Csillagok gálája: Kapu Tibor is különleges partnerrel érkezett – fotók

Különleges esemény zajlok most Budapesten, az Operaházban.
Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerint a magyar sport erejét jelzi, hogy már 2025 legjobb tíz sportolójának a kiválasztása is óriási dilemmát jelent.
A sportvezető a hétfő esti Nemzeti Sport Gála előtt az M4 Sport csatornának azt mondta, felemelő érzés sorozatban negyedszer visszatérni a Magyar Állami Operaházban sorra kerülő gálára.
"Itt azokat a sportolókat ünnepli a magyar sport világa, akikért dolgozunk, és igyekszünk minden feltételt megadni nekik a világraszóló eredményekhez. A magyar sport erejét jelzi, hogy már a legjobb tíz kiválasztása is óriási dilemma, nincsenek irigylésre méltó helyzetben a sportújságírók. Az már külön nyomást jelent az érintetteknek, hogy kiválasszák a legjobb hármat, majd pedig közülük a győztest. Bár olimpiát követő év után vagyunk, olyan eredményeket értek el a sportolóink, amelyekre méltán lehet büszke minden magyar ember" – hangsúlyozta az államtitkár.
Schmidt Ádám kifejtette, komoly magyar sportdiplomáciai siker az is, hogy idén Bajnokok Ligája-döntőt és atlétikai világliga-döntőt rendez Magyarország, emellett egyre több nemzetközi sportszövetség választja székhelyéül Budapestet.
"Ma a versenysport van fókuszban, de mi az államtitkárságon rengeteget teszünk a közösségi sportért, és szeretnénk, ha a most 80 ezer főt számláló Sportoló Nemzet Programunk tovább növekedne. Szeretnénk azt is, ha minél több honfitársunknak válna élete részévé a rendszeres testmozgás" – tette hozzá.
A nyugat felől érkező, jobbára összefüggő frontális csapadékzónából hétfőn az esti, éjszakai órákban előbb a Dunántúlon, később már a főváros tágabb térségében, kedd hajnaltól, reggeltől pedig az északkeleti, keleti országrészben is várható csapadék.
Az Alibaba részvényei hétfőn több mint 10 százalékot emelkedtek az amerikai tőzsdén, miután Kína bejelentette, hogy felgyorsítja a digitális technológiák, köztük a mesterséges intelligencia integrációját - írja a Yahoo Finance.