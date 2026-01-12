További tizenhatezer adag influenza-oltóanyag vár a veszélyeztetettekre

További 16 ezer adag influenza-oltóanyagot biztosít a kockázati csoportba tartozók térítésmentes védőoltásához a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) – közölte a szervezet hétfőn, hozzátéve, hogy ezt a mennyiséget a vármegyékben élő 60 éven felüliek arányában osztották szét.

Mint írták, várhatóan a hideg idő enyhülése után gyorsan megindul majd az influenzavírus terjedése, ezért javasolják, hogy a veszélyeztetettek – a 60 évesnél idősebbek, a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri-, illetve anyagcsere-betegségben szenvedők, a csökkent immunitású személyek, továbbá a várandós vagy a gyermekvállalást tervező nők – vegyék igénybe az ingyenes oltást, amely védelmet biztosíthat a súlyos lefolyású, a szövődményekkel járó influenzás megbetegedéssel szemben.

A térítésmentes védőoltás országszerte elérhető háziorvosoknál, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóknál, valamint az egészségügyi és szociális intézményekben.

Ahol már nincs elegendő oltóanyag, a további igényt a területileg illetékes népegészségügyi hatóságnál kell jelezni.

A védőoltás ajánlott az egészségügyi és a szociális intézményben dolgozóknak, valamint a tartós ápolást-gondozást nyújtó intézmények ellátottjainak is.

Az országos tisztifőorvos arra kéri a lakosságot, hogy minél többen éljenek az influenza elleni védőoltás biztosította védelem lehetőségével, amellyel a veszélyeztetettek számára elkerülhető a súlyos szövődmények kialakulása.

Az NNGYK kiemeli : a védőoltás mellett a megelőzésben továbbra is kiemelt szerepet játszik a gyakori és alapos kézmosás, a zsúfolt helyek elkerülése, valamint az is, hogy aki beteg, az maradjon otthon, ezzel is csökkentve a fertőzés terjedését.