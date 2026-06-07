A 100 kvintillió pengőtől a mínusz 37 dolláros olajig, avagy a gazdaságtörténet legfurcsább számai

A gazdaság néha olyan számokat produkál, melyek teljességgel hihetetlenek. 4,19 × 10¹⁶ százalékos havi infláció. 21 darab nulla egy bankjegy névértékében. 250 százalék körüli államadósság-arány. A GDP több mint tízszeresére hízó bankrendszer. 30-szoros tőkeáttétel egy pénzintézetnél. 40 százalékos munkanélküliségi ráta, 65 százalékos munkanélküliség a fiatalok között. 18 ezer milliárd dollárnyi negatív hozamú államadósság. Mínusz 37,63 dolláros olajár. Negatív alapkamat.

De a gazdaságtörténetben az abszurd ritkán véletlen. A szélsőséges számok mögött szinte mindig rossz emberi döntések, intézményi hibák, politikai kényszerek, háborúk, félelmek, vagy bizalmi válságok állnak.

A gazdaság egy bizalomból, várakozásokból, szabályokból, szokásokból, félelemből és reményből szőtt érzékeny rendszer. Ez a rendszer az esetek túlnyomó többségében kiválóan működik. Ám az érdekes történetek mindig abból születnek, ha a finomhangolt egyensúly megbomlik. A következő kilenc történet ilyen eseteket mutat be.

Amikor a pénz csak néhány órát él

1946 nyarán Magyarországon a pénz nem egyszerűen vesztett az erejéből, hanem szinte szemmel látható sebességgel párolgott el a vásárlóértéke. A pengő hiperinflációja a modern gazdaságtörténet egyik legszélsőségesebb pénzromlása volt. Becslések szerint júliusban a havi infláció körülbelül 4,19 × 10¹⁶ százalék volt, azaz az árak nagyjából 15 óránként duplázódtak.

Ez a pénzromlási ütem ép ésszel alig felfogható. Az 1990 utáni évek magyar „csúcsértékei” is „csupán” 20-30 százalékos éves pénzromlást jelentettek. Ez persze bosszantó volt, de még éves időtávon sem kétszereztek az árak, nem hogy napon belül.

1946-ban ha valaki csak pár órával később ment el a piacra, már 10-20 százalékkal többe került a bevásárlása.

A pénz egyik legfontosabb társadalmi szerepe az, hogy hidat képez jelen és jövő között. A ma megkapott fizetésemért nagyjából ugyanazt tudom megvenni holnap, a jövő héten, vagy a hónap végén, mint ma. A hiperinfláció ezt az alapigazságot teszi érvénytelenné. Egy ilyen helyzetben a pénz ma sokkal többet ér, mint egy hónap múlva, vagy akár holnap.

Az ilyen mértékű pénzromlásnak természetesen mindig megvannak az okai. A magyar hiperinfláció sem a semmiből jött. A második világháború pusztítása, a termelési kapacitások sérülése, a költségvetési kényszerek, a jóvátételi terhek, az állami pénzkibocsátás és a bizalomvesztés együtt hozták létre azt a spirált, amelyből a pengő már nem tudott kijönni.

A pénzromlás ráadásul önmagát tartotta fenn, sőt erősítette. Ha egyre többen számítanak arra, hogy holnap drágább lesz minden, akkor egyre többen akarnak már ma vásárolni. Ám ha mindenki rohan a boltba, akkor már ma hiány és áremelkedés lesz a következménye mindennek. Azaz a tömegek várakozása önbeteljesítő jóslattá válik.

Ezért a hiperinfláció nem pusztán monetáris jelenség, hanem társadalom-lélektani is. Egy ország kollektíven veszíti el a hitét abban, hogy a pénz képes értéket őrizni. És amikor ez megtörténik, a nullák szaporítása már nem megállítható.

A világ „legértékesebb” bankjegye

A magyar hiperinfláció leglátványosabb tárgyi emléke az egymilliárd billió pengős bankjegy. Ez az 1-es után 21 nullát jelent. A bankjegy ma már múzeumi tárgy, gyűjtői különlegesség, pénztörténeti kuriózum. De a születése nem egy Guiness-rekord kísérlet volt, hanem egy széteső pénzrendszer szomorú látlelete.

A bankjegyek címlete normális esetben a gazdaság mindennapi igényeihez igazodik. Ha az árak emelkednek, nagyobb címletek jelennek meg. Ha az áremelkedés üteme gyorsul, akkor az új bankjegyek is egyre gyakrabban épülnek be a forgalomba. Ám a számok végén még magas infláció esetén is ritkán van több, mint öt-hat nulla.

1946-ban viszont olyan gyorsan veszített a pengő az értékéből, hogy pár naponta kellett egy nullával növelni a legnagyobb címlet névértékét. A 10.000 billió pengős bankjegy július 1-én jelent meg, a 100.000 billiós július 2-án, az egymillió billió pengős július 4-én, a tízmillió billió pengős július 8-án, a százmillió billió pengős július 11-én.

Az egymilliárd billió pengős világrekorder bankjegy lényegében ugyanaz volt, mint az egymilliárd milpengős, csak kék helyett zöld színnel nyomtatták (és természetesen a névérték felírata más volt). Mindkettőn Lendvay Lúcia székesfehérvári lakos arcképe szerepelt. A pengőbankjegyek korábbi tervezője, Horváth Endre előszeretettel használt női modelleket a papírpénzeken, mint Tóth Rózsit, Bőle Máriát, Bugárdi Ferencné Csonka Juliannát, Rudas Valériát, vagy Lendvay Lúciát.

Egymilliárd billió bármilyen pénzrendszerben felfoghatatlan vagyont jelentene, ám a pengő végnapjaiban az értéke nem volt több egy marék dollárnál. Illetve ennyi lett volna, mert bár kinyomtatták, forgalomba sosem került, mert a pengőt felváltotta az akkor induló, és ma is a magyar pénzrendszer alapját képező forint.

Ez a bankjegy tökéletesen megmutatja a pénzen szereplő szám és a vásárlóérték közötti jelentős különbséget.

A pénz értéke mindig attól függ, mekkora a bizalom iránta.

Ha ez elpárolog, akkor bármilyen nagy számot írhatunk egy fecnire, egy idő után kevesebb értéke lesz, mint a papírnak, amire nyomtatták.

Japán adóssághegye

Ha egy ország államadóssága megközelíti vagy meghaladja a GDP értékét, az sokak aggodalmát kiválthatja. Nem csoda, hogy a maastrichti korlátok is a GDP 60 százalékában korlátozták az Eurozónába belépni kívánó államok adósságszintjét. Így az, ha egy állam hiteleinek értéke annyi, mint a gazdasági teljesítmény 2,5-szerese, az gyakorlatilag elképzelhetetlennek tűnik.

Japán azonban évtizedek óta együtt él egy ekkora adósságmutatóval. A kedves olvasó nyilván sorolja magában a kérdéseket. Hogyan lehet, hogy egy ország ennyi adóssággal nem omlik össze? Miért nem menekülnek a befektetők? Miért nem következik be államcsőd, devizaválság vagy hiperinfláció?

A fenti kérdések tökéletesen indokoltak. A megfejtés pedig a japán adósság szerkezetében keresendő. A felkelő nap országának adóssága jelentős részben hazai kézben van, jenben denominált, és extrém alacsony kamaton ketyeg. Ez persze nem jelenti azt, hogy bármennyi hitelt felvehetnek, ám azt igen, hogy most a fenti brutális mutató sem okoz náluk gondot.

Japán gazdaságtörténete az elmúlt évtizedekben az 1990-es évek elején kipukkanó eszközár-buborékkal kezdődő hosszú stagnálásról szól. Az ingatlan- és részvénypiaci összeomlás, a bankrendszer problémái, a deflációs nyomás, az öregedő társadalom, a nagyon alacsony gazdasági növekedés és a kormányzat fiskális élénkítő programjainak elegye volt az, ami az ország államadósságát misztikus magasságokba emelte.

A kormányok éveken át jelentős költségvetési hiányból, magyarul hitelből valósították gazdaságélénkítő programjaikat, abban reménykedve, hogy ezek egyszer majd csak beindítják az országban a növekedést. Bár ez nem következett be, a patrióta japánok és a jegybank önként és örömmel finanszírozták ezen próbálkozásokat.

A japán példa megmutatja, hogy nem igaz az az egyszerű megállapítás, hogy minden magas adósság azonnali katasztrófát jelent. Persze az sem igaz, hogy a magas adósság következmények nélküli. A japán modellhez elengedhetetlen az állam hiányát minden időben finanszírozni képes és akaró befektetők jelenléte.

Izland óriásbankjai

Izland a 2008-as válság előtt a globális pénzügyi korszak egyik legdrámaibb kísérlete volt. Egy kis ország, alig 300 ezer lakossal, amely néhány év alatt akkora bankrendszert növesztett, amely a GDP közel tízszeresére hízott. A három nagy izlandi bank nemzetközi terjeszkedése látványos és robbanásszerű volt, és ahogy a történelem megmutatta, egyben fenntarthatatlan is.

2008 előtt a pénzügyi szektor volt lényegében az egész világon a legerősebb, legnyereségesebb, legjobb jövedelmeket biztosító ágazat. A képlet lényegében egyszerű volt: adj hitelt bárkinek, vegyél meg bármilyen pénzügyi terméket, hibázni gyakorlatilag lehetetlen.

A gyors meggazdagodás reménye az izlandiak fantáziáját is megmozgatta. Kis túlzással a tonhal-halászok is bankvezérré avanzsáltak egyik napról a másikra. És tényleg csak kicsit túloztam. Stefán Alfsson 23 évesen még halászhajó-kapitány volt, majd 30 évesen otthagyta a halászatot és a Landsbanki devizakereskedési részlegére került. Björgólfur Thor Björgólfsson söripari vállalkozóból lett banktulajdonos. Ármann Þorvaldsson pedig nemzetközi szintű tollaslabda-játékos volt, mielőtt a Kaupthing bank brit leánybankjának a vezérigazgatója lett.

A kicsi északi ország bankjai hirtelen léptek be a globális pénzügyi arénába. Külföldi forrásokat vontak be, nemzetközi eszközöket vásárolnak, így nőttek óriási méretűre. A volumennel együtt a bankok és részvényeseik nyeresége is szárnyalt. Ám még egy fontos változó is emelkedett, a kockázatok szintje.

2008-ban mindez az átlagemberek számára is nyilvánvalóvá vált. Az izlandi bankok – a világ többi pénzintézetéhez hasonlóan – komoly problémákkal szembesültek. Ám a méret itt már ellenük dolgozott. A szigetország bankrendszere ugyanis túl nagyra nőtt ahhoz, hogy az állam képes legyen megmenteni.

Izland története megmutatja a pénzügyi globalizáció egyik alapvető aszimmetriáját. Bármely ország bankja felnőhet a nagyok közé, ám amikor a zene véget ér, és a pénzintézeteknek támasz kell, akkor nem árt egy nagy és erős állam, mely képes segítő kezet nyújtani.

Izland megtanulta a leckét. A válság után a bankrendszert átalakították, a valutát leértékelték, tőkekorlátozásokat vezettek be. A három óriásbankot feldarabolták, államosították, egyes részeiket értékesítették, vagy felszámolták. És azóta odafigyelnek arra, hogy a bankszektor mérete ne haladja meg az ország gazdasági lehetőségeit.

A Lehman Brothers brutális tőkeáttétele

A Lehman Brothers 2008-as bukása a modern pénzügyi történelem egyik ikonikus pillanata. A befektetési bank összeomlása nemcsak egy vállalat végét jelentette, hanem egy korszak illúzióinak szétesését is. A csőd egyik oka a globális óriás közel 30-szoros tőkeáttétele volt.

A tőkeáttétel lényege egyszerű. Ha van 1 egységnyi saját tőkém, és ahhoz 29 egységnyi hitelt veszek fel, akkor 30 egységnyi eszközt tudok vásárolni. A méret idegen tőkével való felnagyítását hívja a szakma tőkeáttételnek. A példa 30-szoros tőkeáttétele azt jelenti, hogy ha 1 százalék nyeresége van a banknak a megvásárolt eszközökön, akkor a saját tőkéjéhez viszonyítva ez már 30 százalékos hozamot jelent.

A probléma csak annyi, hogy a brutális eladósodottság ugyanígy felnagyítja a veszteségeket is. Ha a pénzintézet eszközeinek az értéke 3 százalékot esik, akkor elpárolgott a saját tőke értékének 90 százaléka. Egy pár százalékos esés szinte mindennapi lehetőség a legtöbb befektetés esetében. 30-szoros tőkeáttétel mellett azonban a vállalat végét jelenti.

Amikor az óriási adóssághegy rádőlt a patinás pénzügyi vállalkozásra, sokan reménykedtek állami mentőövben. Ám a 2007-ben még 4,2 milliárd dolláros nettó eredményt produkáló bank 2008. szeptember 15-i csődvédelmi bejelentése után senki nem volt hajlandó mentőövet dobni nekik. Így a 600 milliárd dollár feletti eszközállománnyal rendelkező vállalat úgy került be a gazdasági történelemkönyvekbe, mint az USA legnagyobb csődje.

A Lehman csődje persze nem kizárólag a tőkeáttételből fakadt. Nem segített a jelzálogpiaci kitettségük, az általuk tartott strukturált pénzügyi termékek átláthatatlansága, a rövid lejáratú finanszírozásuk által okozott likviditási kockázat, a bizalom hirtelen eltűnése és a piaci szereplők pánikreakciója sem. Ám a végső csapást a brutális adósságállomány jelentette.

A pénzügyi világban a bizalom sokszor gyorsabban tűnik el, mint a tőke. Amíg egy bank stabilnak tűnik, addig jellemzően az is marad. A gondolatnak itt valóban teremtő ereje van. Ha azonban a hitelezők és partnerek egyszerre kezdenek kételkedni, akkor a gondok hamar hatványozódnak.

A történet végső tanulsága egyszerű. Nem az a legfontosabb, hogy mennyi a nyereségünk, amikor a piac jó irányba megy. A lényeges kérdés az, hogy meddig tudjuk elviselni azt, hogy az árak a rossz irányba mozognak. És egy nagy tőkeáttétel pontosan ezt a veszteségtűrő képességünket rontja le.

Az ország, ahol ötből két ember munkanélküli

A munkanélküliség a közgazdaságtan egyik legemberibb mutatója. Azt jelzi, hogy a társadalom mekkora része kel fel reggel úgy, hogy lenne ereje, ideje és szándéka dolgozni, de nincs hová mennie. Eswatini, a Dél-Afrika és Mozambik közé ékelődő kis királyság esetében ez a mutató szinte hihetetlen képet mutat. 2024 májusában az ILO-becslése szerint a munkanélküliségi ráta 40,4 százalék volt, azaz öt munkaképes korú lakosból kettő volt álláskereső. A 15-24 éves fiatalok mutatója még ennél is drámaibb, 65 százalékos, azaz náluk háromból kettőt érintett a munkanélküliség problémája.

Eswatini kis, kevéssé diverzifikált gazdaság, amely erősen függ az alacsony hozzáadott értékű tevékenységektől, köztük a mezőgazdaságtól. Egy ilyen gazdaság kevés stabil, formális, adózott és előrelépést kínáló munkahelyet hoz létre.

A fiatalok mutatója különösen szomorú. Egy jól működő gazdaságban az első munkahely a belépő a felnőtt életbe. Jövedelmet biztosít, szakmai tudást és jövőképet ad, egyben esélyt az önállóságra, a szülőktől való képletes és valós elválásra. Eswatiniben azonban a fiatalok tömegei számára ez a kapu zárva van.

A munkanélküliség ráadásul szorosan összekapcsolódik a szegénységgel. UNICEF-adatok szerint a lakosság körülbelül 59 százaléka a nemzeti szegénységi küszöb alatt él, 20,1 százalék pedig extrém szegénységben. Ez persze nem meglepő. Ha egy családban nincsen elég rendszeres bérjövedelem, akkor lehetetlen kitörni a szegénységből.

Eswatini példája is megmutatja, hogy a magas munkanélküliség nem azt jelenti, hogy az emberek nem akarnak dolgozni. Hanem azt, hogy a gazdaságban nincsen elég lehetőség. És amíg nem jönnek létre termelékenyebb, a fiatalokat is felszívni képes ágazatok, addig valószínűleg nem is fog változni ez a helyzet.

Amikor az állam kamatot kap a felvett hitelek után

A pénzügy egyik legalapvetőbb összefüggése az, hogy a felvett hitelek után kamatot kell fizetni. Hiszen a hitelező lemond a pénze mai használatáról, egyben kockázatot is vállal, így logikus, hogy mindezért cserébe hozamot vár el. A XXI. században azonban a világ egy olyan állapotba jutott, amelyben ez az ősi logika nem volt érvényes.

2020 végén a negatív hozamú kötvények globális állománya meghaladta a 18 ezer milliárd dollárt. Ez azt jelentette, hogy befektetők hatalmas összegeket tartottak olyan állampapírokban és más kötvényekben, amelyek lejáratig tartva kevesebbet fizettek vissza, mint a befektetés. 2020-ban a dán 30 éves állampapírhozam évi -1,2% körül volt. Ha egy befektető lejáratig tartott egy ilyen papírt, akkor összesen a névérték harmadát bukta el a negatív hozam miatt.

Első hallásra ez őrültségnek tűnik. Ki az, aki olyan helyen tartja a pénzét, ahol biztosan veszteséget kell majd elkönyvelnie? A válasz azonban megdöbbentően logikus. Az, aki azt gondolja, hogy máshol várhatóan még ennél is nagyobb buktával kellene szembesülnie.

Az is igaz persze, hogy egy nyugdíjalap, egy biztosító, egy bank vagy egy jegybank nem mindig azért vesz kötvényt, mert magas hozamot szeretne kapni. Lehet, hogy a biztonság miatt vásárol. Vagy likvid befektetés kell neki. Esetleg így felel csak meg a szabályozói előírásoknak.

A negatív hozam világa azt mutatja, hogy a pénzügyi eszközöknek nem csak a jövedelemtermelő képessége lehet érdekes a befektetők számára. Egyeseknek a biztonság, másoknak a likviditás néha többet jelenthet, mint a kamat vagy a hozam pontos mértéke, vagy akár pozitív volta.

A jelenség mögött a 2008 utáni monetáris politika, a deflációs félelmek, az alacsony növekedés, az eszközvásárlási programok, a demográfiai megtakarítási többletek és a globális biztonságkeresés együttese állt. A jegybankok lenyomták a kamatokat, a befektetők biztonságot kerestek, a kötvényárak emelkedtek, a hozamok pedig egyes esetekben a nulla alá süllyedtek.

Ez a jelenség azt is megmutatja, hogy a modern pénzügyben a racionális viselkedés nem mindig egyezik meg azzal, amit a józan hétköznapi gondolkodás sugall. Egy háztartás számára furcsa lenne fizetni azért, hogy valakinek kölcsön adhassák a saját pénzüket. Egy nagy intézmény számára azonban bizonyos helyzetekben ez lehet a legjobb döntés.

Amikor a betétes fizet a jegybanknak, hogy ott tarthassa a pénzét

A fenti negatív hozamok nem csak az államok, hanem a jegybankok világában is létező jelenség. 2015-ben a Svájci Nemzeti Bank -0,75 százalékos kamatot fizetett a bankok nála elhelyezett bizonyos betéteire. Azaz igazából a betétesnek került pénzbe az, hogy az SNB-nél parkoltatta a megtakarításait. A negatív kamat célja részben az volt, hogy mérsékelje a frank iránti túlzott keresletet.

Svájc különleges ország a pénzügyek világában. Stabilitás, óvatosság, erős intézmények, erős valuta és biztonság jellemzi. Emiatt válságok idején a befektetők menedékként tekintenek az országra és a svájci frankra.

Ez azonban Svájc számára nem mindig áldás. Ha túl sokan akarnak frankot venni, a valuta túlságosan megerősödhet. Ez viszont rontja az export versenyképességét és deflációs nyomást okozhat a gazdaságban. Ez utóbbi jó hírnek tűnhet, különösen a magyar hiperinfláció tárgyalása után. Azonban a valóságban az árszint csökkenése ugyanúgy probléma, mint annak gyors emelkedése, ugyanis nagyon gyorsan munkanélküliséget és gazdasági visszaesést okozhat.

A negatív kamat olyan, mintha a bank azt mondaná a betétesnek, hogy nem fizetek neked azért, hogy nálam tartod a pénzed, hanem te fizetsz nekem. Az üzenet a napnál is világosabb, a banknak nincsen szüksége a másik szereplő pénzére, sőt, igazából problémát okoz számára. Ezért bünteti a betétest a nulla alatti kamatszinttel.

A kamat persze nem csak ilyenkor gazdaságpolitikai eszköz, hanem normál időkben is. A jegybank jellemzően a kamatszint finomhangolásával próbálja szabályozni a pénz mozgását, az inflációt, az árfolyamot és a gazdasági aktivitást. És amikor a világ rendkívüli időket él meg, akkor a kamat is rendkívüli tartományba kerülhet.

Amikor az olaj eladója fizet a vásárlónak

2020. április 20-án a WTI amerikai olaj májusi határidős kontraktusának ára -37,63 dolláron zárt hordónként. Az érték előtti vízszintes vonal nem nyomdai hiba és nem is elírás, hanem a negatív számok egyezményes jele. Az olajért, azért a nyersanyagért, amely a XX. század geopolitikai és gazdasági hatalmának egyik legfontosabb forrása volt, nem a vevő, hanem az eladó fizetett.

Nem arról volt persze szó, hogy az olaj általában értéktelenné vált. A negatív ár egy konkrét határidős kontraktushoz, konkrét lejárathoz, konkrét fizikai leszállítási és tárolási helyzethez kapcsolódott. A fekete arany azonnali ára a fenti napon is a pozitív tartományban mozgott. Ám ennek a konkrét speciális árucikknek az árjegyzése olyan értéket vett fel, melyet korábban elképzelhetetlennek tartottak.

A koronavírus-járvány idején a globális kereslet hirtelen összeomlott. Repülők álltak le, autóforgalom esett vissza, ipari aktivitás lassult. Az olaj kínálatát azonban nem lehet egyik napról a másikra a kereslethez igazítani. A kitermelés, szállítás, finomítás és tárolás fizikai rendszerekhez kötött. Ha az olaj jön, de nincs rá azonnal vevő és nincs elegendő tárolókapacitás, akkor a birtoklása problémává válik.

A határidős piacokon ráadásul sok szereplő nem akar ténylegesen olajat tartani. A pénzügyi spekulánsok az ármozgás irányát szeretnék csak eltalálni, de nincsenek olyan raktáraik, ahol az olajhordókat le lehet tenni. Egy ilyen befektető ha korábban olajkontraktust vásárolt, akkor a lejárathoz közeledve akkor is eladja azt, ha ezen komoly vesztesége lesz. Akár még fizetni is hajlandó azért, hogy a tényleges fizikai terméket ne neki, hanem valaki másnak kelljen majd valahol elhelyeznie.

Ez volt a közgazdasági logika a negatív ár mögött. Az eladók azt mondták, hogy fizetek, csak vedd át tőlem ezt a kötelezettséget. A negatív olajár nem azt jelentette, hogy a közgazdaságtan szabályai érvényüket vesztették, hanem pontosan azt, hogy jól működtek. Ha valamiből túlkínálat van, annak a terméknek esni fog az ára. Extrém esetben akár nulla alá is.

A -37,63 dolláros ár azért tanulságos történet, mert egyetlen számban sűríti össze a lényeges faktorokat. A járványt, a pénzügyi piacokat, a logisztikát, az energiapolitikát és az ár mögötti közgazdasági törvényszerűségeket. Megvilágítja, hogy az ár nem mindig azt mondja meg, mennyit ér valami. hanem azt, hogy mennyibe kerül megszabadulni tőle.

Mit tanítanak a szélsőséges számok?

A kilenc történet első pillantásra nagyon különböző. Magyar hiperinfláció, japán államadósság, izlandi bankválság, Lehman-tőkeáttétel, eswatini munkanélküliség, negatív hozamú kötvények, svájci negatív kamat, negatív olajár. Mégis ugyanarról szólnak. Arról, hogy a gazdaság alapöss

A hiperinfláció valami nagyon érdekes dolgot tanít nekünk a pénzről. Azt, hogy a pénz alapja mindig a bizalom. Ha ez eltűnik, a fizetőeszköz értéktelen papírrá válik, függetlenül attól, hogy mennyi nulla van rajta.

Az adósságról Japán példája mond nekünk valami újat. Azt, hogy nincs egy olyan objektív szint, ami felett az adósság biztosan problémát jelent. Az, hogy egy állam képes-e elhordozni a hitelei terhét, nagymértékben függ a hitelezők hozzáállásától és szerkezetétől.

A bankokat Izland és a Lehman példája segít jobban megérteni. A pénzügyi rendszer jó időkben hajlamos túl nagynak, túl okosnak és túl stabilnak hinni magát. A válságok alatt azonban kiderülhet, hogy a méret és a tőkeáttétel nemcsak erő tud lenni, hanem sebezhetőség is.

A munka fontosságáról szól Eswatini példája. Megmutatja, hogy a munkaerőpiac nem pusztán statisztikai adatokról szól, hanem emberi életpályákról, társadalmi szerepekről és a fiatalok jövőjéről.

A kamatról a negatív hozamok és a negatív svájci kamat tanít valami újat. Azt, hogy a kamat nem csak jutalom lehet, hanem néha a biztonság, a likviditás, a stabilitás ára. És ilyen helyzetekben a megtakarítások viszik a pénzt, nem hozzák.

A negatív olajár pedig azt tanítja, hogy még a legstabilabb közgazdasági összefüggések is meglephetnek minket. Elképzelhető például, hogy az ár nem az értéket méri, hanem a kényszert, a limitált tárolási kapacitást, a terhes szerződéses kötelezettségeket és a fizikai világ korlátait.

A közgazdaságtan azért izgalmas, mert a számai mögött mindig történetek vannak. A szélsőséges számok pedig azért különösen értékesek, mert megmutatják, mi történik akkor, amikor a hagyományos összefüggések nem működnek.

Ahogyan egy híd teherbírását sem szélcsendben, hanem viharban ismerjük meg, úgy a gazdasági intézmények, a pénz, a bankok, az államok és piacok is akkor mutatják meg igazi arcukat, amikor a számok átlépik a józan ész határát.

A gazdaságtörténet legfurcsább számai ezért nem pusztán érdekes történetek, hanem stratégiai érzékkel, ügyesen elhelyezett kamerák. Ezek is a főműsort, azaz a gazdaság működését mutatják, ám olyan bepillantást engednek a kulisszák mögé, melyekből nagyon sokat lehet tanulni akkor, ha figyelmesek vagyunk.

A szerző Sebestyén Géza, a BCE docense és az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője