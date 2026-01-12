ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Vizsgálatot indítottak az X ellen gyermekeket is ábrázoló szexuális tartalmú MI-képek miatt Nagy-Britanniában

Infostart / MTI

A brit médiafelügyelet (Ofcom) vizsgálatot indított az X közösségi oldallal szemben, miután a platformon mesterséges intelligenciával előállított, gyermekeket is ábrázoló, szexuális tartalmú képek terjedtek. A felügyeleti hatóság közleményében említést tesz arról, hogy súlyos törvénysértés megállapítása esetén bírósági úton megtiltható brit területen a hozzáférés az X platformhoz.

A vizsgálat megindításáról szóló tájékoztatás szerint a testülethez mélységesen aggályos bejelentések érkeztek arról, hogy az X portál Grok elnevezésű, mesterséges intelligencián alapuló chatbotját emberek lemeztelenített hamis képeinek előállítására és terjesztésére használták.

Az Ofcom szerint ugyanezzel az eszközzel gyermekekről is szexuális tartalmú képeket állítottak elő, és ez a tevékenység megvalósíthatja a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális visszaéléseket ábrázoló tartalmak terjesztésének bűncselekményét.

A brit felügyeleti hatóság közölte, hogy egy hete sürgősséggel felvette a kapcsolatot az ügyben az X portállal, és múlt pénteki határidővel meghagyta a cégnek, hogy ismertesse, milyen lépéseket tett a nagy-britanniai felhasználók védelmét előíró kötelezettségeinek teljesítésére.

Az Ofcom hétfői beszámolója szerint az X a megadott határidőre válaszolt a megkeresésre. A brit hatóság ennek tartalmát nem ismertette, de közölte: hivatalos vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy az X portál nem sértette-e meg az online tartalmak biztonságos használatáról szóló brit törvényt.

A felügyelet ennek keretében vizsgálja sok egyéb vonatkozás mellett azt, hogy az X megtette-e a megfelelő lépéseket az illegális tartalmak - köztük az érintettek beleegyezése nélkül mesterségesen előállított intim képek és a gyerekekkel szembeni szexuális visszaéléseknek minősülő tartalmak - nagy-britanniai megtekinthetőségének megakadályozására.

Az Ofcom vizsgálata arra is kiterjed, hogy az X gyorsan eltávolította-e az ilyen tartalmakat, miután tudomást szerzett róluk.

A felügyeleti hatóság közölte: törvénysértés megállapítása esetén 18 millió fontig (8 milliárd forintig) vagy a cég globális bevételének 10 százalékáig terjedő pénzbírságot róhat ki, attól függően, hogy melyik a nagyobb összeg.

A törvénysértés folytatódásának legsúlyosabb eseteiben az Ofcom bírósághoz fordulhat a cég üzleti tevékenységének akadályozását célzó intézkedések meghozatala végett. A bíróság elrendelheti, hogy a portál üzemeltetőjét finanszírozó partnerek és a hirdetők vonják meg pénzügyi forrásaikat a platformtól, sőt azt is, hogy a nagy-britanniai internetszolgáltatók akadályozzák meg a hozzáférést az X portálhoz Nagy-Britanniában - áll a brit médiafelügyelet hétfői tájékoztatásában.

Vizsgálatot indítottak az X ellen gyermekeket is ábrázoló szexuális tartalmú MI-képek miatt Nagy-Britanniában

