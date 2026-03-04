ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.67
usd:
330.67
bux:
123872.29
2026. március 4. szerda Kázmér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter

Vlagyimir Putyin jóváhagyta két kényszersorozott magyar fogoly elengedését

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott tárgyalásán szerdán Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnök jóváhagyta két kárpátaljai magyar hadifogoly elengedését – közölte a magyar külügyi tárca. Szijjártó Péter bejelentette: garanciát kaptunk arra, hogy megvan a Magyarországra szánt kőolaj és földgáz a nemzetközi energiapiaci válság ellenére is, és mindezt az oroszok nekünk változatlan áron le is szállítják

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Vlagyimir Putyin elmondta, hogy előző napi telefonbeszélgetésük során Orbán Viktor miniszterelnök is érintette ezt a kérdést, és kérte az orosz hadifogságba esett magyar állampolgárok szabadon bocsátását.

„Ezek olyan állampolgárok, akiknek ukrán és magyar állampolgárságuk is van, őket kényszersorozással vitték a frontra, és mi úgy döntöttünk, hogy engedélyezzük, hogy két embert magukkal vihessenek azon a repülőgépen, amellyel érkeztek és amellyel haza fognak térni” – jelentette be Szijjártó Péter, aki emellett hazánk energiabiztonságának garantálásáról is egyeztetéseket folytatott, azt emelte ki, hogy Ukrajnában számos kárpátaljai magyart kényszerrel besoroztak, és közülük sokan elestek, sokan eltűntek, illetve vannak, akik orosz hadifogságba estek.

Magyarország garanciát kapott arra, hogy Oroszország a nemzetközi energiaválság ellenére változatlan áron szállítja le a hazánk ellátásához szükséges földgázt és kőolajat – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott egyeztetését követően arról számolt be, hogy áttekintették a két ország energetikai együttműködésének fő kérdéseit, továbbá a nemzetközi helyzetet, tekintettel arra, hogy a globális energiapiac súlyos kihívások előtt áll.

„Főként az iráni háború és annak a következményei, például a Hormuzi-szoros lezárása miatt Európában és világszerte akár durva áremelkedések is várhatók mind a földgázpiacon, mind pedig a kőolajpiacon” – figyelmeztetett.

Üdvözölte, hogy

Vlagyimir Putyintól garanciát kapott arra, hogy Oroszországban rendelkezésre állnak a hatályos szerződések alapján Magyarországra szállítani tervezett földgáz- és kőolajmennyiségek, és ezek szállítása a nemzetközi árváltozásoktól függetlenül változatlan áron fog zajlani.

„Megállapodtunk abban is, hogy ha a szállítási útvonalak ellehetetlenülnek különböző okok miatt, akkor mindig keresünk alternatív megoldásokat. Például ha a vezetékes olajszállítás továbbra is nehézségekbe ütközik, akkor a tengeri szállítási lehetőségeket vesszük számba” – tudatta.

Majd kifejtette, hogy Magyarország számára mind a Barátság, mind a Török Áramlat vezeték működése kritikus fontosságú.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországon megerősítette a védelmét ezeknek a vezetékeknek, „ami azért is fontos, mert azok, akik blokkolják a Barátság vezetéken a kőolajszállítást, azok egyszer már felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket”.

„Az elnök úr megerősítette azt a korábban nyilvánosan is elmondott információt, amely szerint ukránok arra készültek, hogy a Török Áramlat gázvezetéket felrobbantsák. Egy ilyen terrortámadás Magyarország földgázellátását gyakorlatilag ellehetetlenítené” – mondta.

„Jó hír tehát az, hogy garanciát kaptunk arra, hogy megvan a Magyarországra szánt kőolaj és földgáz a nemzetközi energiapiaci válság ellenére is. És garanciát kaptunk arra, hogy mindezt az oroszok nekünk változatlan áron le is szállítják, dacára annak, hogy mi történik az iráni háború miatt, s ezzel garantálják nemcsak Magyarország energiaellátásának biztonságát, hanem a rezsicsökkentés fenntartását is” – tette hozzá.

„Ha nem érkezik meg Magyarországra az orosz kőolaj és földgáz, akkor Magyarországon az energiaárak az egekbe emelkedhetnek. Így nekünk mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Török Áramlat gázvezeték működése különösen fontos” – erősítette meg.

A miniszter megjegyezte azt is, hogy Magyarországot minden háború aggodalommal tölti el, a kormány számára pedig a legfontosabb hazánk biztonságának megóvása. „Ezért mi minden háborúból ki akarunk maradni, legyen szó fegyveres konfliktusról vagy energiaháborúról” – hangsúlyozta.

Kezdőlap    Külföld    Vlagyimir Putyin jóváhagyta két kényszersorozott magyar fogoly elengedését

moszkva

szijjártó péter

vlagyimir putyin

ukrajnai háború

kényszersorozás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: Donald Trump azért lett dühös, mert a britek lavíroznak, a spanyolok meg már-már cinikusak

Elemző: Donald Trump azért lett dühös, mert a britek lavíroznak, a spanyolok meg már-már cinikusak
Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegette meg Spanyolországot, hogy megszakít velük minden kereskedelmi kapcsolatot, mert az ország nem engedte az amerikai légierőnek, hogy a bázisait használja az Irán elleni művelethez. Nagy-Britannia sem hagyta, hogy a támadáshoz igénybe vegyék az Indiai-óceánon található támaszpontját. Nagy Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője világított rá a helyzet hátterére.
 

A kereskedelem leállítását ígérte Donald Trump – így nézne ki ez a gyakorlatban Spanyolországban

Egy NATO-tagállam felé kilőtt iráni rakétát semmisítettek meg

Még mindig nem egyértelmű, ki akart előbb támadni az iráni háborúban

N. Rózsa Erzsébet az Arénában: Irán esélye az lehet, ha Donald Trumpnak „ennyi elég”

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán – percről percre

Úton van az első mentesítő járat Jordániából Magyarország felé

Szijjártó Péter Moszkvában: Vlagyimir Putyin jóváhagyta két kényszersorozott magyar fogoly elengedését

Szijjártó Péter Moszkvában: Vlagyimir Putyin jóváhagyta két kényszersorozott magyar fogoly elengedését

Szijjártó Péter bejelentette: garanciát kaptunk arra, hogy megvan a Magyarországra szánt orosz kőolaj és földgáz a nemzetközi energiapiaci válság ellenére is, és mindezt az oroszok nekünk változatlan áron le is szállítják.
 

Orbán Viktor részleteket árult el a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetéséről

Szijjártó Péter Vlagyimir Putyinnal tárgyal, rendeződhet a két magyar hadifogoly ügye is

Felmerült egy új dátum a Barátság vezeték újraindítása kapcsán

Súlyos lépést tett a Mol és a Slovnaft a Janaffal szemben

Adria-vezeték: reagált a Janaf a magyar olajtársaság által közölt adatokra

Szlovákia leállítja a vészhelyzeti áramszállítást Ukrajna felé

VIDEÓ
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.05. csütörtök, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zuhanásból szárnyalás: gyorsan irányt váltott a forint

Zuhanásból szárnyalás: gyorsan irányt váltott a forint

Drámai mértékben gyengült kedden a forint. A hangulaton nem segített az sem, hogy a földgáz és olaj világpiaci ára meredeken emelkedett az elmúlt napokban, ami a globális gazdasági kilátásokat, tervezett kamatcsökkentéseket is megkérdőjelezi. Az elmúlt két nap tőzsdei reakciói alapján kijelenthető, hogy a forint az iráni háború egyik legnagyobb vesztese: a régióban is alulteljesít, kedden például mintegy 2 százalékkal esett, miközben a lengyel zloty 1,2 százalékos gyengülést mutatott, a cseh korona és a román lej pedig ennél is kisebb veszteséggel megúszta.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a súlyos igazság a Paks II. beruházásról: erről eddig nem nagyon beszéltek

Kiderült a súlyos igazság a Paks II. beruházásról: erről eddig nem nagyon beszéltek

Újra stratégiai kérdéssé vált a nukleáris energia Európában. Klímamentő megoldás vagy kockázatos függőség? Utánajártunk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'We deserve a normal life,' Iranians tell BBC, as US says it will strike deeper into country

'We deserve a normal life,' Iranians tell BBC, as US says it will strike deeper into country

The Pentagon has confirmed that, as part of its operation with Israel, a US submarine sank an Iranian warship in the Indian Ocean.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 4. 18:21
A kereskedelem leállítását ígérte Donald Trump – így nézne ki ez a gyakorlatban Spanyolországban
2026. március 4. 18:11
Elemző: Donald Trump azért lett dühös, mert a britek lavíroznak, a spanyolok meg már-már cinikusak
×
×