Így tért haza Brittney Griner az orosz fogságból: meg kellett szabadulnia hosszú hajától – kiszivárgott videó

"Amikor végre felszállhattunk az amerikai gépre, azt mondtam neki, biztosan nagyon sok mindene ment keresztül az elmúlt tíz hónapban, így foglaljon nyugodtan helyet és tegye azt, ami a leginkább segíti abban, hogy leeresszen, mi nem foguk zavarni" - idézte fel Carstens a CNN műsorában.

Griner ugyanakkor nem pihenni akart: azt mondta, 10 hónap után, amelyet orosz fogságban töltött el, orosz beszédet hallgatva, most viszont ő szeretne beszélni. Ezt követőn a személyzet minden egyes tagjának bemutatkozott, megjegyezte a nevüket, megköszönte nekik a hazautat.

"A 18 órás repülőútból nagyjából 12 órát azzal töltöttünk, hogy beszélgettünk - mindenről az égvilágon"- emlékezett vissza Carstens.

Brittney Griner "intelligens, szenvedélyes, együttérző, alázatos, érdekes, hazafias, de mindenekelőtt hiteles ember" Roger Carstens szerint, aki

egészségesnek és energikusnak tűnt az utazás során.

A különmegbízott azt mondta, Griner sejtette, hogy hazamehet aznap, de az egész akkor vált valósággá, amikor a repülőgépre felszállva ő elmondhatta neki, hogy Joe Biden elnök és Antony Blinken külügyminiszter nevében hazaszállítja.

Carstens azt is elmondta, hogy Griner beszélt mindarról, amit átélt Oroszországban, de ennek részleteit a különmegbízott nem bontotta ki.

"Nagyon hálás vagyok, hogy Joe Biden elnök úr lehetőséget ad nekem erre a munkára, ami fájdalmas is egyben. Amikor az embernek lehetősége van kezet rázni valakivel, az azon ritka pillanatok egyike, amikor győzelmet ünnepelhet. De tudni kell, hogy még akkor is, amikor valakit már hazavárunk, még van tennivalónk.

Mi a stratégia? Hogyan alkalmazkodhatunk?" - erősítette meg Carstens, hogy továbbra is dolgoznak Whelan kiszabadításán. Pénteken félórás telefonbeszélgetést folytatott vele, mely során elárulta azt is, hogy ennél a cserénél esély sem volt kiszabadítására: az oroszok olyan helyzet elé állították, melyben vagy egy embert visz haza, vagy senkit sem.

"Alkalmazkodnunk kell a lehetőségekhez. De fontos, hogy tudják: folyamatos, nyílt párbeszédet folytatunk az oroszokkal. Az elnök és az én hivatalom pedig elkötelezte magát amellett, hogy Paul Whelant hazahozzuk" - zárta le mondanóját Carstens a műsorban.

