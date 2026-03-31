2026. március 31. kedd Árpád
Elemző a friss bérnövekedési adatokról: a fegyverpénz nagyon megdobta az év eleji számokat

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
Több mint 26 százalékkal emelkedtek a bruttó keresetek januárban a KSH közlése szerint. Ebben azonban szerepet játszott az, hogy januárban fizették ki a fegyverpénzt. Ha ezt a tételt nem számítjuk bele a statisztikába, akkor idén az év első hónapjában a nettó medián kereset 420 200 forintot tett ki, ami 12,5 százalékos növekedés – mondta az InfoRádióban Hornyák József, a Portfolio elemzője.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, a KSH friss kimutatása szerint 2026 januárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840 600, a nettó átlagkereset 585 700 forint volt. A bruttó átlagkereset 26,3, a nettó átlagkereset 28, a reálkereset pedig 25,4 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit.

„Az idei év elején számolta el a Központi Statisztikai Hivatal a fegyverpénzt. A rendvédelmi dolgozók hat havi illetményt kaptak, ez pedig nagyon jelentős mértékben meglökte a kereseteknek a növekedési ütemét, így jött ki ez a 26 százalék feletti adat” – mondta az InfoRádióban Hornyák József, a Portfolio elemzője.

A szekértő hozzátette, érdemes a KSH adatsorát megtisztítani ettől a torzító hatástól, és

a fegyverpénzt levonva bruttó 8,3 százalékos béremelkedés látható az átlagkeresetek tekintetében, ami már sokkal közelebb áll ahhoz az ütemhez, amit az átlagemberek érezhettek a fizetésük növekedésében.

Az elemző elmondta, a KSH adatai alapján a bruttó átlagkereset 840 ezer forint volt, viszont ez a fegyverpénzzel együtt értendő. A Portfolio becslése szerint viszont

fegyverpénz nélkül a januári bruttó átlagkereset 721 ezer forint lehetett,

nettó jövedelem tekintetében pedig a hivatal 586 ezer forintot saccolt, míg a portál szakértője szerint a tisztított adat ennél mintegy 100 ezer forinttal kevesebb lehet.

Hornyák József szerint ebből a szempontból érdemes kiemelni a bruttó mediánkeresetek alakulását, itt ugyanis 600 ezer forint alatti összegről van szó. Ez az az összeg, aminél a dolgozók egyik fele többet, a másik fele kevesebbet keres, az átlagbérnél pedig azért a munkavállalók nagyjából kétharmada vihet haza kevesebb pénzt – tette hozzá.

A Portfolio elemzője kijelentette:

januárban a nettó mediánkereset 417 ezer forinton alakult.

Mint mondta, valószínűleg az év hátralévő részében is a keresetek növekedéséről lehet majd beszámolni, persze nem a KSH által megadott 26 százalékos mértékben, mivel ez egy egyszeri kiugró adat a fegyverpénz miatt. Úgy véli, a következő hónapok körülbelül 8-10 százalék közötti béremelkedési ütemet hoznak majd.

ksh

portfolio

medián

elemző

bérezés

béremelkedés

hornyák józsef

központi statisztikai hivatal

nettó

bruttó

Elemző a friss bérnövekedési adatokról: a fegyverpénz nagyon megdobta az év eleji számokat

Elemző a friss bérnövekedési adatokról: a fegyverpénz nagyon megdobta az év eleji számokat
Több mint 26 százalékkal emelkedtek a bruttó keresetek januárban a KSH közlése szerint. Ebben azonban szerepet játszott az, hogy januárban fizették ki a fegyverpénzt. Ha ezt a tételt nem számítjuk bele a statisztikába, akkor idén az év első hónapjában a nettó medián kereset 420 200 forintot tett ki, ami 12,5 százalékos növekedés – mondta az InfoRádiónak a Portfolio elemzője.
2026.04.01. szerda, 18:00
Toroczkai László
a Mi Hazánk elnöke, a párt választási listavezetője
Keserű pirula Elon Musknak: ellene ítéltek a Twitter felvásárlásához kapcsolódó perekben

Unalmas, 0-0-ás döntetlent játszott a magyar válogatott Görögország ellen

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

