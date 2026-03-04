„Szabadságharcosok” tíz élő vaddisznót engedtek el Budán

„Önkormányzatunk az elmúlt időszakban több ponton is csapdákat helyezett ki a kerületben, hogy kezelje a vaddisznók túlszaporodásából adódó problémákat. Továbbra is az a célunk, hogy megőrizzük a lakók biztonságát és megvédjük a közterületeinket” – olvasható a Hegyvidék önkormányzatának közösségi oldalán.

Mint írják: az egyik kihelyezett vadkamera felvételén az látszik, hogy az egyik éjszaka folyamán két ismeretlen személy egy, már lezárt ketrecből 10 befogott vaddisznót szabadon enged. Ez a lépés szabályt sért, veszélybe sodorja a kerületben élőket, és hátráltatja a szakemberek munkáját is.

Az önkormányzat feljelentést tesz az ügyben.

Újabb csapdákat láttak el modern távvezérléssel és biztonsági kamerákkal. Eddig összesen 106 vaddisznót fogtak be.