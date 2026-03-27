2026. március 27. péntek Hajnalka
Aggodalommal tölti el a nyugdíjas párt az otthoni pénzügyek áttekintése.
Nyitókép: Getty Images/Dobrila Vignjevic

Végleges lépés történt nyugdíjügyben, már lehet számolgatni

Megjelent a 75/2026. (III. 26.) számú kormányrendelet, ami megállapítja a 2026-ban kezdődő nyugdíjak kiszámításához szükséges valorizációs szorzószámokat, melyek az inflációhoz és az átlagkereset alakulásához igazítják a korábbi évek kereseteit a nyugdíjszámításnál, biztosítva a nyugdíjak reálértékének fenntartását.

A Magyar Közlönyben megjelent az a kormányrendelet, amely meghatározza a valorizációs értéket. A nyugdíjasok számára alapvető jelentőségű a valorizációs mutató, mivel az határozza meg a nyugdíjak reálértékét. A rendelet a 2026. január 1-jén kezdődő időszakra vonatkozik, és a rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A rendelet a társadalmi egyeztetés után az eredeti javaslatot tartalmazza, ami azt jelenti, hogy a 2024-es kereseteknél 1,090 a szorzó.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 9 százalékkal felszorozva veszik figyelembe a korábban megállapított szorzókat, a 2024-es kereseteket is ezzel számolva számítják be a nyugdíjaknál.

A táblázat 1950-ig visszamenőleg tartalmazza a most megváltozott szorzókat.

A keresetek, jövedelmek beszámításakor alkalmazandó valorizációs szorzószámokat a 2026. január 1-je és december 31-e közötti kezdő időponttól megállapított nyugellátásoknál kell alkalmazni. Az idei év első két hónapjában benyújtott nyugdíjigényléseknél a nyugdíjak végleges összegét csak a rendelet megjelenése után állapítják meg, addig az érintettek nyugdíjelőleget kapnak, amit utólag korrigálnak.

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Az Egyesült Államok számára nagyobb kihívás és anyagi teher az iráni háború, mint Teherán számára, mert utóbbi amellett, hogy hazai pályán van, jelentősen olcsóbb fegyvereket használ – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Csiki Varga Tamás, a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője.
 

Az iráni háborúról érkező hírek határozzák meg továbbra is a devizapiaci kilátásokat, jelentős kilengéseket és gyakori irányváltásokat okozva a jegyzésben. Az euró-forint árfolyam a hetet 394 felett kezdte, ma reggelre azonban 388 alá csökkent a kurzus, míg a dollár jegyzése a hétfői 343-as árfolyam után 336 alatt kezdte a napot. A délelőtt folyamán aztán az olajárak emelkedésének és a dollár erősödésének nyomán gyengülni kezdett a forint, az euróval is a dollárral szembeni jegyzés is már 1 egységet meghaladó mértékben emelkedett a tegnap esti záráshoz képest. Délután jött a fordulat a devizapiacon: a forint percek alatt ledolgozta délelőtti gyengülését.

A magyar turizmus látványos növekedést mutat, de a felszín alatt komoly szerkezeti kérdések feszülnek.

Iran says it is waiting for Washington to respond to its conditions for a ceasefire, as Israel launches new strikes on Tehran and Beirut.

