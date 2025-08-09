Drónról ledobott villanybicikli mentett meg egy ukrán katonát

Arról szó sem lehetett, hogy az ellenséges vonalak mögött majdnem két kilométerrel csapdába került katonát társai egy hagyományos gyalogos akcióval mentsék ki. Ennek legfőbb oka az volt, hogy az arcvonalnak azon a részén a drónok szinte azonnal lecsaptak mindenre, ami a szabadban, fedezék nélkül mozgott. Valami mást kellett kitalálni, ha vissza akarták hozni a bajtársukat – írta a The War Zone.

Az ukrán Nemzeti Gárda 4. „Rubizs” Gyorsreagálású Dandárjának "Szabadság ereje" elnevezésű zászlóaljánál egészen rendkívüli műveletet találtak ki. Szorult helyzetben lévő társukhoz egy elektromos rásegítésű terepkerékpárt akartak eljuttatni, méghozzá drón segítségével. A mentőakcióról videó is készült, amit az alakulat töltött fel a YouTube-ra.

A történet fordulatait bármelyik akciófilm forgatókönyvírója megirigyelné, a biciklit ugyanis nem tudták mindjárt elsőre eljuttatni a Harckocsizóhoz. Az első próbálkozásnál az ellenség lelőtte a drónt, a második kísérlet pedig azért nem sikerült, mert a 42 kilós kerékpár túl nehéznek bizonyult. Ez a drón is lezuhant. Csak harmadszorra tudták leszállítani a körülzárt katonának a meneküléséhez szükséges járművet.

Ám, a bajok még ekkor sem értek véget, ugyanis az ukrán harcos nem sokkal a fedezékének elhagyása után aknára hajtott, és a robbanásban eltűnt az eseményeket egy drónról figyelő társai elől. Csak amikor elült füst és a por, akkor derült ki, hogy Tankiszt néhány kisebb sérülést leszámítva túlélte a detonációt.

Egy gyors akcióval kapott egy újabb biciklit, amivel aztán végre eljutott az övéihez.

Az ukrajnai háború számos jelentős változást hozott a hadviselésben. Ezek közül talán a legfontosabb a drónok elképesztő térnyerése. Nemcsak a felderítő vagy a csapásmérő robotokról van szó, hanem azokról is, amelyekkel sebesülteket lehet kimenteni olyan helyről, ahova embereknek életveszélyes lenne bemenniük. Egy ilyen mentést örökített meg az ukrán hadsereg ezen a videón:

Ukrainian drone footage shows how a wounded soldier of the K-2 Battalion of the 54th Mechanized Brigade is getting rescued by a remotely controlled unmanned ground vehicle. pic.twitter.com/WjS2PLvX90 — War Monitor Clips (@WarMonitorClips) June 12, 2025

A sebesültek tűzvonalból való kihordása mindig is nagyon veszélyes vállalkozás volt, amihez rendkívüli bátorság és önfeláldozás kellett. Hasonló a helyzet az ellenséges vonalak mögött kényszerleszállást végrehajtó repülőszemélyzetének kimentésével is. A vietnámi háborúban többször előfordult, hogy egyetlen pilóta megmentése közben több kommandós vesztette életét.

Vietnám, egy szerencsétlenül járt amerikai pilóta helikopteres mentése. Kép: Wikipédia/USAF

Márpedig a légvédelem látványos fejlődése ma már a korábbiaknál is kockázatosabbá teszi az ilyen mentőakciókat. Elképzelhető, hogy ha a légelhárítás még a rendkívül gyors, a radarok által csak nehezen észlelhető harci gépeket is képes leszedni, akkor mire számíthat egy lassan repülő mentőhelikopter legénysége.

Ezen a helyzeten csak a robotok segíthetnek, és a fejlesztés már gőzerővel folyik. Sokat közülük az ukrajnai harctereken is alkalmaznak. Az orvosok aranyórának nevezik a sebesülés utáni első hatvan percet. Ha ezen belül sikerül az áldozatot ellátni, akkor van a legnagyobb esélye a túlélésre. Ádáz csata közben viszont szinte lehetetlen az evakuálás – hacsak nem küldenek a sebesültekért olyan robotokat, amelyek gyorsan ki tudják őket vinni a tűzvonalból.

A mentődrónok persze nem csak a fegyveres összecsapások idején játszhatnak kulcsszerepet. Az alábbi videón egy kínai mezőgazdasági robot visz biztonságba egy embert, akit teljesen körülzárt az árvíz.

trapped man in china’s ghangxi region gets lifted to safety from rising floodwaters…by dronepic.twitter.com/10K7JY9OdZ — ian bremmer (@ianbremmer) July 1, 2025

De égő toronyházak felső emeltéről, vagy más, nehezen megközelíthető helyekről szintén a drónok juttathatják biztonságba a leghamarabb a szerencsétlenül járt embereket, és a sort még hosszan lehetne folytatni. Az ilyen mentőeszközök, ha lassan is, de egyre szélesebb körben terjednek. Az ukrajnai csatatéren kerékpárt szállító drónról készült videó tehát lényegében egy pillantás a jövőbe.