesz részt a 4iG 100 millió eurós észak-macedóniai beruházási stratégiájának részeként megvalósuló fejlesztésben, melynek keretében négy év alatt több mint 500, 5G bázisállomás létesül.

A Barcelonában most aláírt, 2026 és 2029 közötti időszakra vonatkozó szerződés fontos mérföldkő a 2025 szeptemberi előzetes szándéknyilatkozatot követően, hiszen ezzel hivatalosan is elindul a teljes körű hálózatkiépítés Észak-Macedóniában. A megállapodás kiterjed a rádiós hozzáférési hálózat (RAN) és a maghálózati (Core) berendezések szállítására, a kapcsolódó szoftveres megoldások biztosítására, valamint a teljes körű implementációra és hosszú távú műszaki támogatásra. A januári frekvenciaszerzést követően a megállapodás felgyorsítja a 4iG Csoport észak-macedóniai beruházási programjának végrehajtását.

A One Macedonia hálózata a régió egyik legmodernebb 5G infrastruktúrája lesz.

Zöldmezős beruházásként a rendszer a korábbi technológiák korlátai nélkül épülhet fel, ami nagy sebességű adatkapcsolatot, ultra-alacsony késleltetést, magas hálózati stabilitást és kiemelkedő energiahatékonyságot tesz lehetővé. Az architektúra jövőálló digitális platformot biztosít nemcsak a lakossági felhasználók, hanem a vállalati és közintézményi szereplők számára is.

A hálózat kiépítése a 2026. január 23-án elnyert frekvencialicencben meghatározott ütemterv szerint valósul meg: 2027 márciusáig legalább egy városban, 2029 márciusáig a főbb közlekedési útvonalakon, 2031 márciusáig valamennyi városban, 2033-ra pedig országosan elérhetővé válik az 5G szolgáltatás.

„A mai nappal a stratégiai tervezés fázisából a megvalósítás szakaszába léptünk.

Nem egy meglévő hálózatot korszerűsítünk, hanem egy teljesen új, biztonságos és jövőálló digitális alapot építünk Észak-Macedónia számára.

Az Ericssonnal kötött partnerség biztosítja, hogy infrastruktúránk megfeleljen a legmagasabb európai teljesítmény- és biztonsági követelményeknek” – hangsúlyozta Brano Djurović, a One Macedonia ügyvezető igazgatója.

„A zöldmezős 5G Standalone hálózat kiépítése egyedülálló lehetőséget teremt egy rugalmas, biztonságos és magas szinten skálázható infrastruktúra kialakítására már az első naptól kezdve. Büszkék vagyunk arra, hogy támogathatjuk a One Macedoniát és a 4iG Csoportot egy olyan hálózat megvalósításában, amely Észak-Macedónia digitális fejlődésének alapját képezi” – nyilatkozta Antonio Passarella, az Ericsson Közép-Európáért és Észak-Balkánért felelős vezetője.

A megállapodás magában foglal egy eszközszállítási szerződést az Ericsson AB-vel (Svédország), valamint egy szolgáltatási szerződést az Ericsson Macedonia vállalattal (Szkopje), ötvözve a globális technológiai szakértelmet a helyi megvalósítási kapacitásokkal. A lépés megerősíti a 4iG Csoport elkötelezettségét a hosszú távú beruházások és a nyugat-balkáni térség digitális modernizációja mellett.

NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról szerdán

NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról szerdán

Ötödik napja tart és egyre csak szélesedik Izrael és az Egyesült Államok háborúja Irán ellen. A libanoni főváros, Bejrút közelében egy szállodát, az iráni Kom városában pedig a Szakértői Tanács épületét támadták meg, beszámolók szerint a halálesetek száma a két országban összesen túllépte a 800-at. Teherán válaszcsapása számos amerikai érdekeltségű célpontot sújtott: az USA dubaji konzulátusa, egy szaúd-arábiai CIA-állomás és egy Katarban lévő amerikai támaszpont mind találatokat szenvedett el. Az Egyesült Államok szerdán Srí Lanka partjainál tengeralattjáróval süllyesztett el egy iráni hadihajót, legalább 80-an meghaltak. Irán a NATO-tagállam Törökországra lőtt ki ballisztikus rakétát, melyet semlegesítettek. Közben kiderült: a néhai Ali Hámenei ajatollah fia, Modzstaba Hámenei az elsőszámú esélyes, hogy legfőbb vezetőnek válasszák Iránban. Donald Trump elrendelte, hogy az Egyesült Államok "biztosítást és garanciát" nyújtson a Perzsa-öbölben közlekedő hajók számára, azt javasolva, hogy "szükség esetén" az amerikai haditengerészet kísérje a tankereket a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú, Irán által lezártnak nyilvánított Hormuzi-szoroson. Este Irán magyarázkodni kezdett a régió olajállamainak megtámadása miatt - Katarral közvetlenül is beszéltek. Cikkünk folyamatosan frissül.

US submarine sinks Iranian warship as Pentagon says it will strike 'deeper into Iran'

US submarine sinks Iranian warship as Pentagon says it will strike 'deeper into Iran'

It's thought around 180 people were on board the Iris Dena - 32 were rescued, and Sri Lankan authorities say 80 bodies have been found so far.

×