Visszaesett a termőföldforgalom, de néhány helyen vagyonokat fizetnek – térkép

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatbázisa alapján készült OTP Termőföld Értéktérkép szerint a tranzakciószám 34,3 ezerre, az értékesített földek összterülete 38,6 ezer hektárra csökkent. A hektáronkénti átlagár Hajdú-Biharban meghaladta 3,057 millió forintot, Nógrádban nem érte el az 1,4 millió forintot.

Az országos átlag 2,264 millió forint volt, az előző évinél 1,3 százalékkal magasabb. Zala megyében 21 százalékos volt az áremelkedés, Pest és Veszprém vármegyében 13-14 százalék.

Forrás: otpbank.hu

Művelési áganként vizsgálva a gyep és kert-gyümölcsös kategória értéke 6,5-7 százalékkal, az erdőterületeké 4,5 százalékkal, a szántóké 2,3 százalékkal nőtt, a szőlőké alig 1 százalékkal – írták.

A közlemény szerint termőföldvásárláshoz kedvezményes hitelprogramok csak korlátozottan érhetők el, a kínálat pedig szűkös, különösen a jobb földekből.

Forrás: otpbank.hu

Mérsékli a forgalmat az is, hogy a növénytermesztés jövedelmezősége az időjárási szélsőségek és a kedvezőtlen piaci okok miatt bizonytalan, és számolni kell a mezőgazdasági munkaerőhiánnyal is.

A földpiaci adásvételek számát a gazdaságátadások elindulása is csökkenti, ezek ugyanis nem szerepelnek a hivatalos forgalmi statisztikákban. Ezekkel párhuzamosan az állami földértékesítések volumene is csökken – olvasható a közleményben.

A 2025-ös részletes termőföldtérképeket itt tették közzé.