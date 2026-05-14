Nőnek a lakossági banki költségek, sorra jelentik be a drágítást a pénzintézetek – itt a határidő

A Magyarországon működő szolgáltatóknak jellemzően egy hónappal azelőtt kell közzétenniük díjváltozásaikat, hogy azt bevezetnék, ám kivételek ez alól a bankok, amelyeknek két hónappal előtte kell ugyanezt bejelenteniük – írja a hvg.hu összefoglalója.

Az OTP Bank már honlapján közzétette, hogy mely tételeket emeli majd július elsejétől. Mindenhol nagyjából 4 százalékkal vagy valamivel afelett drágítanak: a normál számlavezetési díj például 1416 forintról 1478 forintra emelkedik,a belföldi ATM-ből a készpénzfelvétel díja a 150 ezres határig 165 forint + 1,79 százalékról 172 forint + 1,79 százalékra emelkedik.

A CIB Bank is közéttettem mekkorát emel, a CIB Eco Bankszámla havi számlavezetési díja például 3733 forintra nő 3449 forintról. Összesen 8,2-8,3 százalékkal emelkednek a díjaik.

A K&H Bank hivatalosan áprilistól emelte az árakat, 4,4 százalékkal. Azt is megjegyezték, hogy a számlavezetési és számlacsomagdíjak esetében a bank a felemelt díjak érvényesítésétől 2026. június 30-ig tartó akciós időszakban eltekint. A lakossági bankszámlvezetési díj így havi 786 forintól 828 forintra nő.

Hivatalosan áprilistól emelt a Raiffeisen Bank is, ugyancsak 4,4 százalékkal, de ők is elhalasztják az emelést június 30-ig. Így például számos szolgáltatásnál 1000 forintról 1044 forintra nő a díj.

Az Erste Bank április végén jelentette be, hogy júliustól árakat emel, ami a lakossági számlák, a bankkártyák és az SMS-szolgáltatások díjait érinti. Ők is tartják magukat a 4,4 százalékhoz, így például egy eseti átutalásért internetbankon és mobilalkalmazáson nyár közepétől 0,272 százalékot fognak felszámolni, de minimum 265 forintot, maximum 16 910 forintot.

Az UniCredit Bank szintén 4,4 százalékkal emel.