KSH: egy év alatt negyedével nőtt az átlagos reálkereset

Az átlagkereset kiugró emelkedéséhez elsősorban a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása (fegyverpénz) járult hozzá. E hatás a bruttó átlagkereset növekedéséből 18,0 százalékpontot magyaráz. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.

A bruttó kereset mediánértéke 598 700, a nettó kereset mediánértéke 420 200 forintot ért el, 11,0, illetve 12,5 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

A fegyverpénz egyszeri kifizetésének hatását kiszűrve a bruttó átlagkereset 8,3 százalékkal emelkedett. A juttatás a költségvetés (elsősorban a közigazgatás, védelem nemzetgazdasági ág) bruttó átlagkereset-növekedésére hatott jelentősen.

A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése – jegyezte meg jelentésében a KSH.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 694 700 forint volt, ami 9,4 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 683 800, a költségvetésben 720 400, a nonprofit szektorban 726 800 forintot tett ki, 8,4 és 12,8, illetve 9,0 százalékkal nőtt egy év alatt – ismertette a jelentés.

A reálkereset 25,4 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 2,1 százalékos növekedése mellett. Az úgynevezett fegyverpénz hatását kiszűrve a reálkereset növekedése 8,1 százalékra becsülhető – közölte a KSH.