ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.75
usd:
330.96
bux:
123872.29
2026. március 4. szerda Kázmér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai légerő legújabb, hatodik generációs harci gépe, a Boeing F-47.
Nyitókép: Boeing

Az F-47-es szuper vadászgép mentheti meg a Boeingot

Infostart

Az amerikai légierő új, hatodik generációs harci gépe megmentheti, de akár csődbe is viheti a nagy múltú repülőgépgyárat.

„Kivételesen jól haladunk” – nyilatkozta az Air and Space Forces Magazine-nak az amerikai légierő fejlesztéséért felelős egyik tábornoka. Dale White megerősítette, hogy a program a terveknek megfelelően halad és az első F-47-es már 2028-ban felszállhat. Az altábornagy külön kiemelte, hogy milyen remek munkát végeznek a Boeing szakemberei a hatodik generációs harci repülő fejlesztésében.

Ez már csak azért is igen figyelemre méltó, mert a gyár az utóbbi időben 12 milliárd dolláros veszteséget halmozott fel, ami akár az egész program jelentős csúszását is eredményezheti – írja a Defense News. A portál azonban azt is hozzáteszi, hogy szerencsére már folyik az első F-47-es gyártása.

A Boeingnek elemi érdeke, hogy sikerrel és minden csúszás nélkül fejezze be az új generációs szupergép fejlesztését. A vállalat ugyanis változatlanul veszteséges és már olyan nehéz helyzetben van, hogy megkezdte az eszközeinek értékesítését. Persze még ha minden pontosan a terv szerint halad, később akkor is számos rejtett akadály merülhet fel a rengeteg technológiai újítást felsorakoztató harci géppel.

A híres repülőgépgyárra az utóbbi pár évben rájárt a rúd. Az egykor slágerterméknek számító, Boeing 737-es utasszállítókkal történt katasztrófák és súlyos balesetek alapjaiban rengették meg a céget. A bajokat tovább tetézték a légierőnek szállított új, KC-46A tanker repülőgépek, amelyeken repedéseket fedeztek fel. Ezért le kellett állítani a gyártást és alaposan átvizsgálni az összes, már átadott repülőt. De nem sokkal több a szerencséje vállalatnak a legújabb katonai kiképzőgépével, a T-7A Red Hawk-kal sem. Ez a projekt akár két évvel is elhúzódhat, ami ugyancsak sok pénzébe kerül a Boeingnak, amelyet az is sújtott, hogy tavaly, amikor Donald Trump elnök elindította a vámháborúkat, és Kínára magas vámot vetett ki, az ázsiai nagyhatalom hatatlmas Boeing-megrendeléseket is lemondott válaszlépései részeként.

Nem csoda hát, hogy ilyen előzmények után úgy kell a vállalatnak az F-47-es sikere, mint egy falat kenyér és ezért mindent meg is tesz a cég. Például bevállalta, hogy a szerződés aláírását követően három évvel már megkezdik az F-47-es berepülését. Ez még akkor is elképesztően szoros határidő, ha a vállalat nem teljesen a nulláról kezdte a fejlesztést. Csak összehasonlításul: az előző, ötödik generációs F-22 és F-35 vadászgépek esetében ez hat, illetve öt év volt.

Kezdőlap    Külföld    Az F-47-es szuper vadászgép mentheti meg a Boeingot

boeing

f-47

hatodik generáció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: Donald Trump azért lett dühös, mert a britek lavíroznak, a spanyolok meg már-már cinikusak

Elemző: Donald Trump azért lett dühös, mert a britek lavíroznak, a spanyolok meg már-már cinikusak
Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegette meg Spanyolországot, hogy megszakít velük minden kereskedelmi kapcsolatot, mert az ország nem engedte az amerikai légierőnek, hogy a bázisait használja az Irán elleni művelethez. Nagy-Britannia sem hagyta, hogy a támadáshoz igénybe vegyék az Indiai-óceánon található támaszpontját. Nagy Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője világított rá a helyzet hátterére.
 

Pete Hegseth: újabb amerikai bombázók és vadászgépek érkeznek Irán térségébe

A kereskedelem leállítását ígérte Donald Trump – így nézne ki ez a gyakorlatban Spanyolországban

Egy NATO-tagállam felé kilőtt iráni rakétát semmisítettek meg

Még mindig nem egyértelmű, ki akart előbb támadni az iráni háborúban

N. Rózsa Erzsébet az Arénában: Irán esélye az lehet, ha Donald Trumpnak „ennyi elég”

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán – percről percre

Úton van az első mentesítő járat Jordániából Magyarország felé

Szijjártó Péter Moszkvában: Vlagyimir Putyin jóváhagyta két kényszersorozott magyar fogoly elengedését

Szijjártó Péter Moszkvában: Vlagyimir Putyin jóváhagyta két kényszersorozott magyar fogoly elengedését

Szijjártó Péter bejelentette: garanciát kaptunk arra, hogy megvan a Magyarországra szánt orosz kőolaj és földgáz a nemzetközi energiapiaci válság ellenére is, és mindezt az oroszok nekünk változatlan áron le is szállítják.
 

Orbán Viktor részleteket árult el a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetéséről

Szijjártó Péter Vlagyimir Putyinnal tárgyal, rendeződhet a két magyar hadifogoly ügye is

Felmerült egy új dátum a Barátság vezeték újraindítása kapcsán

Súlyos lépést tett a Mol és a Slovnaft a Janaffal szemben

Adria-vezeték: reagált a Janaf a magyar olajtársaság által közölt adatokra

Szlovákia leállítja a vészhelyzeti áramszállítást Ukrajna felé

VIDEÓ
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.05. csütörtök, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lépni kényszerült a Volkswagen, miután kiderült, mit akarnak a vásárlók

Lépni kényszerült a Volkswagen, miután kiderült, mit akarnak a vásárlók

A Volkswagen Scout első modelljére már több mint 160 ezer előrendelés érkezett, és a vásárlók döntő többsége a hatótáv-növelős hibrid változatot választotta a tisztán elektromos verzió helyett. A cég viszont nem biztos, hogy sokáig örülhet az amerikai eladásoknak: több viszonteladó már csoportos perrel fenyegeti a társaságot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fájdalmas jövőképet vázolt fel a klímakutató: még ennyi idő, és gyökeresen megváltozhat az életünk

Fájdalmas jövőképet vázolt fel a klímakutató: még ennyi idő, és gyökeresen megváltozhat az életünk

A század közepére a mai kis gleccserek akár egyharmada eltűnhet, új, meredek és instabil felszíneket hagyva maga után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'We deserve a normal life,' Iranians tell BBC, as US says it will strike deeper into country

'We deserve a normal life,' Iranians tell BBC, as US says it will strike deeper into country

The Pentagon has confirmed that a US submarine sank an Iranian warship in the Indian Ocean.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 4. 19:21
Pete Hegseth: újabb amerikai bombázók és vadászgépek érkeznek Irán térségébe
2026. március 4. 18:39
Vlagyimir Putyin jóváhagyta két kényszersorozott magyar fogoly elengedését
×
×