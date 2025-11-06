ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 6. csütörtök Lénárd
A koronavírus-járvány idején, 2020. április 10-én, nagypénteken (alul), illetve a 2019-es nagypénteken (felül) készített képek az A1-es autópálya forgalmáról az észak-németországi Sottrum térségében.
Nyitókép: Focke Strangmann, MTI/MTVA

A sztrádán suhanva szeretkezhettek

Infostart

Németországban történt az incidens, egy tanú arra figyelt fel, hogy egy kocsi kígyózva haladt az A1-es autópályán.

Németországban, az A1-es autópályán Münster és Dortmund között hétfő délelőtt különös dologra figyelt fel egy autós. Egy kocsi kígyózva haladt a pályán, többször is úgy tűnt, hogy mindjárt lesodródik az útról. Egy teherautónak egészen a leállósávig kellett kihúzódnia a kígyózó kocsi elől, hogy össze ne ütközzön a két jármű. Mindeközben az autó 140 km/h sebességgel hajtott, erről beszélt a rendőrségnek egy tanú – írta meg a WDR.

Amikor a tanú elhaladt a kocsi mellett, észrevette, hogy az autót vezető 37 éves férfi

feltehetően éppen szexuális tevékenységet folytatott

az anyósülésen ülő 33 éves női utastársával. A rendőrség végül Münsterben, egy benzinkútnál szedte ki a forgalomból az autót. A férfire büntetőeljárás vár, a közúti közlekedésbe való veszélyes beavatkozás vádjával, olvasható a cikkben.

Külföld    A sztrádán suhanva szeretkezhettek

németország

bűncselekmény

autópálya

