Szétrobbanthatja a német koalíciót a vagyonosok megadóztatása

Sem a CDU/CSU, sem az SPD nem hajlandó engedni: előbb a pénzügyminiszter, egyben alkancellár Lars Klingbeil hangsúlyozta ismét hogy a 2027-ben fenyegető mintegy 30 milliárd eurós költségvetési hiány miatt elengedhetetlen a legjobban keresők, illetve a magas jövedelműek megadóztatására. A miniszter – aki az SPD első számú vezetője is – az ARD közszolgálati médiumban azzal érvelt, hogy semmilyen opció nem hagyható figyelmen kívül.

Klingbeil utalt arra az elemzők által már többször is hangoztatott tényre, hogy egyetlen korábbi kormánykoalíció szembesült akkora költségvetési hiánnyal, mint a mostani. A hiány csökkentése érdekében „nyitva kell hagynunk minden lehetőséget” – fogalmazott a szociáldemokrata politikus, aki szerint ez elengedhetetlen a 30 milliárd eurós hiány megszüntetése érdekében. Óva intett ugyanakkor attól, hogy ezzel összefüggésben a jóléti állami juttatások megnyirbálására támaszkodjanak.

A megtakarítást nem a nyugdíjakon és nem is az egészségügyön, általánosságban nem a jóléti állam juttatásain kell végrehajtani – jelentette ki Klingbeil, aki szerint olyan átfogó csomagra van szükség, amely „igazságos és kiegyensúlyozott”. Az SPD első számú politikusa már korábban is hangsúlyozta, hogy pártja ennek jegyében ragaszkodik a gazdagabb rétegek, illetve a vállalatok megadóztatásához. „Azoknak, akik magas keresettel és nagy vagyonnal rendelkeznek, ki kell venniük a részüket a társadalom igazságosabbá tételéből” – érvelt a miniszter. Klingbeil ugyanakkor fontosnak nevezte azt is, hogy a vitát mindennek ellenére ne a 2027-es költségvetésről kezdjék, hanem az elkövetkező hetek teendőiről.

Friedrich Merz szinte azonnal válaszolt helyettesének. A ZDF-nek adott vasárnap esti interjúban ismételten elutasította az SPD által követelt adóemeléseket. A kancellár már a korábbiakban is arra hivatkozott, hogy a kormányalakítást megelőzően kidolgozott koalíciós megállapodásban erről nem volt szó. „Ez a koalíciós megállapodás érvényes” – hangoztatta Merz, ugyanakkor az SPD-vel szemben békülékenyebb hangot ütött meg. Szerinte nem azt kell keresni, ami elválasztja egymástól a koalíciós pártokat, hanem azt, ami lehetővé teszi, hogy felelősségteljesen kormányozzanak.

A kancellárnál keményebben fogalmazott a kisebbik keresztény párt, a CSU elnöke. Markus Söder szerint szó sem lehet adóemelésről. „Ellenkezőleg, csökkentenünk kell az adókat” – hangoztatta a bajor politikus.