ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.72
usd:
330.94
bux:
123872.29
2026. március 4. szerda Kázmér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
magyarország magyar zászló
Nyitókép: Pixabay

Zászló és történelem a vádlottak padján Dunaszerdahelyen

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szerdán Besztercebányán folytatódott az a büntetőper, amelyet a dunaszerdahelyi Összetartozás-emlékmű felállítása miatt indítottak Szlovákiában. A „Trianon-perként” emlegetett ügy a Specializált Büntetőbíróságon már a negyedik tárgyalási nap zajlott, ezúttal szakértők meghallgatásával és iratok ismertetésével. Ítélet egyelőre nem várható.

A vádlottak padján heten ülnek: pedagógusok, kulturális szakemberek és korábbi intézményvezetők. Az ügyészség szerint az általuk felállított emlékmű szélsőséges tartalmat hordoz. A vádlottak viszont ártatlannak vallják magukat, és azt hangsúlyozzák: céljuk kizárólag a közösségi emlékezés volt.

A szóban forgó emlékművet 2020. november 12-én avatták fel Dunaszerdahelyen. Formájában a két világháború közötti úgynevezett országzászló-emlékműveket idézi. Ezeket a trianoni békeszerződés után Magyarország-szerte, illetve a visszacsatolt területeken állították fel. Az ügyészség és az egyik feljelentő, Patrik Dubovský szlovák történész szerint nemcsak a forma, hanem az avatás időpontja is üzenetértékű.

1938. november 2-án született meg az első bécsi döntés, amely Csehszlovákia egy részét Magyarországnak ítélte. November 11-én Horthy Miklós Kassára, 12-én pedig a magyar hadsereg Dunaszerdahelyre vonult be. Az eredeti dunaszerdahelyi országzászlót egy évvel később, 1939. november 12-én avatták fel. A mostani emlékmű leleplezésének dátuma tehát történelmi évfordulóhoz kötődik – erre hivatkoznak a feljelentők.

A bíróságon szerdán két szakértőt hallgattak meg. A tárgyalás egyik központi kérdése a magyar zászló használata volt. A védelem arra próbált rámutatni, hogy a dunaszerdahelyi emlékművön felvont zászló nem azonos a hivatalos magyar állami lobogóval. Érvelésük szerint a magyar alaptörvény vízszintes piros-fehér-zöld sávokat ír elő, a szóban forgó zászlót viszont függőlegesen helyezték el.

A bíróság előtt megszólaló zászlószakértő, Ladislav Vrtel azonban úgy vélekedett: attól, hogy a zászlót függőleges helyzetben húzzák fel, még állami zászlónak minősülhet. Hozzátette azt is, hogy zászlótani szempontból idegen állam zászlaját általában az adott ország zászlajával együtt kellene felvonni. Véleménye szerint, ha Szlovákiában csak a magyar zászló jelenik meg a szlovák nélkül, az a szuverenitás megkérdőjelezésének értelmezhető.

Hosszasan szó esett arról is, mit jelent a félárbocra eresztés. Az emlékmű avatásakor a magyar zászlót ugyanis félárbocra engedték, akárcsak az 1939-es országzászlónál. A szakértő ismertette: a hivatalos eljárás szerint ilyenkor előbb teljesen fel kell húzni a zászlót a rúd tetejére, majd onnan visszaengedni a megfelelő magasságba.

A „Nemzeti Összetartozás Emlékműve” elnevezésű zászlórudat egy helyi civil szervezet, a Kondé Miklós Polgári Társulás állította fel saját forrásból. A rendőrségi nyomozás több mint négy évig tartott, az ügy idén került bíróság elé. Ha a vádlottakat bűnösnek találják, akár négytől nyolc évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak. Ők azonban továbbra is azt állítják: az emlékmű nem politikai vagy szélsőséges célokat szolgál, hanem a nemzeti összetartozás jelképe kíván lenni.

A pozsonyi Új Szó napilap információi szerint a szerdai tárgyaláson jelen volt Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete is, aki érdeklődésével indokolta részvételét, de az ügyről nem kívánt nyilatkozni. A per a következő napokban folytatódik, a döntésre egyelőre várni kell.

(Nyitóképünk illusztráció)

Kezdőlap    Tudósítóink    Zászló és történelem a vádlottak padján Dunaszerdahelyen

szlovákia

trianon

felvidék

dunaszerdahely

besztercebánya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: Donald Trump azért lett dühös, mert a britek lavíroznak, a spanyolok meg már-már cinikusak

Elemző: Donald Trump azért lett dühös, mert a britek lavíroznak, a spanyolok meg már-már cinikusak
Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegette meg Spanyolországot, hogy megszakít velük minden kereskedelmi kapcsolatot, mert az ország nem engedte az amerikai légierőnek, hogy a bázisait használja az Irán elleni művelethez. Nagy-Britannia sem hagyta, hogy a támadáshoz igénybe vegyék az Indiai-óceánon található támaszpontját. Nagy Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője világított rá a helyzet hátterére.
 

Pete Hegseth: újabb amerikai bombázók és vadászgépek érkeznek Irán térségébe

A kereskedelem leállítását ígérte Donald Trump – így nézne ki ez a gyakorlatban Spanyolországban

Egy NATO-tagállam felé kilőtt iráni rakétát semmisítettek meg

N. Rózsa Erzsébet az Arénában: Irán esélye az lehet, ha Donald Trumpnak „ennyi elég”

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán – percről percre

Úton van az első mentesítő járat Jordániából Magyarország felé

Szijjártó Péter Moszkvában: Vlagyimir Putyin jóváhagyta két kényszersorozott magyar fogoly elengedését

Szijjártó Péter Moszkvában: Vlagyimir Putyin jóváhagyta két kényszersorozott magyar fogoly elengedését

Szijjártó Péter bejelentette: garanciát kaptunk arra, hogy változatlan áron megvan a Magyarországra szánt orosz kőolaj és földgáz a nemzetközi energiapiaci válság ellenére is. „Az orosz–magyar kapcsolatok stabilak, és pozitív irányba fejlődnek, ideértve az energiapolitikai kérdéseket is, a szénhidrogéneket és zászlóshajó-projektünket, a paksi atomerőművet” – mondta Vlagyimir Putyin.
 

Orbán Viktor részleteket árult el a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetéséről

Felmerült egy új dátum a Barátság vezeték újraindítása kapcsán

Súlyos lépést tett a Mol és a Slovnaft a Janaffal szemben

VIDEÓ
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.05. csütörtök, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lépni kényszerült a Volkswagen, miután kiderült, mit akarnak a vásárlók

Lépni kényszerült a Volkswagen, miután kiderült, mit akarnak a vásárlók

A Volkswagen Scout első modelljére már több mint 160 ezer előrendelés érkezett, és a vásárlók döntő többsége a hatótáv-növelős hibrid változatot választotta a tisztán elektromos verzió helyett. A cég viszont nem biztos, hogy sokáig örülhet az amerikai eladásoknak: több viszonteladó már csoportos perrel fenyegeti a társaságot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fájdalmas jövőképet vázolt fel a klímakutató: még ennyi idő, és gyökeresen megváltozhat az életünk

Fájdalmas jövőképet vázolt fel a klímakutató: még ennyi idő, és gyökeresen megváltozhat az életünk

A század közepére a mai kis gleccserek akár egyharmada eltűnhet, új, meredek és instabil felszíneket hagyva maga után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'We deserve a normal life,' Iranians tell BBC, as US says it will strike deeper into country

'We deserve a normal life,' Iranians tell BBC, as US says it will strike deeper into country

The Pentagon has confirmed that a US submarine sank an Iranian warship in the Indian Ocean.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 4. 17:29
Még mindig nem egyértelmű, ki akart előbb támadni az iráni háborúban
2026. március 4. 11:55
Utasosztályozás alapján zajlik a kimenekítés Szlovákia felé
×
×