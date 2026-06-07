A Veol.hu Veszprém megyei portál összeszedett néhányat a legértékesebb balatoni ingatlanból, képpel együtt meg is mutatja őket, az Ingatlanbazár kínálatából.

A balatoni ingatlanpiac felső kategóriájában már nem néhány tízmillió forintos nyaralókról beszélünk, akadnak olyan luxusingatlanok, amelyek ára egy kisebb társasházéval vetekszik, cserébe medencét, panorámát, saját borospincét vagy akár többgenerációs kialakítást kínálnak.

Balatonfüred

449,9 milliárd forintért kínálnak eladásra egy 350 négyzetméteres, 3 szintes luxusingatlant, 761 négyzetméteres telken, páratlan balatoni panorámával, két különálló lakrésszel. A luxusélményt a fűtött beltéri medence, a beépített jakuzzi és a hangulatos boltíves borospince teszi teljessé. A kertet automata öntözőrendszer gondozza, az udvaron pedig öt autó számára alakítottak ki parkolóhelyet elektromos kapuval. Azonnal költözhető, bútorozott.

Tihany

420 millió forintot kérnek egy Tihany-Cserhegyen fekvő, 2547 négyzetméteres telken álló nyaralóért, amely ugyan csak 90 négyzetméteres, de az örök balatoni panoráma és a hozzá tartozó, 125 éves borospince egészen egyedi hangulatot kölcsönöz neki. A kétszintes épületben négy szoba, két fürdőszoba, valamint konyha és étkező kapott helyet. A tulajdonosok szerint az ingatlan egyik legnagyobb vonzereje a természetközeli környezet.

Szigliget

399 millió forintért kínálnak egy közvetlen vízpart közeli, két külön lakrészből álló ingatlant. A csaknem 1400 négyzetméteres telken fekvő ház összesen 7 szobával rendelkezik, és jelenleg is működő vendégházként hasznosítják egyik részét. A balatoni kilátással rendelkező teraszok, a szauna, a dézsafürdő, a két garázs, valamint a modern klímarendszer és a kamerás biztonsági rendszer tovább növeli az ingatlan értékét. A strand mindössze 120 méterre található.