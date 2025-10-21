ARÉNA - PODCASTOK
Hatalmas fogás: elképesztő mennyiségű harci drog akadt a hatóságok horgára

Infostart / MTI

Mintegy 12 millió Captagon-tablettát foglaltak le Szíriában egy, a főváros, Damaszkusz közelében végrehajtott akció során - jelentette be hétfőn a helyi belügyminisztérium.

Ez a fogás egyike a legnagyobbaknak azóta, hogy az átmeneti hatóság 2024 végén átvette a hatalmat az országban.

"Egy csempészhálózat pontos megfigyelése és nyomon követése után, amely nagy mennyiségű kábítószert próbált külföldre csempészni", a biztonsági erők "mintegy 12 millió Captagon tablettát foglaltak le Al-Dumeir térségében" - közölte Háled Eid dandártábornok, a kábítószer-ellenes osztály vezetője a minisztérium közleményében.

Eid szerint a művelet során letartóztatták a hálózat vezetőjét. A lefoglalt kábítószereket megsemmisítik.

A Captagon egy illegális szintetikus amfetamin, a 2011-ben kirobbant polgárháború alatt Szíria fő exportcikkévé vált, és jelentős illegális bevételi forrást jelentett a megbuktatott államfő, Bassár el-Aszad hatalmi rendszerének. Aszad bukása óta az új hatóságok számos jelentős Captagon-lefoglalásról számoltak be az országban. A szomszédos országok azonban továbbra is nagy szállítmányok lefoglalásáról számolnak be. A kábítószer elárasztotta a régiót, ami arra késztette a szomszédos országokat, hogy Libanontól és Szíriától követeljék a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem fokozását.

A Captagont - kereskedelmi nevén fenetillint - először az 1960-as években használták hiperaktivitás, a narkolepszia (a központi idegrendszer krónikus betegsége, az ébrenlétet és az alvást is érintő bonyolult működési zavar) és a depresszió kezelésére. Miután túlságos függőséget okoz, az 1980-as években több országban betiltották. Az egykor a dzsihadisták harci drogjának tartott Captagon továbbra is népszerű a Közel-Keleten az olcsósága és az egyszerű előállítása miatt.

