ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.18
usd:
334.85
bux:
102973.66
2025. szeptember 8. hétfő Adrienn, Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Friedrich Merz német kancellár az évenkénti nyári sajtóértekezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. július 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

"Európa veszélyben" - kemény követelésekkel állt elő a német kancellár

Infostart / MTI

Friedrich Merz német kancellár hétfőn új biztonsági építményt követelt Németország és egész Európa számára, tekintettel Kína és Oroszország egyre agresszívabb politikájára és az Egyesült Államokkal való viszony átalakulására.

"Az, amit liberális világrendnek neveztünk, számos oldalról nyomás alatt áll, még a politikai Nyugat berkein belül is" - hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus a berlini külügyminisztériumban a nagykövetek éves konferenciáján. Egy újabb konfliktus tört ki "a liberális demokráciák és az egymást támogató autokráciák tengelye között, és ez utóbbi szinte keresi a nyílt versengést demokráciánkkal" - mondta.

A kancellár szerint új revizionista szövetségek alakulnak, válságok és konfliktusok halmozódnak, a háború pedig visszatért Európába. "Ezzel nagyon alapvető, szinte történelmi jelentőségű feladat előtt állunk: olyan új biztonsági architektúrát kell létrehoznunk, amely - ha minden jól megy - több évtizeden át életképes lesz. A kancellár szerint pragmatikus kül- és biztonságpolitikára van szükség, amely a német és európai érdekeket tartja szem előtt.

Merz kijelentette, hogy Ukrajna meghódítása "csak a kezdet" lenne Vlagyimir Putyin elnök Oroszországának, amelynek hibrid támadásai Németország ellen "egyre intenzívebbek és agresszívebbek". "Minden arra utal, hogy Putyin imperialista terve nem ér véget Ukrajna meghódításával, hanem csak a kezdet" - mondta.

Berlin figyelemmel kíséri Moszkva "provokációit" a Északi-tengeren és a Balti-tengeren is - tette hozzá a kancellár, és azon véleményének adott hangot, hogy "Oroszország és Kína megpróbálja biztosítani befolyási övezeteit Délkelet-Európában".

Kezdőlap    Külföld    "Európa veszélyben" - kemény követelésekkel állt elő a német kancellár

oroszország

kína

európa

biztonságpolitika

revizionizmus

friedrich merz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendkívüli események, lezárták a világ egyik legnagyobb repülőterének terminálját

Rendkívüli események, lezárták a világ egyik legnagyobb repülőterének terminálját

A Heathrow repülőtér 4-es terminálját lezárták és kiürítették egy rendkívüli esemény miatt, a sürgősségi szolgálatok a helyszínen vannak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bakancslistás esti kaland: az ország titkos kisvasútja visz a gímbikák hangversenyére

Bakancslistás esti kaland: az ország titkos kisvasútja visz a gímbikák hangversenyére

Most bárki átélheti ezt a varázslatos pillanatot: a Csömödéri Állami Erdei Vasút különjárata szeptemberben nyitott kocsikkal indul útnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
French government collapses as MPs vote to oust prime minister

French government collapses as MPs vote to oust prime minister

French President Emmanuel Macron will name a new prime minister "in a matter of days", his office says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 8. 20:00
Kémbotrány Németországban
2025. szeptember 8. 19:45
Megbukott a francia kormány
×
×
×
×