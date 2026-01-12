Áttörésről számolt be Kína az elektromos autók uniós exportjában

A kínai kereskedelmi minisztérium tájékoztatása szerint az EU iránymutatásokat ad ki a kínai autóexportőrök számára alkalmazandó minimumárakról. A megállapodás Peking szerint nemcsak a Kína és az Európai Unió közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok egészséges fejlődését segíti elő, hanem a szabályokon alapuló nemzetközi kereskedelmi rend védelmét is szolgálja

.Azt nem tudni, hogy a megállapodás érinti-e azokat a vámokat, amelyeket az EU 2024-ben vetett ki a kínai elektromos autók importjára.

Az uniós dokumentum részletes útmutatást ad az elektromosjármű-gyártóknak az árakra vonatkozó ajánlatok benyújtásához, beleértve a minimum-importárakat. A járműtípusok közötti jelentős eltérések miatt olyan egyedi minimumárakat kell meghatározni, amelyek alkalmasak a támogatások káros hatásainak megszüntetésére. Az Európai Bizottság az egyes ajánlatokat „objektív és tisztességes módon, a megkülönböztetésmentesség elvének megfelelően", valamint a Kereskedelmi Világszervezet szabályaival összhangban fogja értékelni.

Egy korábbi vizsgálat után az EU 2024 októberében akár 45,3 százalékos vámokat hagyott jóvá azokra a kínai elektromos autókra, amelyek esetében a brüsszeli vizsgálat szerint a kínai gyártók tisztességtelen állami támogatásokban részesültek, és ezáltal alacsonyabb árakat tudtak kínálni az európai piacon, jelentősen befolyásolva a piaci verseny alakulását.

A harmadik helyre csúszott vissza a Volkswagen a legnagyobb autógyártók rangsorában Kínában A Volkswagen tavaly a harmadik helyre csúszott vissza a legnagyobb autógyártók rangsorában Kínában a CPCA autóipari szövetség kutatása szerint.



A Volkswagen konszern 2025-ben eladási volumenben a kínai Geely mögé esett vissza, miután 2024-ben már átadta vezető pozícióját a világ legnagyobb elektromos autógyártójának, a BYD-nek. A Volkswagennek a kínai állami tulajdonú FAW és SAIC konszernekkel létesített két közös vállalata 10,9 százalékos piaci részesedést ért el tavaly, 1,3 százalékponttal kisebbet az előző évinél.



A Geely 11 százalékos piaci részesedést ért el, ami 3,3 százalékpontos növekedést jelent. Az élen a BYD áll 14,7 százalékos piacrésszel.

Az Európába importált akkumulátoros elektromos járművek értéke 2020 és 2023 között 1,6 milliárd dollárról 11,5 milliárd dollárra nőtt. Az import jelentős része nyugati autógyártóktól származott, amelyek Kínában működtetnek gyárakat, köztük a Tesla és a BMW is.