Új bank jön létre a katonai kiadások finanszírozására, de máris vita van

Az úgynevezett Védelmi, Biztonsági és Reziliencia Bank (DSRB) létrehozását korábbi NATO-biztonsági tanácsadók, egykori magas rangú katonai tisztviselők és bankárok kezdeményezték. A tervek szerint a pénzintézet mintegy 135 milliárd dollárt (42,4 ezer milliárd forint) gyűjtene védelmi projektek finanszírozására különösen olyan országokban, amelyek nehezen jutnak hozzá kedvezőbb kamatozású forrásokhoz.

„A részt vevő országok egyhangúlag támogatták, hogy a tárgyalásoknak helyt adó Kanada a DSRB székhelyeként szolgáljon” – áll a kanadai pénzügyminisztérium közleményében. Kanada volt a projekt legismertebb támogatója, de

a kezdeményezés kedvezőtlen fordulatokat is kénytelen volt elszenvedni: Nagy-Britannia és Németország ugyanis elhatárolódott tőle.

Doug Ford volt ontariói tartományi kormányfő közösségi médián közzétett bejegyzésében Torontót javasolta székhelyül, mondván, ez lehetőség arra, hogy Kanada „a globális védelmi finanszírozás és gyártás középpontjába” kerüljön. „Pénzügyi fővárosunk képzett munkaerővel és páratlan globális összeköttetésekkel rendelkezik, nincs jobb helye a banknak, mint Toronto” – fogalmazott Ford.

A DSRB több pénzintézettel is együttműködik működésének előkészítése érdekében, köztük a JPMorgannal, a Deutsche Bankkal és a Royal Bank of Canadával.

Nagy-Britannia mindeközben önálló multilaterális finanszírozási kezdeményezést indított Hollandiával és Finnországgal együtt, amelynek célja magántőke bevonása fegyverek, lőszerek és katonai felszerelések beszerzésére.