2026. január 12. hétfő Ernő
Megmérik a Balaton jegének vastagságát Alsóörsön, 2026. január 12-én.
Nyitókép: Facebook/Alsóörsért közösen

Ilyen vastag a Balaton jege, megmérték – fotók

Infostart

Alsóörsön meglékelték a Balaton jegét és megmérték a vastagságát.

A jég vastagsága 9 centiméter, azonban nagyon egyenetlen a felület és valószínűleg a vastagság is, ezért továbbra is tilos és életveszélyes rámenni!

Ezt üzente Hebling Zsolt polgármester a település egyik közösségi oldalán.

A befagyott Balaton Alsóörsnél 2026. március 12-én.
Fotó: Facebook/Alsóörsért közösen
A befagyott Balaton Alsóörsnél 2026. március 12-én.
A befagyott Balaton Alsóörsnél 2026. március 12-én. Fotó: Facebook/Alsóörsért közösen

