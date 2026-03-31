ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.4
usd:
336.94
bux:
122244.37
2026. március 31. kedd Árpád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Hungarian forint money, Woman clutching a handful of banknotes, Large denominations, Inflation and financial situation in Hungary
Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

KSH: egy év alatt negyedével nőtt az átlagos reálkereset

Infostart / MTI

2026 januárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840 600, a nettó átlagkereset 585 700 forint volt. A bruttó átlagkereset 26,3, a nettó átlagkereset 28,0, a reálkereset pedig 25,4 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az átlagkereset kiugró emelkedéséhez elsősorban a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása (fegyverpénz) járult hozzá. E hatás a bruttó átlagkereset növekedéséből 18,0 százalékpontot magyaráz. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.

A bruttó kereset mediánértéke 598 700, a nettó kereset mediánértéke 420 200 forintot ért el, 11,0, illetve 12,5 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

A fegyverpénz egyszeri kifizetésének hatását kiszűrve a bruttó átlagkereset 8,3 százalékkal emelkedett. A juttatás a költségvetés (elsősorban a közigazgatás, védelem nemzetgazdasági ág) bruttó átlagkereset-növekedésére hatott jelentősen.

A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése – jegyezte meg jelentésében a KSH.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 694 700 forint volt, ami 9,4 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 683 800, a költségvetésben 720 400, a nonprofit szektorban 726 800 forintot tett ki, 8,4 és 12,8, illetve 9,0 százalékkal nőtt egy év alatt – ismertette a jelentés.

A reálkereset 25,4 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 2,1 százalékos növekedése mellett. Az úgynevezett fegyverpénz hatását kiszűrve a reálkereset növekedése 8,1 százalékra becsülhető – közölte a KSH.

Kezdőlap    Gazdaság    KSH: egy év alatt negyedével nőtt az átlagos reálkereset

statisztika

ksh

kereset

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: „elvehetném az iráni olajat” – miért fontos a Harg-sziget?

„Őszintén szólva, a legszívesebben rátenném a kezem az iráni olajra, de néhány ostoba ember otthon azt kérdezi, hogy mi értelme lenne? De ők ostobák” – nyilatkozta az amerikai elnök a Financial Times lapnak. A kulcsfontosságú Harg-sziget megszállása lehet a következő amerikai lépés – az amerikai deszantosok már készenlétben állnak.
 

Üzemanyag: így pánikolt be a világ

Olaj, gáz? – Más fontos nyersanyagok is a Közel-Keleten rekednek most

Dróntalálat ért egy Dubajban horgonyzó tankhajót

Robbanások Jeruzsálemben és Teheránban

Teherán vámot szedne a Hormuzi-szorosban

Jól kezdett a forint, az iráni háború hírei rángatják a piacot

VIDEÓ
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.31. kedd, 18:00
Dobrev Klára
a Demokratikus Koalíció elnöke, a párt választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, de mivel a hajó tele volt kőolajjal, félő, hogy olajszivárgás lesz. Az Egyesült Államok elit és legendás 82. légideszant-hadosztályának több ezer katonája megérkezett a Közel-Keletre. Eközben Donald Trump elnök az Irán elleni háború következő lépéseit mérlegeli, beleértve a szárazföldi erők esetleges bevetését is iráni területen. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos, ami kiderült a Barátság kőolajvetetékről: mégsem indulhat meg az olajszállítás egyhamar?

Egyre nagyobb feszültséget okoz Brüsszelben, hogy Ukrajna hetek óta nem engedi az uniós szakértőknek a sérült Barátság kőolajvezeték megvizsgálását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 31. 10:44
Kifizette a 4iG a 100 millió dolláros befektetését az Axiom Space-be
2026. március 31. 09:24
Szakértő: közel a plafon, lassabban nőnek az árak az ingatlanpiacon
×
×