Szoboszlai Dominik berúgott egy hatalmasat a budapesti gálázóknak – videó

Szép dolog a sportgála, még szebb, ha az ünnep megduplázódik.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool ezt is tudja:

Az FA Kupában hétfő este a Liverpool a Barnsley csapatával találkozik, és miközben az első pezsgők talán még ki sem pukkantak a budapesti Operaház csodálatos falai között, Szoboszlai Dominik már be is varrt egy méretes gólt ellenfelük kapujába, a meccs kilencedik percében.

Frimpong találatával már kétgólos a házigazdák előnye, ez a 36. perc történése.

A Liverpool 77 százalékban birtokolja a labdát, ám eközben az ellenfél is szerzett egy gólt.