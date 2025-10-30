Elárulták az autósok, mi az az öt dolog, ami leginkább bosszantja őket vezetés közben

A német autóklub, az ADAC megkérdezte tagjait arról, hogy a hétköznapi közlekedés során mik azok, amik a leginkább zavarni szokták őket – írja a hvg.hu.
A sofőrök válaszai alapján a legbosszantóbb dolgok listája a következőképpen néz ki:
- 79 százalékuk az agresszívan vezető embereket jelölte meg legidegesítőbbként,
- 76 százalékuk a követési távolság be nem tartását vélte a legrosszabbnak,
- 71 százalék a nem kellő figyelemmel közlekedő biciklistákra haragszik a leginkább,
- 68 százalék a vezetés közbeni telefonozást nevezte meg idegesítő faktorként,
- míg 67 százalékukat a rossz állapotban lévő utak bosszantják legjobban.