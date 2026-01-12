ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.35
usd:
331.82
bux:
117385.41
2026. január 12. hétfő Ernő
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Félmeztelen nő alszik, ágyban, párnák közt.
Nyitókép: Pixabay

Sokan ezért halnak meg idő előtt, itt a bizonyíték

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A kevesebb mint 7 óra alvás évekkel rövidítheti meg az életét. Már egy újabb kutatás is igazolja.

A kiadós éjszakai alvás a várható élettartamunkban nagyobb szerephez jut, mint sokan gondolnák, pedig ugyanolyan fontos, mint az egészséges étkezés és a rendszeres testmozgás. Egy új amerikai kutatás szerint ugyanis azok, akik rendszeresen túl keveset alszanak, rövidebb ideig élnek.

Az Oregoni Egészségtudományi Egyetem kutatócsoportja egy nagy nemzeti adatbázist elemzett, és megvizsgálták az Egyesült Államok megyéiben a várható élettartammal kapcsolatos felmérési mintákat. Összehasonlították a megyék szintjén mért várható élettartamot a Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ által 2019 és 2025 között gyűjtött részletes felmérési adatokkal.

Amikor a kutatók értékelték az emberek élettartamához kapcsolódó életmódbeli tényezőket, az alvás egyértelműen kiemelkedett – írja a SLEEP Advances folyóirat alapján a Blikk.

Az alvás és a várható élettartam közötti összefüggés erősebb volt, mint az étrend, a fizikai aktivitás vagy a társadalmi elszigeteltség esetében. A dohányzás volt az egyetlen tényező, amely nagyobb hatást gyakorolt arra, hogy valaki mennyi ideig élt.

„Nem gondoltam volna, hogy az alvás ilyen szoros összefüggésben áll a várható élettartammal” – mondta az egyetem docense. Szerint mindig is tudni lehetett, hogy az alvás fontos, de ez a kutatás igazán rávilágít arra, hogy az embereknek tényleg törekedniük kell arra, hogy ha lehetséges, hét-kilenc órát aludjanak.

A munka nagy részét az egyetem ápolási karán az Alvás, Kronobiológia és Egészség Laboratóriumának végzős hallgatói végezték.

Bár a tudósok előtt már régóta világos, hogy a megfelelő alvás elősegíti az általános egészséget, a szerzők szerint még mindig meglepő, hogy az alvás időtartama milyen szoros összefüggésben áll a várható élettartammal. Az elemzésben a nem megfelelő alvás a táplálkozás és a testmozgásnál is nagyobb szerepet játszott az élettartam előrejelzésében – írja a ScienceDaily.

Legalább 7 óra egy éjszaka

Korábbi tanulmányok már összefüggésbe hozták a rossz alvást a megnövekedett halálozási kockázattal, de ez a kutatás az első, amely évről évre bemutatja az alvás és a várható élettartam közötti összefüggéseket az Egyesült Államok minden államában. Modelleikhez a kutatók az amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ definícióját használták a megfelelő alvásról, amely szerint az éjszaka legalább hét órányi alvásnak kell lennie, ami összhangban van az Amerikai Alvásgyógyászati Akadémia és az Alváskutató Társaság ajánlásaival.

Szinte minden államban és minden elemzett évben az adatok egyértelmű összefüggést mutattak az alvási idő és a várható élettartam között. A tanulmány nem vizsgálta a kapcsolat mögött álló biológiai okokat, de az alvás kritikus szerepet játszik a szív egészségében, az immunrendszer működésében és az agy teljesítményében.

A kutatás azt mutatja, hogy legalább annyira prioritást kell adnunk az alvásnak, mint az étkezésnek vagy a testmozgásnak – mondta az alváskutató. „Néha úgy gondolunk az alvásra, mint valami olyasmire, amit félretolhatunk, és elhalaszthatunk későbbre vagy a hétvégére. De a jó éjszakai alvás nemcsak a közérzetet javítja, hanem a várható élettartamunkat is”.

Kezdőlap    Életmód    Sokan ezért halnak meg idő előtt, itt a bizonyíték

halál

kutatás

alvás

időtartam

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
F1-es szakíró: a Red Bull és a Mercedes akár félévnyi előnyt is összeszedhetett a többiekhez képest

F1-es szakíró: a Red Bull és a Mercedes akár félévnyi előnyt is összeszedhetett a többiekhez képest

Teljesen nulláról, mindenféle korábbi Forma–1-es tapasztalat nélkül fejlesztett saját motort az Audi, melynek idei szereplését mindenképpen érdemes lesz figyelni – mondta az InfoRádióban Vámosi Péter. Beszélt arról is, miért várhatja a többi csapathoz képest nagyobb reményekkel a szezonkezdetet a Red Bull és a Mercedes, illetve hogy hová vezethet az energiaitalosoktól menesztett Christian Horner útja.
Pontos előrejelzés a rettentő ónos esőről – riasztások, térkép

Pontos előrejelzés a rettentő ónos esőről – riasztások, térkép

A nyugat felől érkező, jobbára összefüggő frontális csapadékzónából hétfőn az esti, éjszakai órákban előbb a Dunántúlon, később már a főváros tágabb térségében, kedd hajnaltól, reggeltől pedig az északkeleti, keleti országrészben is várható csapadék.
 

Rendőrségi döntés: hajózási zárlatot rendeltek el a Dunán a jégzajlás miatt

Karácsony Gergely figyelmeztet – így készül Budapest

Brutális terhelés alatt most a hazai kórházak, de be tudunk segíteni

Operatív törzs: jön az ónos eső helyenként mínusz 15 fokkal, aki teheti, maradjon otthon!

Iskolába sétált hajnali négykor egy kislány, rendőrök szedték össze

Arcoskodtak a quaddal, beszakadtak a tóba Monoron

Részegen, a hóban fekve találtak rá a kórházból szökött tinédzserre a VIII. kerületben

VIDEÓ
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.13. kedd, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, milyen titkos fegyvert vethet be az Egyesült Királyság az árnyékflotta ellen

Kiderült, milyen titkos fegyvert vethet be az Egyesült Királyság az árnyékflotta ellen

Az Egyesült Királyság kormánya olyan jogi alapot azonosított, amely lehetővé teheti, hogy a brit hadsereg megállítsa és átkutassa az úgynevezett árnyékflotta szankciókerülő olajszállító hajóit - írta meg a Kyiv Independent.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kijött az új amerikai táplálkozási ajánlás, megszólaltak a magyar dietetikusok

Kijött az új amerikai táplálkozási ajánlás, megszólaltak a magyar dietetikusok

A táplálkozási ajánlások célja, hogy segítsék a lakosság egészségének megőrzését és javítását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Almost 650 killed in Iran protests, rights group says, as supreme leader issues warning to US

Almost 650 killed in Iran protests, rights group says, as supreme leader issues warning to US

Ayatollah Ali Khamenei warns the US to "end their deceit" after Trump vowed to intervene if demonstrators were killed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 12. 05:01
Jól jött a fagy a konyhakerteknek
2026. január 11. 06:00
Három új funkcióval kívánt boldog új évet a WhatsApp
×
×
×
×