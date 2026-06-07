Most két nap nyár – időjárás

Anticiklon peremére került a Kárpát-medence, egyre szárazabb, melegebb légtömegek érkeznek, egészen keddig nyár lesz, amikor is egy ciklon hoz enyhülést és újra csapadékot.

Ami a közelebbi jövőt illeti, némileg felhős, ködös, de nem túl hűvös (10-16 fok) éjszaka után hamisítatlan nyári vasárnap jön, sok napsütésben lesz részünk, fátyol- és gomolyfelhők mellett. Eső aligha lesz, legfeljebb egy kis zápor az Északi-középhegység vagy az Alpokalja vidékén.

Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a maximumok 26-31 fok közt lesznek árnyékban, ahogy hétfőn is nagyjából ilyen idő lesz, a keddről pedig már szóltunk; érdekes hőmérsékleti megoszlás lesz akkor.