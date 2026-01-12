ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 12. hétfő
Nyitókép: Unsplash

Áttörésről számolt be Kína az elektromos autók uniós exportjában

Infostart

Kína megállapodásra jutott az Európai Unióval a kínai gyártású járművek uniós exportját érintő kereskedelmi vitában. Egy friss uniós dokumentum részletes útmutatást ad az elektromosjármű-gyártóknak az árakra vonatkozó ajánlatok benyújtásához.

A kínai kereskedelmi minisztérium tájékoztatása szerint az EU iránymutatásokat ad ki a kínai autóexportőrök számára alkalmazandó minimumárakról. A megállapodás Peking szerint nemcsak a Kína és az Európai Unió közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok egészséges fejlődését segíti elő, hanem a szabályokon alapuló nemzetközi kereskedelmi rend védelmét is szolgálja

.Azt nem tudni, hogy a megállapodás érinti-e azokat a vámokat, amelyeket az EU 2024-ben vetett ki a kínai elektromos autók importjára.

Az uniós dokumentum részletes útmutatást ad az elektromosjármű-gyártóknak az árakra vonatkozó ajánlatok benyújtásához, beleértve a minimum-importárakat. A járműtípusok közötti jelentős eltérések miatt olyan egyedi minimumárakat kell meghatározni, amelyek alkalmasak a támogatások káros hatásainak megszüntetésére. Az Európai Bizottság az egyes ajánlatokat „objektív és tisztességes módon, a megkülönböztetésmentesség elvének megfelelően", valamint a Kereskedelmi Világszervezet szabályaival összhangban fogja értékelni.

Egy korábbi vizsgálat után az EU 2024 októberében akár 45,3 százalékos vámokat hagyott jóvá azokra a kínai elektromos autókra, amelyek esetében a brüsszeli vizsgálat szerint a kínai gyártók tisztességtelen állami támogatásokban részesültek, és ezáltal alacsonyabb árakat tudtak kínálni az európai piacon, jelentősen befolyásolva a piaci verseny alakulását.

Az Európába importált akkumulátoros elektromos járművek értéke 2020 és 2023 között 1,6 milliárd dollárról 11,5 milliárd dollárra nőtt. Az import jelentős része nyugati autógyártóktól származott, amelyek Kínában működtetnek gyárakat, köztük a Tesla és a BMW is.

