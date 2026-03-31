Elemző a friss bérnövekedési adatokról: a fegyverpénz nagyon megdobta az év eleji számokat

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, a KSH friss kimutatása szerint 2026 januárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840 600, a nettó átlagkereset 585 700 forint volt. A bruttó átlagkereset 26,3, a nettó átlagkereset 28, a reálkereset pedig 25,4 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit.

„Az idei év elején számolta el a Központi Statisztikai Hivatal a fegyverpénzt. A rendvédelmi dolgozók hat havi illetményt kaptak, ez pedig nagyon jelentős mértékben meglökte a kereseteknek a növekedési ütemét, így jött ki ez a 26 százalék feletti adat” – mondta az InfoRádióban Hornyák József, a Portfolio elemzője.

A szekértő hozzátette, érdemes a KSH adatsorát megtisztítani ettől a torzító hatástól, és

a fegyverpénzt levonva bruttó 8,3 százalékos béremelkedés látható az átlagkeresetek tekintetében, ami már sokkal közelebb áll ahhoz az ütemhez, amit az átlagemberek érezhettek a fizetésük növekedésében.

Az elemző elmondta, a KSH adatai alapján a bruttó átlagkereset 840 ezer forint volt, viszont ez a fegyverpénzzel együtt értendő. A Portfolio becslése szerint viszont

fegyverpénz nélkül a januári bruttó átlagkereset 721 ezer forint lehetett,

nettó jövedelem tekintetében pedig a hivatal 586 ezer forintot saccolt, míg a portál szakértője szerint a tisztított adat ennél mintegy 100 ezer forinttal kevesebb lehet.

Hornyák József szerint ebből a szempontból érdemes kiemelni a bruttó mediánkeresetek alakulását, itt ugyanis 600 ezer forint alatti összegről van szó. Ez az az összeg, aminél a dolgozók egyik fele többet, a másik fele kevesebbet keres, az átlagbérnél pedig azért a munkavállalók nagyjából kétharmada vihet haza kevesebb pénzt – tette hozzá.

A Portfolio elemzője kijelentette:

januárban a nettó mediánkereset 417 ezer forinton alakult.

Mint mondta, valószínűleg az év hátralévő részében is a keresetek növekedéséről lehet majd beszámolni, persze nem a KSH által megadott 26 százalékos mértékben, mivel ez egy egyszeri kiugró adat a fegyverpénz miatt. Úgy véli, a következő hónapok körülbelül 8-10 százalék közötti béremelkedési ütemet hoznak majd.