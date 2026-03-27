Nyitókép: AzmanJaka/Getty Images

Enyhén csökkent a foglalkoztatottak száma

Infostart / MTI

2026 februárjában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 616 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 231 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,8 százalék volt – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A 2025. december-2026. februári háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 623 ezer volt, 66 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 34 ezerrel, 2 millió 453 ezerre, míg a nők esetében 32 ezerrel, 2 millió 169 ezerre mérséklődött.

Forrás: KSH
A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 439 ezren dolgoztak, ami 87 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 112 ezer volt – közölte a KSH.

A 15-64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta érdemben nem változott, 0,3 százalékponttal, 74,7 százalékra mérséklődött. Ez az érték a férfiak esetében 78,4 százalékot, a nők körében pedig 70,8 százalékot mutatott.

A KSH jelentése szerint a 15-74 éves munkanélküliek átlagos száma 236 ezer volt a 2025. december-2026. februári időszakban, 22 ezer fővel meghaladta az egy évvel ezelőttit. A munkanélküliségi ráta 4,9 százalék volt, 0,5 százalékponttal több, mint az előző év azonos időszakában.

A férfi munkanélküliek száma 125 ezer, a nőknél 111 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak esetében 4,8, a nők körében 4,9 százalékot ért el.

A munkakeresés átlagos időtartama 11,9 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 37,2 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 5,7 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől. A 4-11 hónapja munkát keresők aránya 7,2 százalékponttal 28,2 százalékra nőtt, miközben a több mint egy éve munkát keresők aránya érdemben nem változott, 34,6 százalék volt. A munkanélküliség növekedése összefüggésben van a hosszabb ideje (4-11 hónapja) munkát keresők arányának növekedésével.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. február végén az egy évvel korábbihoz képest 2,7 százalékkal, 226 ezer főre mérséklődött – közölte a KSH.

Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után – véli a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a részletekről.
 

A dél-koreai Hanva Aerospace bemutatta legújabb, 8x8-as kerekes alvázra épített 155 milliméteres önjáró tarackját. A fejlesztés a K9 Thunder lánctalpas löveg tűzerejét egy közúton gyorsan mozgatható platformon kínálja - jelentette az Army Recognition.

Iran says it is waiting for Washington to respond to its conditions for a ceasefire, as Israel launches new strikes on Tehran and Beirut.

