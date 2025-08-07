ARÉNA
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
Four rockets of anti-aircraft missile system are directed upwards against the background of sunset
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

Kaiser Ferenc: egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy még az idén véget ér a háború

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Három skandináv ország és Hollandia összesen egymilliárd dollár értékben vásárol védelmi fegyvereket az Egyesült Államoktól Ukrajna számára. Kaiser Ferenc szerint Washington tényleg nagyon szeretné lezárni az ukrajnai háborút, de kérdés, hogy Moszkva mibe hajlandó belemenni.

Svédország, Norvégia és Dánia több mint félmilliárd dollár, vagyis körülbelül 172 milliárd forint értékben vásárol fegyvereket az Egyesült Államoktól, amelyeket aztán átad Ukrajnának. Patriot légvédelmi rakétákról lehet szó, vélhetőleg a NASAMS rendszerekhez, amit a Magyar Honvédség is használ, illetve AMRAAM rakétákról, valamint páncéltörő rakétákról – mondta az InfoRádióban Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Ezek kifejezetten védelmi célú fegyverek az orosz támadások feltartóztatására, légvédelmi eszközök esetén pedig a nagyvárosok és a kritikus infrastruktúra elemek védelmére használják majd ezeket.

A szakértő elismerte, Ukrajnának minden eszközre szüksége van, amit a NATO és más partnerek biztosítani tudnak. Több mint 40 hónapja tart a háború, és az elmúlt lassan három és fél év során az ukránok nagyon komoly, összesen közel 200 milliárd dollár értékű fegyvertámogatást kaptak már, tehát a mostani csomag úgyszólván „csepp a tengerben”. Inkább az a fontos, hogy a támogatásoknak folyamatosan érkezniük kell ahhoz, hogy Ukrajna továbbra is sikeresen tudjon védekezni – tette hozzá, megjegyezve, hogy Hollandia is félmilliárd dollár értékben vásárol amerikai fegyvereket Ukrajna számára.

Az NKE docense szerint

az amerikaiak, sőt személyesen Donald Trump is kezdenek kiábrándulni az oroszokból, és az USA tényleg le akarja zárni ezt a háborút, mert a fő kihívója jelenleg Kína,

és máshol van szükség az erőforrásokra. Csakhogy Moszkva nem hajlik az egyezségre – jegyezte meg a Kaiser Ferenc, hozzátéve, hogy mivel Donald Trumpnak nem sikerült megegyezésre jutnia Vlagyimir Putyinnal, ezért most megpróbálja odakényszeríteni a tárgyalóasztalhoz. Az őszi esős idő okozta sártenger beköszöntével egy hosszabb-rövidebb ideig tartó tűzszünetre lehet esély, de egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy még az idén véget ér a háború.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Donald Trump meglepő kijelentést tett: már a jövő héten is elképzelhető egy Trump–Putyin–Zelenszkij csúcstalálkozó. Hogyan jutottak hirtelen erre a megállapodásra és mi lehet a tényleges esélye? Erről beszélt Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője.
 

Alacsony maradt az új munkanélküli segélykérelmek száma az előző héten, miközben a termelékenység a vártnál jobban nőtt a második negyedévben. Kiváló adatok, de sajnos a jelenlegi helyzetben lehet, hogy semmitmondóak.

