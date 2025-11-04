ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 4. kedd
drink and drive concept - sad drunk man sitting in the car after police alcohol test with alcometer
Mikor az ember jelentkezik a pofonért - ittas is volt és még telefonált is vezetés közben a lefülelt sofőr

Infostart

Az M1-es autópályán közlekedő férfi elbúcsúzhatott a jogosítványától, miután a rendőrök megállították és ellenőrizték.

November 1-én reggel a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály munkatársai az M1-es autópályán igazoltattak egy férfit, aki egy Forddal Tatabánya irányából Győr felé közlekedett, és vezetés közben telefonált – írja beszámolójában a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy alkoholt fogyasztott, ezért a 63 éves sofőrt mintavételre előállították a Komáromi Rendőrkapitányságra. A rendőrök a férfi ellen a vezetői engedélyének elvétele mellett büntetőeljárást kezdeményeztek.

A gyanúsított a bűncselekmény elkövetését elismerte. Védekezésében elmondta, hogy előző nap a felesége születésnapját ünnepelték, és reggel, amikor felkelt és munkába indult Csehországba, nem érezte, hogy ittas állapotban lenne. Az ittas sofőr a vezetés közbeni mobilozásért 26 000 forint bírságot kapott, illetve ittas járművezetés vétségének elkövetése miatt indult ellene eljárás.

