ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.31
usd:
339.56
bux:
104286.14
2025. augusztus 9. szombat Emőd
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Drón és villanybicikli mentett meg egy katonát Ukrajnában.
Nyitókép: Screenshot a youtube videóból

Drónról ledobott villanybicikli mentett meg egy ukrán katonát

Infostart

A Harckocsizó (Tankiszt) fedőnevű katona társai mind elestek, őt pedig teljesen körülvették az oroszok. Már negyedik napja küzdött egyedül, amikor végre megérkezett a különleges segítség.

Arról szó sem lehetett, hogy az ellenséges vonalak mögött majdnem két kilométerrel csapdába került katonát társai egy hagyományos gyalogos akcióval mentsék ki. Ennek legfőbb oka az volt, hogy az arcvonalnak azon a részén a drónok szinte azonnal lecsaptak mindenre, ami a szabadban, fedezék nélkül mozgott. Valami mást kellett kitalálni, ha vissza akarták hozni a bajtársukat – írta a The War Zone.

Az ukrán Nemzeti Gárda 4. „Rubizs” Gyorsreagálású Dandárjának "Szabadság ereje" elnevezésű zászlóaljánál egészen rendkívüli műveletet találtak ki. Szorult helyzetben lévő társukhoz egy elektromos rásegítésű terepkerékpárt akartak eljuttatni, méghozzá drón segítségével. A mentőakcióról videó is készült, amit az alakulat töltött fel a YouTube-ra.

A történet fordulatait bármelyik akciófilm forgatókönyvírója megirigyelné, a biciklit ugyanis nem tudták mindjárt elsőre eljuttatni a Harckocsizóhoz. Az első próbálkozásnál az ellenség lelőtte a drónt, a második kísérlet pedig azért nem sikerült, mert a 42 kilós kerékpár túl nehéznek bizonyult. Ez a drón is lezuhant. Csak harmadszorra tudták leszállítani a körülzárt katonának a meneküléséhez szükséges járművet.

Ám, a bajok még ekkor sem értek véget, ugyanis az ukrán harcos nem sokkal a fedezékének elhagyása után aknára hajtott, és a robbanásban eltűnt az eseményeket egy drónról figyelő társai elől. Csak amikor elült füst és a por, akkor derült ki, hogy Tankiszt néhány kisebb sérülést leszámítva túlélte a detonációt.

Egy gyors akcióval kapott egy újabb biciklit, amivel aztán végre eljutott az övéihez.

Az ukrajnai háború számos jelentős változást hozott a hadviselésben. Ezek közül talán a legfontosabb a drónok elképesztő térnyerése. Nemcsak a felderítő vagy a csapásmérő robotokról van szó, hanem azokról is, amelyekkel sebesülteket lehet kimenteni olyan helyről, ahova embereknek életveszélyes lenne bemenniük. Egy ilyen mentést örökített meg az ukrán hadsereg ezen a videón:

A sebesültek tűzvonalból való kihordása mindig is nagyon veszélyes vállalkozás volt, amihez rendkívüli bátorság és önfeláldozás kellett. Hasonló a helyzet az ellenséges vonalak mögött kényszerleszállást végrehajtó repülőszemélyzetének kimentésével is. A vietnámi háborúban többször előfordult, hogy egyetlen pilóta megmentése közben több kommandós vesztette életét.

A vietnami légvédelem által lelőtt egyik amerikai pilóta mentése. Kép: Wikipédia (Public Domain)
Vietnám, egy szerencsétlenül járt amerikai pilóta helikopteres mentése. Kép: Wikipédia/USAF

Márpedig a légvédelem látványos fejlődése ma már a korábbiaknál is kockázatosabbá teszi az ilyen mentőakciókat. Elképzelhető, hogy ha a légelhárítás még a rendkívül gyors, a radarok által csak nehezen észlelhető harci gépeket is képes leszedni, akkor mire számíthat egy lassan repülő mentőhelikopter legénysége.

Ezen a helyzeten csak a robotok segíthetnek, és a fejlesztés már gőzerővel folyik. Sokat közülük az ukrajnai harctereken is alkalmaznak. Az orvosok aranyórának nevezik a sebesülés utáni első hatvan percet. Ha ezen belül sikerül az áldozatot ellátni, akkor van a legnagyobb esélye a túlélésre. Ádáz csata közben viszont szinte lehetetlen az evakuálás – hacsak nem küldenek a sebesültekért olyan robotokat, amelyek gyorsan ki tudják őket vinni a tűzvonalból.

A mentődrónok persze nem csak a fegyveres összecsapások idején játszhatnak kulcsszerepet. Az alábbi videón egy kínai mezőgazdasági robot visz biztonságba egy embert, akit teljesen körülzárt az árvíz.

De égő toronyházak felső emeltéről, vagy más, nehezen megközelíthető helyekről szintén a drónok juttathatják biztonságba a leghamarabb a szerencsétlenül járt embereket, és a sort még hosszan lehetne folytatni. Az ilyen mentőeszközök, ha lassan is, de egyre szélesebb körben terjednek. Az ukrajnai csatatéren kerékpárt szállító drónról készült videó tehát lényegében egy pillantás a jövőbe.

Kezdőlap    Külföld    Drónról ledobott villanybicikli mentett meg egy ukrán katonát

ukrajna

háború

mentőakció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Drónról ledobott villanybicikli mentett meg egy ukrán katonát

Drónról ledobott villanybicikli mentett meg egy ukrán katonát
A Harckocsizó (Tankiszt) fedőnevű katona társai mind elestek, őt pedig teljesen körülvették az oroszok. Már negyedik napja küzdött egyedül, amikor végre megérkezett a különleges segítség.
 

Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is - Területcsere a megoldás?

Ukrajna "nem adja a földjét" - reakció a formálódó trumpi békecsomagra

Ukrán területekről szóló orosz-amerikai megállapodásról ír a Bloomberg

Azerbajdzsán és Örményország békét kötött - amerikai közvetítéssel

Tóth Tamás az Arénában: a 2020-as években valami nagyon durván eltolódott az időjárásunkban

Tóth Tamás az Arénában: a 2020-as években valami nagyon durván eltolódott az időjárásunkban

Az időjárás-előrejelzés lehetőségeiről, távlatairól, a Kárpát-medence éghajlati jelenségeinek változásairól beszélt Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa az InfoRádió Aréna című műsorában. Elárulta azt is, hogy a szakember szerint létezik-e még mind a négy évszak, illetve hogy mit hozott már most a mesterséges intelligencia az időjárás-előrejelzések világába.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton

Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton

Ukrajna szerint egyre nagyobb a nemzetközi támogatás a tűzszünet eléréséhez, azonban Oroszország egyelőre figyelmen kívül hagyja a fegyvernyugvásra szabott határidőt, miközben a támadások változatlan hevességgel folytatódnak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lehangoló jelentés: brutálisan hiányoznak az EU-pénzek Magyarországnak, pedig nagyon rosszul költöttük el őket

Lehangoló jelentés: brutálisan hiányoznak az EU-pénzek Magyarországnak, pedig nagyon rosszul költöttük el őket

Magyarország a kevésbé fejlett régiók között kiemelkedő kedvezményezett volt, egyes térségekben a támogatások a GDP több mint 4 százalékát tették ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine will not give up land, Zelensky says as Trump plans to meet Putin

Ukraine will not give up land, Zelensky says as Trump plans to meet Putin

The Ukrainian president has rejected Donald Trump's suggestion that a deal with Russia could involve "some swapping of territories".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 9. 10:33
Ukrajna "nem adja a földjét" - reakció a formálódó trumpi békecsomagra
2025. augusztus 9. 10:14
80 éve történt - Nagaszaki újra fél
×
×
×
×