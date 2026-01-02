Banális, hétköznapi ok miatt üthetett ki a tragikus tűz a svájci szilveszteri buliban, megölve 40 embert

Mintegy 40 ember halt meg, mintegy 115-en megsérültek abban a tűzvészben, amely újév hajnalán pusztított a svájci Crans-Montana síparadicsom egyik bárjában – közölték a hatóságok a vg.hu összefoglalója szerint.

A halálos áldozatok száma is nőhet még, azonosításuk pedig napokig eltarthat.

Guy Parmelin svájci szövetségi elnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Az első hivatali napját töltő államfő az ország történetének egyik legsúlyosabb tragédiájának nevezte a tűzvészt, és közölte, hogy az áldozatok iránti tiszteletből elhalasztotta a csütörtök délutánra tervezett újévi beszédét.

Frédéric Gisler, Wallis kanton rendőrfőnöke elmondta: a tűz csütörtökön hajnali fél kettő körül keletkezett a Le Constellation nevű bárban az újév ünneplése közben. Tájékoztatása szerint a sérültek többsége súlyosan megégett.

A rendőrség a történteket balesetnek tekinti. Beatrice Pilloud kantoni főügyész közölte: kizárható a szándékosság, és egyáltalán nem merült fel terrortámadás gyanúja.

Stéphane Ganzer, Wallis kanton belbiztonsági minisztere szerint a nyomozás eddigi eredménye és a tanúvallomások alapján a tüzet nem robbanás okozta, ellentétben egy korábbi, téves tájékoztatással. A helyszínelők egyelőre nem tudtak bejutni a romok közé, így a tűz pontos oka még nem ismert. Később a kantoni főügyész úgy nyilatkozott: éppen a tűz idézhetett elő egy robbanást, ezt a feltételezést vizsgálják.

Számos svájci, francia és olasz médiumok által beszámolt tanúvallomás szerint csillagszórókat helyeztek el a pezsgősüvegek tetején egy szokásos show részeként.

„Azt hiszem, voltak ott hölgyek, pincérnők, pezsgősüvegekkel, kis csillagszórókkal. Túl közel mentek a mennyezethez, és hirtelen minden lángra kapott” – mondta egy szemtanú, aki jelen volt az incidens idején, az olasz Local Team médiának.

Az egyik beszámoló szerint a fából készült mennyezet kaphatott hirtelen lángra, ahogy felemeltek egy gyertyákkal vagy csillagszórókkal teli tortával egy pincérnőt.

A mentésben nagyszámú rendőr, tűzoltó és mentő vett részt. Több mentőhelikoptert is bevetettek, a sérülteket pedig több svájci település kórházaiba szállították.

A térség fölött ideiglenes repülési tilalmat vezettek be a mentőhelikopterek forgalma miatt. Szemtanúk szerint a mintegy száz kilométerre fekvő Genfben, az egyetemi kórháznál percenként érkeztek a baleset helyszínéről a helikopterek. A mentésbe az olasz hatóságok is bekapcsolódtak.

A helyszínről 22 súlyosan sérült fiatalt szállítottak légi úton a lausanne-i egyetemi kórház égési sérültek ellátására szakosodott centrumába. Claire Charmet, az intézmény igazgatója közölte: a sérültek átlagéletkora 16 és 26 év között van, ápolásuk hetekig, akár hónapokig is eltarthat. Nyolc beteget újra kellett éleszteni, őket intenzív osztályon ápolják. A kórház tömeges sérültek ellátására vonatkozó protokollt léptetett életbe.

Az áldozatok között külföldiek is lehetnek. Antonio Tajani olasz külügyminiszter közölte: tizenhat olasz állampolgárt eltűntként tartanak nyilván, további mintegy tucatnyi olaszt pedig kórházban ápolnak súlyos égési sérülésekkel. Elmondta: folyamatosan kapcsolatban állnak a svájci hatóságokkal.