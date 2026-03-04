Vasúti rongálás miatt nyomoz a rendőrség

Egy ismeretlen személy február 24-én, 6 óra körül Kaposvár külterületén, a Kaposújlak - Szarkavárra bevezető közút és a Dombóvár - Gyékényes vasútvonal kereszteződésében kialakított vasúti átjáróba telepített fénysorompó berendezést megrongálta.

A rendőrség várja mindazok jelentkezését, akik az eseményt látták, vagy azzal kapcsolatban bármilyen információval tudnak szolgálni.

Jelentkezni lehet személyesen a Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán, a Szent Imre utca 12. szám alatt, vagy hívják a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06 82/ 502-700 telefonszámon, illetve – névtelenségük megőrzése mellett – tegyenek bejelentést a 06 80/ 555-111 „Telefontanú” zöld számán, vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.