CRANS-MONTANA, SWITZERLAND - JANUARY 01: Mourners light candles at the scene after a fire broke out overnight at Le Constellation bar on January 01, 2026 in Crans-Montana, Switzerland. According to authorities, the fire began around 1:30 AM local time, with reports that 47 people are believed to have died and over a hundred more seriously injured. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)
Nyitókép: Harold Cunningham, Getty Images

Svájci tűz: olasz válogatott sztársportoló az első beazonosított áldozat

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Egy 16 éves olasz válogatott golfozó az első, akit megneveztek a szilveszter éjjelén egy bárban kitört tűz áldozatai közül. Egy 19 éves focista is megsérült, őt Németországba szállították. Legalább 47-en meghaltak, mintegy 100 sérült állapota kritikus, a halottak beazonosítása hetekig eltarthat.

Azonosították a svájci Crans-Montanában bekövetkezett szilveszteri tűzvész első olasz áldozatát: a Dubajban élő, mindössze 16 éves Emanuele Galeppini tehetséges golfozó volt, aki az olasz válogatottban is szerepelt – írja a Portfolio.

Az Olasz Golf Szövetség közleményben tudatta, hogy megrendülten gyászolja Emanuele Galeppinit. A fiatal sportolót olyan tehetséges játékosként jellemezték, „aki szenvedéllyel élt, és igazi értékeket képviselt.”

A svájci hatóságok tájékoztatása szerint a tűzben mintegy negyvenen vesztették életüket, a sérültek száma pedig meghaladja a százat. Figyelmeztettek: az áldozatok azonosítása és a végleges halálos áldozatszám megállapítása hosszabb időt vesz igénybe, mivel a holttestek jelentős része súlyosan megégett.

Svájcba akkreditált olasz nagykövete korábban arról számolt be, hogy hat olasz állampolgárt eltűntként tartanak nyilván, további tizenhármat pedig kórházban ápolnak.

A tűzben életveszélyes sérüléseket szenvedett egy 19 éves labdarúgó, Tahirys Dos Santos is.

A fiatal játékost helikopterrel Németországba szállították, ahol égési sérüléseit kezelik – írja a Bors a Mirror alapján. Állapotáról klubja, az FC Metz adott ki közleményt: „Az FC Metz mély megrendüléssel jelenti be, hogy Tahirys Dos Santos, a klub Mont-Saint-Martinból származó játékosa megsérült a szilveszter este a svájci Crans-Montanában történt tűzvészben. A klub vezetősége, játékosai, edzői és stábja sokkos állapotban értesült a hírről, és őszinte együttérzését fejezi ki Tahirys felé ebben a nehéz időszakban.”

A szórakozóhelyen ünnepség zajlott, amikor a lángok felcsaptak. Az első feltételezések szerint a tüzet egy pezsgősüvegbe helyezett csillagszóró okozhatta, amely érintkezett a mennyezettel.

Svájci tűz: olasz válogatott sztársportoló az első beazonosított áldozat

Svájci tűz: olasz válogatott sztársportoló az első beazonosított áldozat

Egy 16 éves olasz válogatott golfozó az első, akit megneveztek a szilveszter éjjelén egy bárban kitört tűz áldozatai közül. Egy 19 éves focista is megsérült, őt Németországba szállították. Legalább 47-en meghaltak, mintegy 100 sérült állapota kritikus, a halottak beazonosítása hetekig eltarthat.
 

