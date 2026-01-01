Több tucat áldozata is lehet a svájci tragédiának

Csütörtök délelőtt 10 óra után sajtótájékoztatót tartottak Mathias Reynard, a régió államtanácsának elnöke, Stéphane Ganzer államtanácsos, Beatrice Pilloud főügyész és Frédéric Gisler, Valais régió rendőrparancsnoka részvételével.

Frédéric Gisler több tucat halottról és további tucatnyi sérültről beszélt, de a halálos áldozatok pontos számát egyelőre nem hozzák nyilvánosságra. Az áldozatok kilétéről sem adnak információt. „Ehhez még túl korai” – mondták. Arra számítanak, hogy külföldi turisták is lehetnek a halálos áldozatok és a sérültek között, de ezzel kapcsolatban sem közöltek részleteket.

Beatrice Pilloud bejelentette, hogy vizsgálatot indítottak a tűz okának kiderítésére. A helyi hatóság munkáját a Zürichi Kriminalisztikai Intézet segíti. A nyomozás az elhunytak azonosítására is összpontosít. Elmondta, hogy még túl korai többet biztosra mondani a tűzről.

Elhangzott: a tragédia megterhelte a mentőszolgálatokat; 10 helikoptert vetettek be, és 150 embert hívtak a helyszínre. A valais-i kórház az ország más kórházaival együttműködve segíti a sérültek ellátását.

Mathias Reynard arról számolt be, hogy a régió kórházainak kapacitása teljesen lekötött. Több beteget a kantonon kívüli kórházakba, különösen egyetemi kórházakba szállítottak.