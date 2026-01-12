Berobog az új KRESZ, itt a tervezete – a nap hírei

Február 27-e és március 15-e között nyílhat meg az új, Budapest-Belgrád vasútvonal. A Keletiből 2 óránként indul majd Belgrádba járat – közölte tájékoztatóján az építési és közlekedési miniszter. Lázár János elmondta: az új vasútvonalon Budapestről folyamatos vasúti közlekedés lesz Soltvadkertre, Kiskunhalasra és Kelebiára is.

Január 20-án lesz elérhető az új KRESZ tervezete, amihez bárki hozzászólhat – ismertette az építési és közlekedési miniszter. Lázár János elmondta: az új közlekedési szabályzatot legkésőbb szeptemberben szeretnék bevezetni. A miniszter bejelentette azt is: a jövő héten felülvizsgálják a bérmegállapodást a szakszervezetekkel.

A napokban kell dönteniük a dolgozóknak és a munkáltatóknak a lakhatási támogatásról, mert január 20-ig lehet igényelni a közszolgálati otthonteremtési támogatást a 2026 előtt felvett lakáshitelekhez. Ez évente 1 millió forintot jelent fejenként, amit akár önerőként is fel lehet használni új hitelhez.

28 milliárd forintos pályázat indul a felsőoktatásban tanulók életútjának és kitartásának támogatására – jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. A program célja a hallgatók mentorálása és a lemorzsolódás csökkentése, különösen a műszaki, természettudományi és informatikai szakokon.

Több lengyel állampolgár is menedékjogot kapott Magyarországon - erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint Lengyelországban a demokrácia és a jogállam válságban és veszélyben van. Hozzátette: a magyar hatóságok több olyan személynek is menedékjogot adtak, akik Lengyelországban politikai üldöztetésnek lennének kitéve.

Sértésnek minősítette videójában a szlovák köztársasági elnök, hogy a Tisza párt elnöke a Beneš-dekrétumok ügyében írt levelében Felvidéknek nevezte Szlovákiát – írja a Parameter szlovák portál. A Tisza párt elnöke nyílt levélben kérte a szlovák kormányfőtől, hogy vonják vissza azt a törvénymódosítást, amely a magyarokat és németeket kollektíven megbélyegző Beneš-dekrétumokat bírálókat hat hónapi börtönnel fenyegeti.

Új, 5 éves migrációs és menekültügyi stratégiát tervez bemutatni februárban az Európai Bizottság. A dokumentum a visszatoloncolások gyorsítására és a külső határok megerősítésére helyezi a hangsúlyt.

Bíróságra készül a Mercosur-egyezmény ellen a magyar kormány, hogy így akadályozza annak hatályba lépését. Nagy István agrárminiszter közölte: az egyezményben szereplő védzáradék nem elegendő védelem az európai gazdák számára.

Ukrajna 7 megyéjének lakói maradtak áramellátás nélkül, miután az orosz csapatok mára virradóra újabb csapást mértek az ukrán energetikai infrastruktúrára. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 156 drónnal támadta Ukrajnát.

Több mint száz politikai foglyot engedett szabadon a venezuelai kormány, köztük két olasz állampolgárt. A börtönhatóságok tájékoztatása szerint az embereket az alkotmányos rend megzavarása és az ország stabilitása aláásásának vádjával börtönözték be.

Magánaudiencián fogadta María Corina Machado venezuelai ellenzéki politikust 14. Leó pápa. A találkozásról eddig egyik fél sem adott ki részletesebb közleményt. A Nobel-békedíjjal kitüntetett politikust a következő napokban az amerikai elnök is fogadja.

A grönlandi kormánykoalíció nem fogadja el, hogy a szigetet az Egyesült Államokhoz csatolják. Grönland kormányzata szerint a területet, mint a dán nemzetközösség részét, a NATO-nak kellene megvédenie.

Iránban már 84 órája nem működik a lakossági internetszolgáltatás – közölte a NetBlocks globális internetfigyelő szervezet. Washington intézkedéseket fontolgat az iráni internet-hozzáférés helyreállítására. Eközben az elűzött iráni uralkodói család trónörököse közölte, az első adandó alkalommal visszatérne Iránba, hogy vezesse a politikai átmenetet.

Irán bekérette a francia, a brit, az olasz és a német nagykövetet, miután kormányuk támogató nyilatkozatot tett a tüntetők mellett. Ezt az ország belbiztonságába történő beavatkozásnak nevezték. A rezsim elleni tüntetések erőszakos elfojtására hivatkozva az Európai Parlament elnöke bejelentette, hogy kitiltják az összes iráni diplomatát az európai uniós intézmény épületeiből.

Bulgáriában lemondott a kormányalakítás jogáról a legnagyobb parlamenti frakció, amely egyúttal új választásokat is sürgetett. Rumen Radev elnök közölte: a 2. legnagyobb frakció, a Folytatjuk a Változást-Demokratikus Bulgária is megkapja a mandátumot, bár ők már jelezték, hogy nem alakítanak kormányt.

Kína megállapodásra jutott az Európai Unióval a kínai elektromos járművek exportját érintő kereskedelmi vitában. Ennek részeként az unió minimumárakra vonatkozó iránymutatást ad ki a gyártóknak. A megállapodás előzménye, hogy az unió 2024-ben akár 45,3 százalékos vámokat vetett ki a kínai gyártású járművekre az állami támogatások miatt.

Nem nyitott ki a párizsi Louvre, miután a dolgozók ismét sztrájkba léptek jobb munkakörülményeket követelve - tudatta a világ legnagyobb múzeumának vezetősége és szakszervezetei. A dolgozók a létszámhiány ellen is tiltakoznak.