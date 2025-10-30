ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 30. csütörtök Alfonz
A man in a car shows frustration, gesturing with his hands.
Nyitókép: Jana Murr/Getty Images

Elárulták az autósok, mi az az öt dolog, ami leginkább bosszantja őket vezetés közben

Infostart

A felmérés ezúttal a külső tényezőkre koncentrált, vagyis például más sofőrök olyan vezetési szokásaira, amiket a többség bosszantónak talál.

A német autóklub, az ADAC megkérdezte tagjait arról, hogy a hétköznapi közlekedés során mik azok, amik a leginkább zavarni szokták őket – írja a hvg.hu.

A sofőrök válaszai alapján a legbosszantóbb dolgok listája a következőképpen néz ki:

  1. 79 százalékuk az agresszívan vezető embereket jelölte meg legidegesítőbbként,
  2. 76 százalékuk a követési távolság be nem tartását vélte a legrosszabbnak,
  3. 71 százalék a nem kellő figyelemmel közlekedő biciklistákra haragszik a leginkább,
  4. 68 százalék a vezetés közbeni telefonozást nevezte meg idegesítő faktorként,
  5. míg 67 százalékukat a rossz állapotban lévő utak bosszantják legjobban.

