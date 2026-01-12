ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.15
usd:
331.85
bux:
117385.41
2026. január 12. hétfő Ernő
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Nyitókép: Pixabay

További tizenhatezer adag influenza-oltóanyag vár a veszélyeztetettekre

Infostart / MTI

Az NNGYK közlése szerint az idősek, a krónikus légzőszervi betegek, szív- és érrendszeri panaszokkal küzdők és más, a veszélyeztetett csoportba tartozó személyek térítésmentesen vehetik fel az újabb influenza elleni védőoltást.

További 16 ezer adag influenza-oltóanyagot biztosít a kockázati csoportba tartozók térítésmentes védőoltásához a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) – közölte a szervezet hétfőn, hozzátéve, hogy ezt a mennyiséget a vármegyékben élő 60 éven felüliek arányában osztották szét.

Mint írták, várhatóan a hideg idő enyhülése után gyorsan megindul majd az influenzavírus terjedése, ezért javasolják, hogy a veszélyeztetettek – a 60 évesnél idősebbek, a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri-, illetve anyagcsere-betegségben szenvedők, a csökkent immunitású személyek, továbbá a várandós vagy a gyermekvállalást tervező nők – vegyék igénybe az ingyenes oltást, amely védelmet biztosíthat a súlyos lefolyású, a szövődményekkel járó influenzás megbetegedéssel szemben.

A térítésmentes védőoltás országszerte elérhető háziorvosoknál, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóknál, valamint az egészségügyi és szociális intézményekben.

Ahol már nincs elegendő oltóanyag, a további igényt a területileg illetékes népegészségügyi hatóságnál kell jelezni.

A védőoltás ajánlott az egészségügyi és a szociális intézményben dolgozóknak, valamint a tartós ápolást-gondozást nyújtó intézmények ellátottjainak is.

Az országos tisztifőorvos arra kéri a lakosságot, hogy minél többen éljenek az influenza elleni védőoltás biztosította védelem lehetőségével, amellyel a veszélyeztetettek számára elkerülhető a súlyos szövődmények kialakulása.

Az NNGYK kiemeli : a védőoltás mellett a megelőzésben továbbra is kiemelt szerepet játszik a gyakori és alapos kézmosás, a zsúfolt helyek elkerülése, valamint az is, hogy aki beteg, az maradjon otthon, ezzel is csökkentve a fertőzés terjedését.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    További tizenhatezer adag influenza-oltóanyag vár a veszélyeztetettekre

védekezés

oltóanyag

egészségügy

járvány

influenza

nngyk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pontos előrejelzés a rettentő ónos esőről – riasztások, térkép

Pontos előrejelzés a rettentő ónos esőről – riasztások, térkép

A nyugat felől érkező, jobbára összefüggő frontális csapadékzónából hétfőn az esti, éjszakai órákban előbb a Dunántúlon, később már a főváros tágabb térségében, kedd hajnaltól, reggeltől pedig az északkeleti, keleti országrészben is várható csapadék.
 

Rendőrségi döntés: hajózási zárlatot rendeltek el a Dunán a jégzajlás miatt

Karácsony Gergely figyelmeztet – így készül Budapest

Brutális terhelés alatt most a hazai kórházak, de be tudunk segíteni

Operatív törzs: jön az ónos eső helyenként mínusz 15 fokkal, aki teheti, maradjon otthon!

Iskolába sétált hajnali négykor egy kislány, rendőrök szedték össze

Arcoskodtak a quaddal, beszakadtak a tóba Monoron

Részegen, a hóban fekve találtak rá a kórházból szökött tinédzserre a VIII. kerületben

VIDEÓ
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.13. kedd, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump újra nekiment a Fednek, miközben egyre feszültebb a helyzet Iránban - Mi történik a piacokon?

Trump újra nekiment a Fednek, miközben egyre feszültebb a helyzet Iránban - Mi történik a piacokon?

Az elmúlt héten a geopolitikai hírekre figyeltek a befektetők, és úgy tűnik, hogy ez ezen a héten sem lesz másképp, hiszen a hetek óta tartó iráni tüntetések miatt Donald Trump állítólag katonai beavatkozást fontolgat az országban. Eközben az tőzsdékre nyomást helyez, hogy az amerikai jegybank elnöke ellen büntetjogi vizsgálat indult, amit Jerome Powell Donald Trump nyomásgyakorlásának és megfélemlítésének nevezett. Az ázsiai piacok ma kis emelkedést mutattak, Európában pedig csak oldalaztak a tőzsdék, az USA-ban viszont érdemi hangulatromlás volt megfigyelhető a nyitásban, később viszont javult a kép. Eközben nagyon komoly ralit láthatunk a nemesfémeknél: az arany és az ezüst is új csúcsra száguldott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól

Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól

Emelkedik a műszaki vizsga díja 2026-ban: mutatjuk, mennyibe kerül a műszaki vizsga februártól, hogyan változnak az autó műszaki vizsga árak. Mi a teendő lejárt műszaki esetén?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'They just kept killing': Eyewitnesses describe deadly crackdown in Iran

'They just kept killing': Eyewitnesses describe deadly crackdown in Iran

The BBC has received eyewitness accounts of security forces attacking anti-government protesters across the country.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 12. 21:29
Szoboszlai Dominik berúgott egy hatalmasat a budapesti gálázóknak – videó
2026. január 12. 20:58
Csillagok gálája: Kapu Tibor is különleges partnerrel érkezett – fotók
×
×
×
×