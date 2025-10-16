ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Szexuális nevelés - Kizárta az olasz politika az "aktivistákat" az iskolákból

Infostart / MTI

A római alsóház kulturális bizottsága elfogadta a jobboldali kormánypártok állásfoglalását az iskolai szexuális nevelés eltörléséről csütörtökön, ami külső szexuális tanácsadók kizárását jelenti az oktatási intézményekből.

A Liga jobboldali kormánypárt indítványozta az iskolai szexuális nevelés eltörlését. A kultúráért, oktatásért és innovációért felelős bizottság döntését követően az indítvány a parlament elé kerül, ahol a többséget a jobbközép kormánypártok képzik.

A szexuális nevelés betiltása azt jelenti, hogy

az általános iskola nyolc osztályában tilossá teszik, a gimnáziumokban és szakközépiskolákban pedig a tanulók csak szülői engedéllyel vehetnek részt szexuális felvilágosításon.

A szülőket értesíteni kell az érintett témákról és a felhasználásra kerülő oktatási eszközökről.

Az intézkedés a Meloni-kormány oktatási minisztere, Giuseppe Valditara reformcsomagja részét képzi, és a korábbi baloldali oktatási politikával száll szembe, amely az általános iskola első osztályától engedélyezte, hogy külső tanácsadók tartsanak szexuális felvilágosítást a diákoknak.

A Liga közleménye szerint a tiltás a józan észt követi az "ideologizált aktivisták" kizárásával az iskolákból.

Rossano Sasso, a Liga bizottsági frakcióvezetője, aki egyben az oktatási reformcsomag összeállítója, kijelentette, "túl gyakran voltunk szemtanúi szélsőbaloldali, LMBTQ-aktivisták kísérleteinek saját nézeteik terjesztésére, és a baloldali pártok képviselői a bizottsági szavazáson is bizonyították, hogy ideológiai fenntartással tekintenek a családokra".

A baloldali Demokrata Párt (PD) nevében nyilatkozó Mauro Berruto szerint a jobboldal hatalmas kárt okoz a fiataloknak "az utóbbi évtizedekben alkalmazott oktatási projektek eltörlésével, amelyek segítséget nyújtottak a nemi betegségek, a korai terhesség megelőzése, valamint a szexuális erőszakkal szemben".

"Európa előre halad, Olaszország visszatér a középkorba" - nyilatkozta Alessandro Zan, a PD európai parlamenti képviselője, akinek neve a homofóbiaellenes 2021-es törvényjavaslatról vált ismertté, amely a baloldal akkori kormányzása idején a parlamentben megbukott.

Olaszországban a szexuális nevelés nem szerepel a nemzeti tantervben, de az oktatási intézmények eddig önállóan dönthettek külső tanácsadók bevonásáról, akiket a helyi önkormányzatok finanszíroztak. Ez a gyakorlat kizárólag a baloldali vezetésű tartományokban, városokban volt alkalmazott.

Giuseppe Valditara szerint az oktatási reform részét képzi az általános iskolai tanterv átalakítása: a miniszter szerint a ma csak nyomtatott betűkkel író diákoknak ismét meg kell tanulni a folyóírást, és visszaállítják a versek fejből való megtanulását is. A csomagban szerepel Homérosz és a Biblia, valamint az általános iskola utolsó osztályaiban a latin nyelv tanítása. A polgári ismeretek tanítása közé bekerül a hazaszeretet és a megfelelő táplálkozás oktatása.

A reform első lépése az idei szeptemberi tanévkezdéskor a mobiltelefonok használatának betiltása volt az általános iskola első osztályától az érettségizőkig.

