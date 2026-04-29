Munkagépek és emberek dolgoznak egy külszíni bányában.
Nyitókép: Unsplash

Kína már több mint egy tucat kulcsfontosságú nyersanyag kitermelésében az első

Infostart / MTI

A távol-keleti nagyhatalom több stratégiai fontosságú fémből és ritkaföldfémből is a legnagyobb készlettel rendelkezik, sőt, bizonyos elemek esetén a globális kitermelés felét adja.

Kína 14 ásványi nyersanyagból a világ legnagyobb készleteivel rendelkezik, és 2025-ben 17 kulcsfontosságú ásvány kitermelésében is első helyen állt – közölte a kínai természeti erőforrások minisztériuma szerdán.

A legnagyobb készletek közé tartoznak egyebek mellett a ritkaföldfémek, a volfrám, az ón, a molibdén és az antimón, valamint több stratégiai jelentőségű fém, például a gallium, a germánium és az indium. A tárca szerint például a ritkaföldfémek és az antimón esetében Kína a globális termelés több mint felét adja.

A bányászati ágazat kibocsátása 2025-ben mintegy 32,7 ezer milliárd jüant (mintegy 4,8 billió dollár) tett ki, ami a GDP több mint 23 százalékának felel meg. Kína ezzel megőrizte vezető szerepét a kitermelés, valamint a feldolgozó- és kohászati ipar területén.

A feldolgozásban az ország pozíciója még erősebb: a ritkaföldfémek finomításának mintegy 94 százaléka, a mangántermékek 99 százaléka, az alumínium 60 százaléka, az acél 53 százaléka, a réz 47 százaléka Kínához köthető globálisan.

A minisztérium szerint a nagy erőforrás-bázis hozzájárul az ipari ellátási láncok stabilitásához és az új ágazatok fejlődéséhez, miközben az ország a következő ötéves terv időszakában a kritikus nyersanyagok – köztük a réz, a lítium, a kobalt és a nikkel – feltárására és kitermelésének bővítésére is összpontosít.

Van némi bizonytalanság abban, hogy mit érnek el a Tisza konkrét adómódosítási tervei

Egyelőre bizonytalan, hogy mekkora hatást gyakorolhatnak a gazdaságra és a költségvetésre a leendő Tisza-kormány adócsökkentési tervei – vélekedett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
 

Vizsgálóbizottság alakul az 1988 és 2000 közötti privatizáció feltárására

Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Vagyonmenekítés: megszólalt a rendőrség

Vizsgálat indulhat a fizetős kórházi részlegek miatt

Gulyás Gergely: kivezethető a rendkívüli jogrend, megvan a bizottsági elnöki tisztségek pártelosztása

VIDEÓ
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: majdnem teljes a Tisza-kormány, átalakulás zajlik a Fideszben

Áll a bál az ukrajnai gigahitel körül: komoly új feltételeket szabhat az EU - ebből óriási botrány lehet

Az Európai Unió egy olyan adómódosítás bevezetéséhez kötheti az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelkeret folyósítását, ami népszerűtlen lehet Ukrajnában.

Trump claims King 'agrees' Iran shouldn't have nuclear weapon in White House banquet speech

In response, Buckingham Palace tells the BBC the King is "naturally mindful" of the government's "well-known position" on preventing nuclear proliferation.

