"Európa veszélyben" - kemény követelésekkel állt elő a német kancellár

"Az, amit liberális világrendnek neveztünk, számos oldalról nyomás alatt áll, még a politikai Nyugat berkein belül is" - hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus a berlini külügyminisztériumban a nagykövetek éves konferenciáján. Egy újabb konfliktus tört ki "a liberális demokráciák és az egymást támogató autokráciák tengelye között, és ez utóbbi szinte keresi a nyílt versengést demokráciánkkal" - mondta.

A kancellár szerint új revizionista szövetségek alakulnak, válságok és konfliktusok halmozódnak, a háború pedig visszatért Európába. "Ezzel nagyon alapvető, szinte történelmi jelentőségű feladat előtt állunk: olyan új biztonsági architektúrát kell létrehoznunk, amely - ha minden jól megy - több évtizeden át életképes lesz. A kancellár szerint pragmatikus kül- és biztonságpolitikára van szükség, amely a német és európai érdekeket tartja szem előtt.

Merz kijelentette, hogy Ukrajna meghódítása "csak a kezdet" lenne Vlagyimir Putyin elnök Oroszországának, amelynek hibrid támadásai Németország ellen "egyre intenzívebbek és agresszívebbek". "Minden arra utal, hogy Putyin imperialista terve nem ér véget Ukrajna meghódításával, hanem csak a kezdet" - mondta.

Berlin figyelemmel kíséri Moszkva "provokációit" a Északi-tengeren és a Balti-tengeren is - tette hozzá a kancellár, és azon véleményének adott hangot, hogy "Oroszország és Kína megpróbálja biztosítani befolyási övezeteit Délkelet-Európában".