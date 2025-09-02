ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.25
usd:
337.98
bux:
103713.16
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Friedrich Merz német kancellár (j) és Lars Klingbeil pénzügyminiszter az új összetételű kabinet heti ülésén a berlini kancellári hivatalban 2025. május 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Szétrobbanthatja a német koalíciót a vagyonosok megadóztatása

Infostart

A gazdaságpolitika frontján forró ősz vár a konzervatívokból és a szociáldemokratákból álló koalícióra, és e tét nemcsak a szociális állam, hanem akár még a kormánykoalíció jövője is.

Sem a CDU/CSU, sem az SPD nem hajlandó engedni: előbb a pénzügyminiszter, egyben alkancellár Lars Klingbeil hangsúlyozta ismét hogy a 2027-ben fenyegető mintegy 30 milliárd eurós költségvetési hiány miatt elengedhetetlen a legjobban keresők, illetve a magas jövedelműek megadóztatására. A miniszter – aki az SPD első számú vezetője is – az ARD közszolgálati médiumban azzal érvelt, hogy semmilyen opció nem hagyható figyelmen kívül.

Klingbeil utalt arra az elemzők által már többször is hangoztatott tényre, hogy egyetlen korábbi kormánykoalíció szembesült akkora költségvetési hiánnyal, mint a mostani. A hiány csökkentése érdekében „nyitva kell hagynunk minden lehetőséget” – fogalmazott a szociáldemokrata politikus, aki szerint ez elengedhetetlen a 30 milliárd eurós hiány megszüntetése érdekében. Óva intett ugyanakkor attól, hogy ezzel összefüggésben a jóléti állami juttatások megnyirbálására támaszkodjanak.

A megtakarítást nem a nyugdíjakon és nem is az egészségügyön, általánosságban nem a jóléti állam juttatásain kell végrehajtani – jelentette ki Klingbeil, aki szerint olyan átfogó csomagra van szükség, amely „igazságos és kiegyensúlyozott”. Az SPD első számú politikusa már korábban is hangsúlyozta, hogy pártja ennek jegyében ragaszkodik a gazdagabb rétegek, illetve a vállalatok megadóztatásához. „Azoknak, akik magas keresettel és nagy vagyonnal rendelkeznek, ki kell venniük a részüket a társadalom igazságosabbá tételéből” – érvelt a miniszter. Klingbeil ugyanakkor fontosnak nevezte azt is, hogy a vitát mindennek ellenére ne a 2027-es költségvetésről kezdjék, hanem az elkövetkező hetek teendőiről.

Friedrich Merz szinte azonnal válaszolt helyettesének. A ZDF-nek adott vasárnap esti interjúban ismételten elutasította az SPD által követelt adóemeléseket. A kancellár már a korábbiakban is arra hivatkozott, hogy a kormányalakítást megelőzően kidolgozott koalíciós megállapodásban erről nem volt szó. „Ez a koalíciós megállapodás érvényes” – hangoztatta Merz, ugyanakkor az SPD-vel szemben békülékenyebb hangot ütött meg. Szerinte nem azt kell keresni, ami elválasztja egymástól a koalíciós pártokat, hanem azt, ami lehetővé teszi, hogy felelősségteljesen kormányozzanak.

A kancellárnál keményebben fogalmazott a kisebbik keresztény párt, a CSU elnöke. Markus Söder szerint szó sem lehet adóemelésről. „Ellenkezőleg, csökkentenünk kell az adókat” – hangoztatta a bajor politikus.

Kezdőlap    Külföld    Szétrobbanthatja a német koalíciót a vagyonosok megadóztatása

németország

költségvetés

koalíció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Nagy verseny van a bankok között, hogy minél több Otthon Start lakáshiteles ügyfelük legyen. A konstrukció szabályain persze nem tudnak változtatni, de van mozgásterük a jó ajánlatokhoz – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese és Florova Anna, az OTP Bank lakossági hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató.
 

Otthon Start Program: sorra jönnek a bankok ajánlatai, van, ahol jobb a kamat a vártnál is

Már látszik, hol épülhetnek új lakások az Otthon Start hatására

VIDEÓ
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.02. kedd, 18:00
Darázs Lénárd
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bod Péter Ákos: a piactorzítás növeli az inflációt és rontja a növekedést

Bod Péter Ákos: a piactorzítás növeli az inflációt és rontja a növekedést

A gyakori kormányzati beavatkozások, mint a kiskereskedelmi árrések korlátozása, az állam által kért „önkéntes” banki és biztosítási díjcsökkentés – még ha jó szándékúak is – gyakran rossz eredményekhez vezetnek: torzítják a piacokat, időben arrébb tolják az áremelkedést, gyengítik a versenyt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben

Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben

Bár az állam minden tanulónak köt alapszintű biztosítást, ez nagyon alacsony összegű fedezetet nyújt. Megnéztük, ezen felül milyen lehetőségei vannak a szülőknek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rescue efforts resume after Afghanistan earthquake kills more than 800

Rescue efforts resume after Afghanistan earthquake kills more than 800

A handful of countries have already responded to the Taliban's aid appeal, including the UK which has set out £1m in relief funding.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 2. 05:30
A mesterséges intelligencia segítségével lett meg az ellopott méregdrága sportkocsi
2025. szeptember 2. 04:15
Egy város komolyan veszi a tartozásokat: leengedi az adósok kerekeit
×
×
×
×