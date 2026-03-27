Végleges lépés történt nyugdíjügyben, már lehet számolgatni

A Magyar Közlönyben megjelent az a kormányrendelet, amely meghatározza a valorizációs értéket. A nyugdíjasok számára alapvető jelentőségű a valorizációs mutató, mivel az határozza meg a nyugdíjak reálértékét. A rendelet a 2026. január 1-jén kezdődő időszakra vonatkozik, és a rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A rendelet a társadalmi egyeztetés után az eredeti javaslatot tartalmazza, ami azt jelenti, hogy a 2024-es kereseteknél 1,090 a szorzó.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 9 százalékkal felszorozva veszik figyelembe a korábban megállapított szorzókat, a 2024-es kereseteket is ezzel számolva számítják be a nyugdíjaknál.

A táblázat 1950-ig visszamenőleg tartalmazza a most megváltozott szorzókat.

A keresetek, jövedelmek beszámításakor alkalmazandó valorizációs szorzószámokat a 2026. január 1-je és december 31-e közötti kezdő időponttól megállapított nyugellátásoknál kell alkalmazni. Az idei év első két hónapjában benyújtott nyugdíjigényléseknél a nyugdíjak végleges összegét csak a rendelet megjelenése után állapítják meg, addig az érintettek nyugdíjelőleget kapnak, amit utólag korrigálnak.