Nagyon megdicsérte Varga Mihály a BÉT-et

A tőzsdéhez fantázia és bizalom, a gazdaság sikeres működéséhez pedig stabilitás és bizalom szükséges. Így fogalmazott Varga Mihály, az MNB elnöke a Budapesti Értéktőzsde tavalyi eredményeit értékelő sajtótájékoztatón.

Elmondta, a gyors növekedést abban lehet kifejezni, hogy a befektetők milyen hozamot tudtak elérni. Amikor több, mint 30 százalékos hozamnövekedésről van szó, akkor „mindenki csettinthet”. A Budapesti Értéktőzsde továbbra is meghatározó, a második legnagyobb szereplője a régió tőzsdéinek. A BUX-index 110 ezres szint fölé növekedése a magyar gazdaság erősödését is tükrözi, hiszen a „kirakat” mögött ott van az a vállalkozói kör is, amely együttműködik ezekkel a tőzsdei cégekkel – tette hozzá Varga Mihály.

Kiemelte, jelenleg 160 papír forog a BÉT-en, a hazai tőzsde „ezért sokkal színesebb”, nem csak az olyan blue chipek, mint a MOL vagy az OTP tartják mozgásban. Folytatódni fog a BÉT50 program, amelynek célja az új belépők segítése, illetve az is cél, hogy a lakosság a mostaninál nagyobb arányban vásároljon részvényeket.

Ez azért is fontos, mert jelenleg a magyar háztartásoknál 24 ezer milliárd forint van készpénzben vagy betétben. Ezek olyan célokra vannak, amelyek tőzsdei papírok vásárlását is finanszírozhatják – mondta el Varga Mihály. Hozzátette, a magyar lakosság jelenleg pénzügyi vagyonának 3 százalékát viszi csak tőzsdére, azon fognak dolgozni, hogy ez magasabb legyen.

Azzal kapcsolatban, hogy a január hozhat-e kamatvágást, úgy fogalmazott, a stabilitásból semmit nem adnak fel, „adatvezérelt módban” működnek. Továbbra is legfőbb céljuk az infláció leküzdése és az árstabilitás elérése. Az „inflációs béklyót” levennék a magyar gazdaságról, és azt várják, hogy a fogyasztói árindex tartósan elérje a 3 százalékos célértéket.