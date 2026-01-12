ARÉNA - PODCASTOK
Xabi Alonso, a Real Madrid vezetőedzője a labdarúgó klubvilágbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, a H csoportban játszott spanyol Real Madrid - osztrák FC Salzburg mérkőzésen Philadelphiában 2025. június 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Menesztették a Real Madrid vezetőedzőjét

Infostart / MTI

Álvaro Arbeloa váltja Xabi Alonsót a Real Madrid labdarúgócsapatának vezetőedzőjeként.

A fővárosi klub hétfőn honlapján közölte, hogy a tavaly nyáron kinevezett Alonsóval közös megegyezéssel szerződést bontottak. A szakítás részleteit nem közölték, de megköszönték a 44 éves tréner munkáját és további sok sikert kívántak a pályafutásához.

Xabi Alonso tavaly nyáron a Bayer Leverkusentől érkezett Madridba, az együttes kispadján mindössze 34 mérkőzés jutott neki, ezeken 24 győzelem, négy döntetlen és hat vereség volt a mérlege. Az utolsó meccse a vasárnapi, Barcelona ellen 3-2-re elveszített spanyol Szuperkupa-döntő volt.

A Real nem sokkal később azt is bejelentette, hogy Alonso helyét a 42 esztendős Álvaro Arbeloa veszi át: a szakember tavaly június óta a klub második számú csapatát, a Castillát irányította, de 2020 óta a királyiak akadémiáján dolgozik.

Arbeloa játékosként 2009 és 2016 között 238 mérkőzésen szerepelt a Realban, amellyel nyolc trófeát nyert: a Bajnokok Ligájában és a Király Kupában kétszer diadalmaskodott, a klub-vb-t, az európai Szuperkupát, a spanyol bajnokságot és a spanyol Szuperkupát egyaránt egyszer nyerte meg. A spanyol válogatottban 56 alkalommal lépett pályára, az együttessel világbajnok és kétszeres Európa-bajnok.

labdarúgás

real madrid

menesztés

xabi alonso

Almost 650 killed in Iran protests, rights group says, as supreme leader issues warning to US

Almost 650 killed in Iran protests, rights group says, as supreme leader issues warning to US

Ayatollah Ali Khamenei warns the US to "end their deceit" after Trump vowed to intervene if demonstrators were killed.

