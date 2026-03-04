Vlagyimir Putyin jóváhagyta két kényszersorozott magyar fogoly elengedését

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Vlagyimir Putyin elmondta, hogy előző napi telefonbeszélgetésük során Orbán Viktor miniszterelnök is érintette ezt a kérdést, és kérte az orosz hadifogságba esett magyar állampolgárok szabadon bocsátását.

„Ezek olyan állampolgárok, akiknek ukrán és magyar állampolgárságuk is van, őket kényszersorozással vitték a frontra, és mi úgy döntöttünk, hogy engedélyezzük, hogy két embert magukkal vihessenek azon a repülőgépen, amellyel érkeztek és amellyel haza fognak térni” – jelentette be Szijjártó Péter, aki emellett hazánk energiabiztonságának garantálásáról is egyeztetéseket folytatott, azt emelte ki, hogy Ukrajnában számos kárpátaljai magyart kényszerrel besoroztak, és közülük sokan elestek, sokan eltűntek, illetve vannak, akik orosz hadifogságba estek.

Magyarország garanciát kapott arra, hogy Oroszország a nemzetközi energiaválság ellenére változatlan áron szállítja le a hazánk ellátásához szükséges földgázt és kőolajat – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott egyeztetését követően arról számolt be, hogy áttekintették a két ország energetikai együttműködésének fő kérdéseit, továbbá a nemzetközi helyzetet, tekintettel arra, hogy a globális energiapiac súlyos kihívások előtt áll.

„Főként az iráni háború és annak a következményei, például a Hormuzi-szoros lezárása miatt Európában és világszerte akár durva áremelkedések is várhatók mind a földgázpiacon, mind pedig a kőolajpiacon” – figyelmeztetett.

Üdvözölte, hogy

Vlagyimir Putyintól garanciát kapott arra, hogy Oroszországban rendelkezésre állnak a hatályos szerződések alapján Magyarországra szállítani tervezett földgáz- és kőolajmennyiségek, és ezek szállítása a nemzetközi árváltozásoktól függetlenül változatlan áron fog zajlani.

„Megállapodtunk abban is, hogy ha a szállítási útvonalak ellehetetlenülnek különböző okok miatt, akkor mindig keresünk alternatív megoldásokat. Például ha a vezetékes olajszállítás továbbra is nehézségekbe ütközik, akkor a tengeri szállítási lehetőségeket vesszük számba” – tudatta.

Majd kifejtette, hogy Magyarország számára mind a Barátság, mind a Török Áramlat vezeték működése kritikus fontosságú.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországon megerősítette a védelmét ezeknek a vezetékeknek, „ami azért is fontos, mert azok, akik blokkolják a Barátság vezetéken a kőolajszállítást, azok egyszer már felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket”.

„Az elnök úr megerősítette azt a korábban nyilvánosan is elmondott információt, amely szerint ukránok arra készültek, hogy a Török Áramlat gázvezetéket felrobbantsák. Egy ilyen terrortámadás Magyarország földgázellátását gyakorlatilag ellehetetlenítené” – mondta.

„Jó hír tehát az, hogy garanciát kaptunk arra, hogy megvan a Magyarországra szánt kőolaj és földgáz a nemzetközi energiapiaci válság ellenére is. És garanciát kaptunk arra, hogy mindezt az oroszok nekünk változatlan áron le is szállítják, dacára annak, hogy mi történik az iráni háború miatt, s ezzel garantálják nemcsak Magyarország energiaellátásának biztonságát, hanem a rezsicsökkentés fenntartását is” – tette hozzá.

„Ha nem érkezik meg Magyarországra az orosz kőolaj és földgáz, akkor Magyarországon az energiaárak az egekbe emelkedhetnek. Így nekünk mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Török Áramlat gázvezeték működése különösen fontos” – erősítette meg.

A miniszter megjegyezte azt is, hogy Magyarországot minden háború aggodalommal tölti el, a kormány számára pedig a legfontosabb hazánk biztonságának megóvása. „Ezért mi minden háborúból ki akarunk maradni, legyen szó fegyveres konfliktusról vagy energiaháborúról” – hangsúlyozta.