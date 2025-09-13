ARÉNA
KATHMANDU, NEPAL-SEPTEMBER 9: A man is hanging a pirate flag as smoke and flames rise from the Singha Durbar after people set fire to the Singha Durbar, the seat of Nepal governments various ministers offices in Kathmandu, Nepal on September 9, 2025. At Least 19 people were killed and dozens injured on September 8 during the demonstration against corruption and ban on social media by the government. (Photo by Sunil Pradhan/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Anadolu

A parlament felgyújtása után új választások jönnek Nepálban

Infostart / MTI

Addig az ország történetében először nő vezeti Nepált.

A nepáli elnök Szusila Karkit, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét nevezte ki pénteken az ország ideiglenes miniszterelnökének. A döntés azután született, hogy a nepáli fiatalok szervezte korrupcióellenes tiltakozások erőszakba torkolltak, és lemondásra kényszerítették K. P. Sarma Oli miniszterelnököt. A kormányfő eskütétele után az elnök feloszlatta a parlamentet, és az ideiglenes miniszterelnök javaslatára március 5-ére új választásokat írt ki.

A 73 éves Szusila Karki az első nő, aki kormányfői tisztséget tölt be a himalájai országban.

Korábban - 2016 és 2017 között - a legfelsőbb bíróság élén állt, és ő volt Nepál első női főbírója. Arról vált ismertté az országban, hogy zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben, és gyakran szembe szállt a legerősebb érdekcsoportokkal is.

Karki már a kinevezését megelőzően is hangsúlyozta, hogy Nepál fejlődéséért kíván dolgozni. "Megpróbálunk új kezdetet adni az országnak" - mondta szerdán az indiai CNN-News18 csatorna műsorában.

A Katmanduban múlt héten kezdődött utcai tüntetések alatt a rendőrség tüzet nyitott a kormányzati negyed épületeit támadó demonstrálókra. A fővárosban kaotikus állapotok alakultak ki, több tízezer tüntető elözönlötte, majd felgyújtotta a parlamentet, az elnöki rezidenciát, magánvállalkozásokat, és több vezető politikust is megtámadtak, ami a miniszterelnök lemondásához vezetett. Az erőszakos cselekmények legalább 51 ember életét követelték.

Nepál hadserege kedd este átvette az irányítást a főváros fölött, és tárgyalásokat kezdeményezett egy ideiglenes kormány megalakításáról a tüntetők, a hadsereg és az elnök képviselőivel.

Ugyan a hét eleji erőszak már lecsillapodott, a hatóságok egyes területeken továbbra is kijárási tilalmat tartanak fenn, a hadsereg katonái az utcákon járőröznek, több korábbi vezető politikus bujkál.

