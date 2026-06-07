A Veol.hu számol be arról, hogy egy Balatonföldvár térségében horgászó férfi három uszonyost megtartott a horgászás után, ami bírsággal járt, és a pecázásból való hosszú kizárással.

A miskolci illetőségű pecás, V. Sz. 2026. március 22-én horgászott, és el akarta vinni a három balint, amit kifogott, ráadásul tilalmi időben, műcsalival dolgozott.

A bírság mellett közel egy évre búcsúzhat hobbijától a horgász, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Halgazdálkodási Hatóság végül 102 100 forintos halvédelmi bírságot szabott ki, és 9 hónapra eltiltotta a horgászattól a miskolci férfit. A Balatonnál tehát nemcsak a kapásra kell figyelni: tilalmi időben, méretkorlát alatt vagy hiányos naplóvezetéssel a fogás könnyen drágább lehet, mint néhány kiló halfilé.