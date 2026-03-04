Elbúcsúztak a legendás Igortól Szegeden – fotók

A magas életkorával összefüggő hosszú betegség után a Szegedi Vadaspark vezetősége és állatorvosa úgy döntött, hogy a 21 éves szibériai tigrisét elaltatja – közölte a közösségi oldalán a vadaspark.

Igor 2005-ben, Dvur Kralove-i Állatkertben született, majd testvérével, Borisszal a Rigai állatkertbe került. Szegedre is együtt érkeztek 2009-ben, az akkor épült új tigris kifutóba. A vadasparki legenda szerint annyira jól érezték magukat a szállítóban, hogy el sem akarták azt hagyni, mígnem egy gondozó orosz nyelvű felhívására kiléptek az új házukba, ahol a látogatók nagy kedvenceivé váltak. Szelídségük és nyugodtságuk annak is köszönhető, hogy szülő állatkertjükben egy gondozó nevelte őket.

A posztban emlékeztetnek, hogy Igort 2018-ban a humán gyógyászatban már bizonyított, sajátsejtes ízületkezelési eljárással gyógyították, mert már évek óta ízületi fájdalmakkal küzdött. A nagyragadozót sérült ízületeit saját zsírszövetéből vett regeneratív (ős)sejteket is tartalmazó szövetállománnyal gyógyították. Az eljárásnak köszönhetően Igor fájdalmai jelentősen csökkentek.

A Szegedi Vadaspark közleménye szerint

testvére Borisz 2024-ben távozott, Igor pedig ezután már nem volt az a nagy, erőt sugárzó tigris. Kora és korábbi betegsége miatt döntöttek úgy, hogy Igor szenvedése végleg megszűnjön.

A természetben a tigrisek átlagosan 10-15 évig élnek, állatkertekben 18-20 évig is élhetnek, nagyon ritkán haladják meg a 20. életévüket. Így Igor igazi matuzsálemnek volt tekinthető tigris mércével. A Szegedi Vadaspark nem marad tigris nélkül. Ígéretük szerint a kifutó korszerűsítése után rövidesen újra látható lesz a világ legnagyobb macskaféléje Szegeden.