Csillagok gálája: Kapu Tibor is különleges partnerrel érkezett – fotók

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerint a magyar sport erejét jelzi, hogy már 2025 legjobb tíz sportolójának a kiválasztása is óriási dilemmát jelent.

A sportvezető a hétfő esti Nemzeti Sport Gála előtt az M4 Sport csatornának azt mondta, felemelő érzés sorozatban negyedszer visszatérni a Magyar Állami Operaházban sorra kerülő gálára.

"Itt azokat a sportolókat ünnepli a magyar sport világa, akikért dolgozunk, és igyekszünk minden feltételt megadni nekik a világraszóló eredményekhez. A magyar sport erejét jelzi, hogy már a legjobb tíz kiválasztása is óriási dilemma, nincsenek irigylésre méltó helyzetben a sportújságírók. Az már külön nyomást jelent az érintetteknek, hogy kiválasszák a legjobb hármat, majd pedig közülük a győztest. Bár olimpiát követő év után vagyunk, olyan eredményeket értek el a sportolóink, amelyekre méltán lehet büszke minden magyar ember" – hangsúlyozta az államtitkár.

Schmidt Ádám kifejtette, komoly magyar sportdiplomáciai siker az is, hogy idén Bajnokok Ligája-döntőt és atlétikai világliga-döntőt rendez Magyarország, emellett egyre több nemzetközi sportszövetség választja székhelyéül Budapestet.

"Ma a versenysport van fókuszban, de mi az államtitkárságon rengeteget teszünk a közösségi sportért, és szeretnénk, ha a most 80 ezer főt számláló Sportoló Nemzet Programunk tovább növekedne. Szeretnénk azt is, ha minél több honfitársunknak válna élete részévé a rendszeres testmozgás" – tette hozzá.

Sulyok Tamás köztársasági elnök (b2) és felesége, Nagy Zsuzsanna (b), valamint Szöllõsi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, a Nemzeti Sport fõszerkesztõje (j2) és felesége a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én. MTI/Illyés Tibor

Szerhij Bubka olimpiai és világbajnok ukrán rúdugró, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó testületének tagja, Csisztu Zsuzsa, a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) és a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) alelnöke és Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság állandó tagja (b-j) a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én. MTI/Illyés Tibor

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelõs miniszter (k) a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én. MTI/Illyés Tibor

Rabah Madzser, az algériai labdarúgó-válogatott és az FC Porto korábbi játékosa, Szöllõsi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, a Nemzeti Sport fõszerkesztõje és Jean-Marie Pfaff, a belga labdarúgó-válogatott és a Bayern München korábbi kapusa (b-j) a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én. MTI/Illyés Tibor