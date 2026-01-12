ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 12. hétfő
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa, miután gólt szerzett az Angol Labdarúgó-szövetség Kupája, az FA-kupa harmadik fordulójának Liverpool-Barnsley mérkõzésén a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2026. január 12-én.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Szoboszlai Dominik berúgott egy hatalmasat a budapesti gálázóknak – videó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Magyarország ma este az operaházi sportgálára figyel, miközben Szoboszlai Dominik szolgálatban van a Liverpool stadionjában. És ha már ott tartózkodik, rúgott is egy hatalmas gólt az csapata FA Kupa megmérettetésén.

Szép dolog a sportgála, még szebb, ha az ünnep megduplázódik.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool ezt is tudja:

Az FA Kupában hétfő este a Liverpool a Barnsley csapatával találkozik, és miközben az első pezsgők talán még ki sem pukkantak a budapesti Operaház csodálatos falai között, Szoboszlai Dominik már be is varrt egy méretes gólt ellenfelük kapujába, a meccs kilencedik percében.

Frimpong találatával már kétgólos a házigazdák előnye, ez a 36. perc történése.

A Liverpool 77 százalékban birtokolja a labdát, ám eközben az ellenfél is szerzett egy gólt.

labdarúgás

gól

liverpool fc

év sportolója

