2026. január 12. hétfő
Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2025. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

Vlagyimir Putyin tart a drónoktól, dublőröket használ az MI6 volt ügynöke szerint

Infostart

Sir Richard Dearlove, a brit hírszerzés, az MI6 volt ügynöke szerint bizonyos, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt egyes megjelenésein dublőrök helyettesítik.

Dearlove szerint hitelesek az ukrán titkosszolgálatok azon jelentései, melyek szerint Putyin testdublőröket alkalmaz egyes nyilvános megjelenésein, mivel tart a merényletektől – írja a Portfolio a The Sun alapján.

A Putyin alteregóiról szóló hírek már évek óta keringenek a médiában. Vannak alkalmak, és ez a körülményektől függ, amikor bizonyosan alkalmaz testdublőröket – biztonsági okokból. Ez szinte normális biztonsági intézkedésnek számít egy olyan személy esetén, mint Putyin, aki nagyon magas rangú célpont – mondta Dearlove.

Hozzátette, a merényletek elterjedt jellemzői az orosz politikai életnek. A kockázatok az ukrajnai háború kitörése óta csak növekedtek: Dearlove szerint az orosz elnök akár egy ukrán dróntámadás célpontja is lehetne, ha tudják, éppen hol tartózkodik.

A volt hírszerző azt mondta, a személyes diplomáciai találkozókon és érzékeny megbeszéléseken, ahol az álcát túl nehéz lenne fenntartani, a valódi Putyin jelenik meg.

De tegyük fel, hogy valaki egy autógyárban sétál, vagy egy játszótérre látogat – különösen, ha szabadtéri rendezvényről van szó, és a sajtó távol van. Ez biztonsági szempontból is fontos. Nem lehetünk biztosak abban, hogy teljes mértékben ellenőrizni tudjuk a környezetet, különösen egy dróntámadás esetén. Ezek azok az alkalmak, amikor Putyin testdublőrt használna – mondta Dearlove.

oroszország

vlagyimir putyin

dublőr

