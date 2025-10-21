Heves tornádó pusztított Párizs környékén – videó, képek

A francia fővárostól 21 kilométerre északkeletre található Ermont városa volt a leginkább érintett "ebben a szeles, hirtelen, heves, mintegy tíz településre kiterjedő epizódban, amely 17 óra 50 perckor történt" - mondta Philippe Court prefektus az AFP hírügynökségnek, "egyfajta minitornádóról" beszélve.

Tíz áldozatot számoltak össze, köztük egy halottat, egy 23 éves férfit. "Ő az egyik, a területen dolgozó magánépítőipari cég egyik alkalmazottja" - közölte az AFP-vel Guirec Le Bras illetékes ügyész.

A prefektúra az esti órákban négy életveszélyes és öt súlyos sérültről tudott, hozzátéve, hogy "daruk feldőltek és tetők szakadtak le".

?️ Images impressionnantes de la tornade qui a frappé Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Trois grues sont tombées ! (© hakim.9212) pic.twitter.com/7rpZuOpzSv — Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025

Az X-en közzétett felvételeken három daru összeomlása látható néhány másodperc alatt.

Laurent Nunez belügyminiszter a X-en "hirtelen és ritka intenzitású tornádóepizódról" írt.

ALERTE - Au moins un mort et neuf blessés dont 4 très graves, après le passage d'une violente #tornade dans le Val-d'Oise au nord de Paris.

Les dégâts sont énormes, notamment sur la commune d'Ermont où des grues se sont effondrées, de nombreuses toitures sont arrachées et des… pic.twitter.com/rOWpBSBHac — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 20, 2025

Philippe Court prefektus tájékoztatása szerint a meghalt férfi "egy olyan építési területen dolgozott, amelyen átsöpört a minitornádó". Egy másik daru egy szociális-egészségügyi intézményre zuhant, de nem okozott sérülést. Egy harmadik pedig lakóépületre zuhant - tette hozzá a prefektus.

(A nyitókép illusztráció.)