KSH: csökkentek az ipari termelői árak

2026 februárjában az ipari termelői árak átlagosan 3,3 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál – jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A belföldi értékesítés árai 3,1, az exportértékesítéséi 3,3 százalékkal mérséklődtek 2025 februárjához képest.

A belföldi értékesítési árak 0,3, az exportértékesítési árak 1,0 százalékkal elmaradtak az előző havi szinttől, így az ipari termelői árak összességében 0,8 százalékkal alacsonyabbak voltak.

Forrás: KSH
A belföldi értékesítés árai átlagosan 3,1 százalékkal csökkentek, ezen belül a 67,6 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,7, míg a 30,0 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 4,3 százalékkal mérséklődtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 4,5, a beruházási javakat gyártókban 0,3 százalékkal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 0,8 százalékkal emelkedtek az árak – közölte a KSH.

Az exportban a 90,1 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,3, a 9,7 százalékos súlyú energiaiparban 7,4 százalékkal csökkentek az árak – tette hozzá a jelentés.

Január-februárban a belföldi értékesítés árai 2,9, az exportértékesítéséi 3,1 százalékkal alacsonyabbak voltak a 2025. január-februárihoz képest, így az ipari termelői árak összességében 3,1 százalékkal csökkentek.

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa másfél év után nyúlt hozzá a jegybanki alapkamathoz, amelyet 25 bázisponttal csökkentett. Az MNB-elnök kedd délután sajtótájékoztatón magyarázta el a döntés hátterét. Kiemelte az inflációs adatokat, a hitelezés megindulását, illetve az élelmiszerek év eleji átárazását, ám a növekedést kifejezetten alacsonynak tartja a jegybank, az ipari termelés húzza vissza. Varga Mihály részletesen kommentálta a Barátság olajvezeték ügyét. Van magánvéleménye Nagy Márton „öt bankos" bejelentéséről, de ezt jegybankelnökként nem osztja meg a nyilvánossággal.
Megvan a győztes tervező Rákosrendező rehabilitációjára

Karácsony Gergely főpolgármester az eredményhirdetés napját történelminek nevezte, szerinte Rákosrendező Budapest autonómiája visszaszerzésének szimbóluma. Egy óriási park és 10 ezer új lakás kell hogy létrejöjjön. Vitézy Dávid társelnökként segítette Karácsony Gergely munkáját a bírálóbizottság élén. Jelezte, 40 ezer parkolóhely helyett 15 hektáros park keletkezik, rengeteg meghirdethető lakás, nem a tőkét szolgáló luxusnegyed, hanem új városrész. A győztes egy 5 nemzetiségű konzorcium, a francia, német, holland, magyar és szlovák Coldefy.
 

Nagy mozgásokkal telik a nap a magyar tőzsdén

Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában pedig szintén többnyire negatív a hangulat, noha nemrég olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Eközben a magyar tőzsdén ütik a CIG Pannóniát, miután kiderült, hogy a vállalat nem fizet osztalékot. De felpattant az elmúlt napokban nagyot eső 4iG és Opus árfolyama is. Ma kifejezetten sűrű lesz a menetrend: itthon a februári ipari termelői árak és a januári kereseti adatok jelennek meg.  Európában a német kiskereskedelem, a francia infláció, a német munkanélküliség és az eurózóna infláció lesz fókuszban. Az Egyesült Államokból az FHFA házárindex, a chicagói beszerzésimenedzser-index és a Conference Board fogyasztói bizalmi mutató érkezik.

A magyar háztartások jelentős része még nem rendelkezik napelemes vagy energiatároló rendszerrel.

A magyar háztartások jelentős része még nem rendelkezik napelemes vagy energiatároló rendszerrel.

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

