Ukrán bűnözőket fogott el a rendőrség Pécsett – videó

A sértettet azzal hívták fel a csalók február közepén, hogy a rendőrségről telefonálnak, mert a folyószámláján veszélyben van a pénze. Azt mondták, adja meg a netbankos hozzáférési adatait, aminek a férfi eleget is tett, azonban nem tudtak belépni a banki felületre, így arra kérték, hogy vegye fel a pénzt, és egy előre egyeztetett helyszínen adja át az ötvenezer eurót, amelyet majd ők biztonságba helyeznek.

A rendőrök bűnügyi információk révén tudomást szereztek a pénzátadásról, ezért amikor február 27-én eljött a pénzfelvétel és átadás napja, már a helyszínen voltak. Miután a sértett Pécsett felvette a pénzt, minden lépését civil ruhás rendőrök figyelték – írja a police.hu.

Az ukránok helyszínként egy nagy, szabadtéri parkolót adtak meg, ahol meg is történt a pénz átadása. Ez volt a jel arra, hogy az addig észrevétlen rendőrök lecsapjanak.

Amikor a csalók látták a vesztüket, szaladtak a szélrózsa minden irányába, messzire azonban nem jutottak. Hármukat a helyszín közelében, negyedik társukat pedig pár utcával arrébb teperték a földre, ötödik társuk viszont a közelben álló autójukkal kezdett menekülni.

Őt végül Tolna vármegyében, Szekszárd térségében fogták el a helyi rendőrök segítségével.

Az öt férfit előállították a főkapitányságra, majd kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat, amelyet a bíróság elrendelt.

Az huszonévesből álló ukrán bűnbanda tagjai ellen jelentős kárt okozó csalás bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt nyomoz a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.