2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
Four rockets of anti-aircraft missile system are directed upwards against the background of sunset
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

Új bank jön létre a katonai kiadások finanszírozására, de máris vita van

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kanadában lesz a székhelye annak a pénzintézetnek, amelynek célja a fokozott geopolitikai kockázatokkal szembenéző nemzetek újrafegyverkezésének finanszírozása lesz – jelentette be Mark Carney kanadai miniszterelnök.

Az úgynevezett Védelmi, Biztonsági és Reziliencia Bank (DSRB) létrehozását korábbi NATO-biztonsági tanácsadók, egykori magas rangú katonai tisztviselők és bankárok kezdeményezték. A tervek szerint a pénzintézet mintegy 135 milliárd dollárt (42,4 ezer milliárd forint) gyűjtene védelmi projektek finanszírozására különösen olyan országokban, amelyek nehezen jutnak hozzá kedvezőbb kamatozású forrásokhoz.

„A részt vevő országok egyhangúlag támogatták, hogy a tárgyalásoknak helyt adó Kanada a DSRB székhelyeként szolgáljon” – áll a kanadai pénzügyminisztérium közleményében. Kanada volt a projekt legismertebb támogatója, de

a kezdeményezés kedvezőtlen fordulatokat is kénytelen volt elszenvedni: Nagy-Britannia és Németország ugyanis elhatárolódott tőle.

Doug Ford volt ontariói tartományi kormányfő közösségi médián közzétett bejegyzésében Torontót javasolta székhelyül, mondván, ez lehetőség arra, hogy Kanada „a globális védelmi finanszírozás és gyártás középpontjába” kerüljön. „Pénzügyi fővárosunk képzett munkaerővel és páratlan globális összeköttetésekkel rendelkezik, nincs jobb helye a banknak, mint Toronto” – fogalmazott Ford.

A DSRB több pénzintézettel is együttműködik működésének előkészítése érdekében, köztük a JPMorgannal, a Deutsche Bankkal és a Royal Bank of Canadával.

Nagy-Britannia mindeközben önálló multilaterális finanszírozási kezdeményezést indított Hollandiával és Finnországgal együtt, amelynek célja magántőke bevonása fegyverek, lőszerek és katonai felszerelések beszerzésére.

Hegedűs Zsolt árnyalta a Kapitány István által bejelentetteket

Elmaradt az Egyesült Államok gigászi befizetése, példátlan válságba sodródott a világszervezet

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) tíz százalékkal csökkenti a kiadásait, miután az Egyesült Államok ismét elmaradt a tagdíj befizetésével. A Reuters által megismert bizalmas WTO-dokumentumokból az is kiderül, hogy egyre több tagállam nem teljesítette határidőre a fizetési kötelezettségét.

Összerúgta a port Kapitány István és Hegedűs Zsolt? Ebben van véleménykülönbség a két leendő miniszter között

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) is megszólalt a kérdésben, és megerősítette az egészségügyi miniszterjelölt szavait.

Trump says he will hike tariffs on EU cars to 25%

The current level of tariffs charged on goods entering the US from the EU is 15%, under a deal negotiated last July.

