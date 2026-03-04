Az F-47-es szuper vadászgép mentheti meg a Boeingot

„Kivételesen jól haladunk” – nyilatkozta az Air and Space Forces Magazine-nak az amerikai légierő fejlesztéséért felelős egyik tábornoka. Dale White megerősítette, hogy a program a terveknek megfelelően halad és az első F-47-es már 2028-ban felszállhat. Az altábornagy külön kiemelte, hogy milyen remek munkát végeznek a Boeing szakemberei a hatodik generációs harci repülő fejlesztésében.

Ez már csak azért is igen figyelemre méltó, mert a gyár az utóbbi időben 12 milliárd dolláros veszteséget halmozott fel, ami akár az egész program jelentős csúszását is eredményezheti – írja a Defense News. A portál azonban azt is hozzáteszi, hogy szerencsére már folyik az első F-47-es gyártása.

Meet the incredible US F-47! It's no longer a jet! It's a flying revolution! pic.twitter.com/ZGbHqTgDZ7 — LynneP (@LynneBP_294) March 2, 2026

A Boeingnek elemi érdeke, hogy sikerrel és minden csúszás nélkül fejezze be az új generációs szupergép fejlesztését. A vállalat ugyanis változatlanul veszteséges és már olyan nehéz helyzetben van, hogy megkezdte az eszközeinek értékesítését. Persze még ha minden pontosan a terv szerint halad, később akkor is számos rejtett akadály merülhet fel a rengeteg technológiai újítást felsorakoztató harci géppel.

A híres repülőgépgyárra az utóbbi pár évben rájárt a rúd. Az egykor slágerterméknek számító, Boeing 737-es utasszállítókkal történt katasztrófák és súlyos balesetek alapjaiban rengették meg a céget. A bajokat tovább tetézték a légierőnek szállított új, KC-46A tanker repülőgépek, amelyeken repedéseket fedeztek fel. Ezért le kellett állítani a gyártást és alaposan átvizsgálni az összes, már átadott repülőt. De nem sokkal több a szerencséje vállalatnak a legújabb katonai kiképzőgépével, a T-7A Red Hawk-kal sem. Ez a projekt akár két évvel is elhúzódhat, ami ugyancsak sok pénzébe kerül a Boeingnak, amelyet az is sújtott, hogy tavaly, amikor Donald Trump elnök elindította a vámháborúkat, és Kínára magas vámot vetett ki, az ázsiai nagyhatalom hatatlmas Boeing-megrendeléseket is lemondott válaszlépései részeként.

2 for 2.



Our Red Hawk team just delivered the second T-7A advanced trainer to the @AETCommand at Joint Base San Antonio. The jet will better prepare future @USAirForce fighter and bomber pilots for their missions in an ever-changing world. pic.twitter.com/S5ZGL0MK3o — Boeing Defense (@BoeingDefense) January 15, 2026

Nem csoda hát, hogy ilyen előzmények után úgy kell a vállalatnak az F-47-es sikere, mint egy falat kenyér és ezért mindent meg is tesz a cég. Például bevállalta, hogy a szerződés aláírását követően három évvel már megkezdik az F-47-es berepülését. Ez még akkor is elképesztően szoros határidő, ha a vállalat nem teljesen a nulláról kezdte a fejlesztést. Csak összehasonlításul: az előző, ötödik generációs F-22 és F-35 vadászgépek esetében ez hat, illetve öt év volt.