Szoboszlai Dominik egy bombát is tartogatott hétfő estére

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin klubja, a Liverpool 4-1-re legyőzte odahaza a harmadosztályú Barnsleyt az angol labdarúgó FA Kupa harmadik fordulójának hétfő esti mérkőzésén.

A bajnoki címvédő Liverpool a találkozót végigjátszó Szoboszlai találatával szerezte meg vezetést: a magyar válogatott csapatkapitánya a kilencedik percben, mintegy 25 méterről, középről lőtt nagy gólt a jobb felső sarokba. A 36. percben a holland Jeremie Frimpong duplázta meg az előnyt, de a 40. percben a League One-ban 17. helyen álló vendégek szépítettek. A hazaiak a találkozó hajrájában a német Florian Wirtz és a francia Hugo Ekitike révén tették biztossá sikerüket.

Kerkez ezúttal a kispadról nézte végig a találkozót.

A 32 között a Liverpool a Manchester Unitedet búcsúztató Brightonnal találkozik majd február 13. és 16. között.