ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.57
usd:
330.64
bux:
123872.29
2026. március 4. szerda Kázmér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2025. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

Vlagyimir Putyin: Oroszország még az újabb szankciókat megelőzően kivonulhat az európai gázpiacról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Utasítást kap az orosz kormány, hogy a vállalatokkal együtt vizsgálja meg az európai piacról való azonnali kivonulás és az alternatív gázpiacokra való átállás kérdését – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Rosszija 1 televíziónak adott szerda este adott nyilatkozatában.

Putyin szerint Oroszország számára előnyösebb lehet már most leállítani a gázszállítást Európába, nem pedig egy év múlva, ahogyan azt az Európai Unió szeretné.

„Ők úgyis (…) egy hónap múlva (március) 25-től korlátozásokat terveznek bevezetni az orosz gáz, közte a cseppfolyósított gáz vásárlására. Egy év múlva, (20)27-ben további korlátozások lépnek életbe, egészen a teljes tilalomig. Most pedig más piacok nyílnak meg. És

talán számunkra előnyösebb lenne már most leállítani az európai piacra történő szállításokat. Átmenni azokra a piacokra, amelyek megnyílnak, és ott megvetni a lábunkat”

– mondta. Hozzátette, hogy ebben az ügyben még nem született meg a döntés.

„A szakszolgálataink rendelkezésére álló adatok szerint, ahogy egykor az Északi Áramlatokat felrobbantották,

Kijevben most, néhány nyugati szakszolgálat támogatásával, a Kék Áramlat és a Török Áramlat felrobbantására készülnek.

Tájékoztattuk ebben az ügyben török barátainkat. Meglátjuk, mi fog történni ezen a területen, de ez nagyon veszélyes játék, különösen ma” – mondta.

Az orosz elnök terrortámadásnak minősítette az orosz gázszállító hajó ellen a Földközi-tengeren végrehajtott támadást.

Oroszországot megbízható szállítónak nevezte. Azt mondta, hogy az európai gázár emelkedése nem közvetlenül kapcsolódik a szállításokhoz, mert azok egészében véve nem csökkentek, a helyzet a világpiaci általános helyzet következménye.

Kezdőlap    Külföld    Vlagyimir Putyin: Oroszország még az újabb szankciókat megelőzően kivonulhat az európai gázpiacról

vlagyimir putyin

gázpiac

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rendszerváltás Iránban? – Szakértő: a külső támadás „elhalasztja a haragot”, szervezkedni pedig tilos

Rendszerváltás Iránban? – Szakértő: a külső támadás „elhalasztja a haragot”, szervezkedni pedig tilos
Nehéz megítélni, hogy végbemehet-e a rendszerváltozás Iránban. Az elszegényedés tömeges, de szervezkedni tilos. Az elmúlt évtizedekben számtalan nagy tüntetés volt az országban, most az év elején főleg a gazdasági problémák miatt vonultak az utcára a tüntetők – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, Közel-Kelet-szakértő.
 

Elemző: Donald Trump azért lett dühös, mert a britek lavíroznak, a spanyolok meg már-már cinikusak

Pete Hegseth: újabb amerikai bombázók és vadászgépek érkeznek Irán térségébe

A kereskedelem leállítását ígérte Donald Trump – így nézne ki ez a gyakorlatban Spanyolországban

Egy NATO-tagállam felé kilőtt iráni rakétát semmisítettek meg

N. Rózsa Erzsébet az Arénában: Irán esélye az lehet, ha Donald Trumpnak „ennyi elég”

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán – percről percre

Úton van az első mentesítő járat Jordániából Magyarország felé

Szijjártó Péter Moszkvában: Vlagyimir Putyin jóváhagyta két kényszersorozott magyar fogoly elengedését

Szijjártó Péter Moszkvában: Vlagyimir Putyin jóváhagyta két kényszersorozott magyar fogoly elengedését

Szijjártó Péter bejelentette: garanciát kaptunk arra, hogy változatlan áron megvan a Magyarországra szánt orosz kőolaj és földgáz a nemzetközi energiapiaci válság ellenére is. „Az orosz–magyar kapcsolatok stabilak, és pozitív irányba fejlődnek, ideértve az energiapolitikai kérdéseket is, a szénhidrogéneket és zászlóshajó-projektünket, a paksi atomerőművet” – mondta Vlagyimir Putyin.
 

Orbán Viktor részleteket árult el a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetéséről

Felmerült egy új dátum a Barátság vezeték újraindítása kapcsán

Súlyos lépést tett a Mol és a Slovnaft a Janaffal szemben

VIDEÓ
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.05. csütörtök, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zuhanásból szárnyalás: gyorsan irányt váltott a forint

Zuhanásból szárnyalás: gyorsan irányt váltott a forint

Drámai mértékben gyengült kedden a forint. A hangulaton nem segített az sem, hogy a földgáz és olaj világpiaci ára meredeken emelkedett az elmúlt napokban, ami a globális gazdasági kilátásokat, tervezett kamatcsökkentéseket is megkérdőjelezi. Az elmúlt két nap tőzsdei reakciói alapján kijelenthető, hogy a forint az iráni háború egyik legnagyobb vesztese: a régióban is alulteljesít, kedden például mintegy 2 százalékkal esett, miközben a lengyel zloty 1,2 százalékos gyengülést mutatott, a cseh korona és a román lej pedig ennél is kisebb veszteséggel megúszta.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Letaglózó hír érkezett Donald Trump egészségi állapotáról: így néz ki az amerikai elnök rejtélyes betegsége

Letaglózó hír érkezett Donald Trump egészségi állapotáról: így néz ki az amerikai elnök rejtélyes betegsége

A 79 éves Trump egészségi állapota rendszeresen témát ad a sajtónak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'We deserve a normal life,' Iranians tell BBC, as US says it will strike deeper into country

'We deserve a normal life,' Iranians tell BBC, as US says it will strike deeper into country

The Pentagon has confirmed that a US submarine sank an Iranian warship in the Indian Ocean.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 4. 20:01
Rendszerváltás Iránban? – Szakértő: a külső támadás „elhalasztja a haragot”, szervezkedni pedig tilos
2026. március 4. 19:41
Az F-47-es szuper vadászgép mentheti meg a Boeingot
×
×